ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

貓抓板被搶黑貓氣炸飛撲　5.9萬網友按讚：舅舅果然最幼稚　

記者李依融／採訪報導

黑貓「馬卡歐」看到舅舅在抓牠的貓抓板，氣到衝上前阻止，「護抓板」的行為讓讓媽媽邊忍笑邊錄影，網友看到貓貓的行為笑說，「有看過護食，第一次看護貓抓板的」、「歐歐：看來是時候生一場五萬元的病了」。

9個月大的馬卡歐是隻調皮貓貓，但是牠有個更調皮的舅舅，這天舅舅看到牠在抓抓板，便故意「學牠抓」，沒想到歐歐反應超大，氣得衝上前「宣示主權」，惹得舅舅玩性大起，每個抓板都去抓一下，惹得歐歐更生氣了。媽媽表示，雖然歐歐影片中看起來對舅舅很不爽，但平時對舅舅沒有敵意，「只有舅舅耍白目的時候才會」。

黑貓歐歐。（圖／Threads@ouou_20250423提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲歐歐被舅舅氣到，反映超級激動。（圖／Threads@ouou_20250423提供）

黑貓歐歐。（圖／Threads@ouou_20250423提供）

▲歐歐原本是流浪貓，現在是隻幸福貓貓。（圖／Threads@ouou_20250423提供）

媽媽表示，歐歐是姐姐的朋友在排球場附近撿到的小貓，當時大概1個月大，「因為那時候老家附近的流浪貓生了很多小貓，便萌生想養的念頭，本來想從裡面抓一隻但都抓不到，這時候歐歐就出現了！」現在全家都很享受貓奴身分，媽媽也說「黑貓一直都在我的選項裡，你看歐歐超可愛的！」。

黑貓歐歐。（圖／Threads@ouou_20250423提供）

▲歐歐很喜歡跟媽媽黏踢踢。（圖／Threads@ouou_20250423提供）

網友看到歐歐跟舅舅的爭霸戰，不禁笑說「難怪所有小孩都討厭舅舅」、「貓：舅舅，晚上你就是我的貓抓板」、「貓：去玩你自己的！你自己沒有貓抓板嗎！」媽媽說，歐歐並不會護食，出現護貓抓板的行為也覺得很奇妙，「不過舅舅的確是世界上最幼稚的生物」。

