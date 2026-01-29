ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
虎斑貓瞪眼攀浴缸大叫　媽媽超無奈：我是洗澡不是死掉

記者李依融／綜合報導

貓奴Vivian想在天冷時泡個澡，沒想到自家虎斑貓Woody彷彿擔心媽咪溺水，趴在浴缸邊瞪眼大叫，她無奈地哄著愛貓說「媽媽只是洗澡，不是死掉！」搞笑的畫面短短一天就在Threads上吸引4萬人按讚。

Vivian養了4隻貓，各個都是黏娘精，其中Woody更是黏到不行，這天她只是泡個澡，Woody硬是要到浴室盯場，甚至攀在浴缸邊大叫，最後還不管自己怕不怕水，直接跳到浴缸邊。Vivian無論怎麼說服「我是在洗澡，不是死掉！」，似乎都不能安撫Woody焦急的心，「最近很冷，在浴缸待越久，這位先生就越激動」。

虎斑貓Woody。（圖／飼主Vivian提供）

▲Woody看到媽媽泡澡超級擔心。（圖／飼主Vivian提供）

Woody小時候曾跟親生媽媽流浪，大約3個月大時被救起，後來被Vivian領養，如今已經快要10歲了，或許是曾經流浪的經歷，讓Woody有些分離焦慮，超級黏媽媽。Vivian表示，只要她在家就不能關門，連洗澡Woody也堅持要看到，不然就會一直抓門，後來甚至還學會「開門」，「我曾經找過溝通師，Woody知道自己曾經有媽媽跟姊姊，牠覺得牠們都不要牠了，所以害怕自己再被丟下」。

虎斑貓Woody。（圖／飼主Vivian提供）

▲Woody也很黏家裡其他貓咪。（圖／飼主Vivian提供）

Woody雖然還有其他3隻貓咪陪伴，但牠就是「媽媽向日葵」，每天都會準時在門口等媽媽下班，彷彿有內建鬧鐘，如果媽媽在外過夜，牠也會在門口等一整晚，直到早上才甘願去休息。Vivian對Woody的分離焦慮很心疼，不過也幸好有其他貓貓陪伴，也緩解一些Woody的焦慮。

虎斑貓Woody。（圖／飼主Vivian提供）

▲Woody是頭號媽媽向日葵。（圖／飼主Vivian提供）

Vivian表示，除了Woody之外，她也領養了其他虎斑貓，「不知道是不是流浪過，我發現流浪過的虎斑貓好像特別撒嬌。」她用自己的經驗分享，如果想養撒嬌貓貓，或許多加考慮流浪過的虎斑貓，「但這也是我自己的經驗參考，不見得每個都是，所以領養前還是要做好心理準備。」她也提醒，因為貓貓們撒嬌起來「真的很黏」還會爭寵，所以會不時喵喵叫，「如果容易覺得吵的人，也有審慎考慮喔！」，不過對她來說，貓貓們撒嬌的聲音超級療癒啦！

虎斑貓Woody。（圖／飼主Vivian提供）

▲Woody硬是要闖進浴室，連媽媽洗澡都不能離開牠的視線。（圖／飼主Vivian提供）

