賓士貓「冷到澎風」早晚不同樣　奴才附證據：真的是同一隻

▲媽媽早上幫咩嚕放飯，發現牠降溫澎毛看起來像變大隻。（圖／Threads@vannu_cat提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／綜合報導

好冷啊！3歲的賓士貓「咩噜」早上等放飯時，被馬麻發現她一夜之間突然「放大」一個size，原來是貓咪天冷開啟保暖機制，身上的毛自然變得澎澎鬆鬆，鏟屎官還特地曬出牠縮水變苗條的樣子，證明主子真的是毛澎不是胖。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲實際上是標準體重。（圖／Threads@vannu_cat提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

天冷澎毛取暖 只是體積變大

咩噜馬麻進一步分享，喵撸其實是隻5.8公斤的苗條小貓。平時的牠是不怕冷派代表，就算戶外氣溫偏低仍會主動想出去玩，自己也用其他加溫設備幫主子保暖，但咩撸似乎不太感興趣，「最近有嘗試開給牠暖氣，他會躲開」。當到真正降溫的時候，咩嚕則會經常窩在棉被上，靠自己的體溫加上布料的保暖度過寒冷的天氣。

▲真的降溫時最喜歡窩在棉被或毛毯上。（圖／Threads@vannu_cat提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲天冷也喜歡出門散步。（圖／Threads@vannu_cat提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

早上澎風、晚上變回勻稱身材的咩嚕其實是隻獨立又很做自己的小男生，牠前後「伸縮自如」的樣子也讓不少網友笑說差點以為是兩隻不同的貓，「你可能養到貓頭鷹（誤）」、「這個視覺上少了兩公斤欸」、「人家是熱漲冷縮，貓是冷脹熱縮」。

▲咩嚕：偶不是胖！（圖／Threads@vannu_cat提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）