黑貓歐歐。（圖／Threads@ouou_20250423提供）

▲媽媽覺得黑貓超可愛的，很感謝跟歐歐的緣分。（圖／Threads@ouou_20250423提供）

關鍵字： 黑貓喵星人舅舅

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【畫面太萌啦～】阿勇學姐教珠珠學妹如何熱情打招呼！

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

虎斑貓瞪眼攀浴缸大叫　媽媽超無奈：我是洗澡不是死掉

放捕蛾燈變「蟲蟲吃到飽」　野鳥鑽入狂嗑還二次回購

「白化嬌客」彰化現蹤！白玉米蛇寒流中迷路　1/30開放抽籤領養

以為是最愛把拔　拉布拉多跳上床見「備胎馬麻」秒變臉：是你啊

小阿金量體重「快滿39公斤」　剛滿7個月大已經噸位十足

賓士貓「冷到澎風」早晚不同樣　奴才附證據：真的是同一隻

阿里山區「黑熊26天9度入侵」　加強布署噴霧、熊鈴、驅猴砲

黑白貓西班牙失蹤5個多月　奇蹟「跨越250公里」自己回法國老家

男被「92kg巨蟒」纏腿拖行4.5公尺　全家聯手制伏驚：像騎在馬上

沒禮貌！橘貓「被笑大摳呆」玻璃心碎滿地　轉頭生悶氣不理爸

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

遛狗前回頭關注霍諾德爬101！　汪眼神譴責：到底什麼時候出門

歐告不小心被碰屁屁驚醒　眼神超無奈：偶還沒睡飽

柯基綁「屁屁雙馬尾」有玄機　原來是防沾便便的生活智慧

柴犬賴床被奴才掀開被子！　眼睛睏得睜不開：你禮貌嗎

虎斑貓賴媽腿上不讓出門吃飯　被拜託離開...牠無奈：好啦～

領養小虎斑「9個月狂胖24kg」　旁人嚇壞：我家狗也會這樣嗎

房間弄超亂！柴微笑＋飛機耳　緩慢靠近...把拔心軟摸頭原諒

貓抓板被搶黑貓氣炸飛撲　5.9萬網友按讚：舅舅果然最幼稚　

郵差雪天工作突然遇「喵喵叫求救」　發抖小貓暖窩懷中一起送信

黑白貓西班牙失蹤5個多月　奇蹟「跨越250公里」自己回法國老家

男被「92kg巨蟒」纏腿拖行4.5公尺　全家聯手制伏驚：像騎在馬上

虎斑貓瞪眼攀浴缸大叫　媽媽超無奈：我是洗澡不是死掉

幫兔子拍照「角度很重要」　從嚴肅戽斗臉變圓滾滾大眼睛

以為是最愛把拔　拉布拉多跳上床見「備胎馬麻」秒變臉：是你啊

放捕蛾燈變「蟲蟲吃到飽」　野鳥鑽入狂嗑還二次回購

「白化嬌客」彰化現蹤！白玉米蛇寒流中迷路　1/30開放抽籤領養

青少年TikTok挑戰「暴力踹門惡作劇」　3歲約克夏嚇壞衝馬路斃命

黃仁勳旋風抵台　北士科總部案倒數？蔣萬安：農曆年前簽約

台中病死雞棄苗栗「17天空窗期」　陳品安批：苗栗不是別人的垃圾場

月收最高220萬！35歲女超狂副業「出租自家泳池」　成功連買4房

獨／奇美埃及展商店「明起改單向通行」　看完展才能買

新人樂團帕拉斯男女通吃！　「被塞鈔票求陪酒」還被男同學暗戀

陸戰66旅搞丟T75備用槍管竟匿報　7軍士官纏訟5年有罪判決出爐

美智庫控台「走後門」操縱貨幣　金管會彭金隆：資訊不足、過度臆測

張繼聰暴瘦22公斤！古天樂傻眼「衣服鬆到不連戲」　張家輝虧：胸肌是打假球

背蜘蛛人書包被帶走！5歲男童下課遭ICE拘留　美法官暫擋遣返

31歲女備孕8年流產4次　醫靠1關鍵破解謎團：免疫系統攻擊胚胎

寵物動物熱門新聞

貓看媽泡澡超緊張　媽：我不是死掉

果園放捕蛾燈　被野鳥當蟲蟲把費

彰化白玉米蛇寒流中迷路　1/30開放抽籤領養

拉拉上床找最愛把拔　發現是馬麻秒變臉

小阿金量體重　7個月快滿39公斤

賓士天冷澎風　奴才曬照證是虛胖

阿里山區黑熊26天9度入侵　加強布署熊鈴、驅猴砲

黑白貓跨國失蹤5個月　奇蹟跨越250公里回家

男被92公斤巨蟒拖行4.5公尺　驚：像騎在馬上

橘貓被笑大摳呆爆怒　轉頭生悶氣

奴才找不到貓　結果牠藏在紙箱裡

夫妻暴風雪開門驚見橘貓　入屋秒睡翻超萌

幫兔子拍照　換角度大叔變帥哥

4喵整齊排排站　面前擺台龍貓公車

讀者迴響

熱門新聞

貓看媽泡澡超緊張　媽：我不是死掉

果園放捕蛾燈　被野鳥當蟲蟲把費

彰化白玉米蛇寒流中迷路　1/30開放抽籤領養

拉拉上床找最愛把拔　發現是馬麻秒變臉

小阿金量體重　7個月快滿39公斤

賓士天冷澎風　奴才曬照證是虛胖

阿里山區黑熊26天9度入侵　加強布署熊鈴、驅猴砲

黑白貓跨國失蹤5個月　奇蹟跨越250公里回家

男被92公斤巨蟒拖行4.5公尺　驚：像騎在馬上

橘貓被笑大摳呆爆怒　轉頭生悶氣

奴才找不到貓　結果牠藏在紙箱裡

夫妻暴風雪開門驚見橘貓　入屋秒睡翻超萌

幫兔子拍照　換角度大叔變帥哥

4喵整齊排排站　面前擺台龍貓公車

28隻品種貓開放線上登記認養　限定嘉義縣民參加

熱門寵物影片

更多
是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

遛狗前回頭關注霍諾德爬101！　汪眼神譴責：到底什麼時候出門

遛狗前回頭關注霍諾德爬101！　汪眼神譴責：到底什麼時候出門

歐告不小心被碰屁屁驚醒　眼神超無奈：偶還沒睡飽

歐告不小心被碰屁屁驚醒　眼神超無奈：偶還沒睡飽

柯基綁「屁屁雙馬尾」有玄機　原來是防沾便便的生活智慧

柯基綁「屁屁雙馬尾」有玄機　原來是防沾便便的生活智慧

柴犬賴床被奴才掀開被子！　眼睛睏得睜不開：你禮貌嗎

柴犬賴床被奴才掀開被子！　眼睛睏得睜不開：你禮貌嗎

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面