貓抓板被搶黑貓氣炸飛撲　5.9萬網友按讚：舅舅果然最幼稚　

記者李依融／採訪報導

黑貓「馬卡歐」看到舅舅在抓牠的貓抓板，氣到衝上前阻止，「護抓板」的行為讓讓媽媽邊忍笑邊錄影，網友看到貓貓的行為笑說，「有看過護食，第一次看護貓抓板的」、「歐歐：看來是時候生一場五萬元的病了」。

9個月大的馬卡歐是隻調皮貓貓，但是牠有個更調皮的舅舅，這天舅舅看到牠在抓抓板，便故意「學牠抓」，沒想到歐歐反應超大，氣得衝上前「宣示主權」，惹得舅舅玩性大起，每個抓板都去抓一下，惹得歐歐更生氣了。媽媽表示，雖然歐歐影片中看起來對舅舅很不爽，但平時對舅舅沒有敵意，「只有舅舅耍白目的時候才會」。

▲歐歐被舅舅氣到，反映超級激動。



▲歐歐原本是流浪貓，現在是隻幸福貓貓。



媽媽表示，歐歐是姐姐的朋友在排球場附近撿到的小貓，當時大概1個月大，「因為那時候老家附近的流浪貓生了很多小貓，便萌生想養的念頭，本來想從裡面抓一隻但都抓不到，這時候歐歐就出現了！」現在全家都很享受貓奴身分，媽媽也說「黑貓一直都在我的選項裡，你看歐歐超可愛的！」。

▲歐歐很喜歡跟媽媽黏踢踢。

網友看到歐歐跟舅舅的爭霸戰，不禁笑說「難怪所有小孩都討厭舅舅」、「貓：舅舅，晚上你就是我的貓抓板」、「貓：去玩你自己的！你自己沒有貓抓板嗎！」媽媽說，歐歐並不會護食，出現護貓抓板的行為也覺得很奇妙，「不過舅舅的確是世界上最幼稚的生物」。

▲媽媽覺得黑貓超可愛的，很感謝跟歐歐的緣分。