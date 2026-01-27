ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

賓士貓「冷到澎風」早晚不同樣　奴才附證據：真的是同一隻

▲。（圖／Threads@vannu_cat提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲媽媽早上幫咩嚕放飯，發現牠降溫澎毛看起來像變大隻。（圖／Threads@vannu_cat提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／綜合報導

好冷啊！3歲的賓士貓「咩噜」早上等放飯時，被馬麻發現她一夜之間突然「放大」一個size，原來是貓咪天冷開啟保暖機制，身上的毛自然變得澎澎鬆鬆，鏟屎官還特地曬出牠縮水變苗條的樣子，證明主子真的是毛澎不是胖。

▲。（圖／Threads@vannu_cat提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲實際上是標準體重。（圖／Threads@vannu_cat提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

天冷澎毛取暖　只是體積變大

咩噜馬麻進一步分享，喵撸其實是隻5.8公斤的苗條小貓。平時的牠是不怕冷派代表，就算戶外氣溫偏低仍會主動想出去玩，自己也用其他加溫設備幫主子保暖，但咩撸似乎不太感興趣，「最近有嘗試開給牠暖氣，他會躲開」。當到真正降溫的時候，咩嚕則會經常窩在棉被上，靠自己的體溫加上布料的保暖度過寒冷的天氣。

▲。（圖／Threads@vannu_cat提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲真的降溫時最喜歡窩在棉被或毛毯上。（圖／Threads@vannu_cat提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲。（圖／Threads@vannu_cat提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲天冷也喜歡出門散步。（圖／Threads@vannu_cat提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

早上澎風、晚上變回勻稱身材的咩嚕其實是隻獨立又很做自己的小男生，牠前後「伸縮自如」的樣子也讓不少網友笑說差點以為是兩隻不同的貓，「你可能養到貓頭鷹（誤）」、「這個視覺上少了兩公斤欸」、「人家是熱漲冷縮，貓是冷脹熱縮」。

▲。（圖／Threads@vannu_cat提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲咩嚕：偶不是胖！（圖／Threads@vannu_cat提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

關鍵字： 賓士貓澎毛保暖冷天寵物趣聞

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【太囂張】警車前2度闖紅燈 還加速逃逸！騎士最高罰4萬

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

貓咪消失奴才哭爆　翻遍房子「從紙箱鑽出」表情超淡定

「貓頭鷹信徒」入殿找媽祖！　站頭冠VIP座歪頭放電賣萌

「尾巴掛勾」卡玩具拿不掉　汪禮貌找爸：可以幫幫我嗎？

凱克玩搖鈴「興奮到模糊」　嗨跳抖抖舞迷之震動超ㄎㄧㄤ

凍未條！樹懶「縮成毛球」吹暖氣　陸龜集體變保暖燈信徒

哈士奇「髮際線分太開」頭頂全白　天生地中海超像禿掉

下班接到「娃娃緊急手術」　家屬心急陪診出院又家暴患者

水族館「星鰻惠方捲」真材實料！　幾隻塞一起內餡非常新鮮

長毛柯基綁「屁屁雙馬尾」　烙賽洗乾淨後防止毛弄髒

壯漢健身遇流浪貓亂入　收編躺床上幸福擼貓：我是被選中的

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

遛狗前回頭關注霍諾德爬101！　汪眼神譴責：到底什麼時候出門

阿金和媽談判想咬抹布進房間　微笑賣萌卻失敗網友笑：太可愛

橘貓找人玩靠近秒炸毛　一出聲就拱背模樣超ㄎㄧㄤ

用碾米機遭「鴿子黑幫」包圍　站外面堵門等著收保護費

暴風雪聽到求救聲！夫妻開門驚見「凍僵橘貓」　入屋秒睡翻超萌

2少年凍死雪地　忠心比特犬「零下守護小主人遺體4天」發抖拒離開

賓士貓「冷到澎風」早晚不同樣　奴才附證據：真的是同一隻

28隻品種貓開放線上登記認養！半數為幼貓...限定嘉義縣民參加

阿里山區「黑熊26天9度入侵」　加強布署噴霧、熊鈴、驅猴砲

貓咪消失奴才哭爆　翻遍房子「從紙箱鑽出」表情超淡定

野生大象發狂「瞬間扯掉車門」　遊客緊急跳車11歲童赤腳逃命

北市大安區建高匝道口翻車！路人急助脫困　75歲翁骨折送醫

上屆遺憾還烙印在心！台灣隊長陳英惠誓言復仇　要率隊搶世界盃門票

Honda傳奇名號「HRC即將掛上市售車」！強化性能形象姿態更嗆辣

快訊／新北2聯結車擦撞翻覆　青菜礦泉水噴滿地

力拼世界盃門票！中華女足31人名單公布　首戰就強碰日本

2波變天濕涼雨直直來　圖看「一周冷暖震盪」飆回25℃

林心如迎50歲生日！　楊謹華曝光「嘴對嘴」慶生影片

不可思議！實戰上演「胯下換手爆扣」　湖人海耶斯生涯最佳美技

日85歲資深女星捲施暴案「喊告警察」！　不認毆打經紀人：捏造證據

桃園酒駕女猛撞騎士「拖行500公尺」害死　一審判坐牢16年

寵物動物熱門新聞

壯漢健身遇流浪貓亂入　收編當奴才

賓士天冷澎風　奴才曬照證是虛胖

奴才找不到貓　結果牠藏在紙箱裡

一年捕食千鼠！屏東黑鳶幼鳥疑中毒倒臥田間

野生大象發狂扯車門　遊客緊急跳車逃命

肌肉貓爬門　奴才：我家也有霍諾德

橘貓進房間撞見主人　嚇到「張嘴嘴定格」

夫妻暴風雪開門驚見橘貓　入屋秒睡翻超萌

28隻品種貓開放線上登記認養　限定嘉義縣民參加

2少年凍死雪地　比特犬「守遺體4天」拒離開

玩具被尾巴卡住　汪禮貌找爸求救

黑狗發現被載回收容所　哀傷眼神網心碎

阿里山區黑熊26天9度入侵　加強布署熊鈴、驅猴砲

奴才盯霍諾德爬101　小狗等散步無奈

讀者迴響

熱門新聞

壯漢健身遇流浪貓亂入　收編當奴才

賓士天冷澎風　奴才曬照證是虛胖

奴才找不到貓　結果牠藏在紙箱裡

一年捕食千鼠！屏東黑鳶幼鳥疑中毒倒臥田間

野生大象發狂扯車門　遊客緊急跳車逃命

肌肉貓爬門　奴才：我家也有霍諾德

橘貓進房間撞見主人　嚇到「張嘴嘴定格」

夫妻暴風雪開門驚見橘貓　入屋秒睡翻超萌

28隻品種貓開放線上登記認養　限定嘉義縣民參加

2少年凍死雪地　比特犬「守遺體4天」拒離開

玩具被尾巴卡住　汪禮貌找爸求救

黑狗發現被載回收容所　哀傷眼神網心碎

阿里山區黑熊26天9度入侵　加強布署熊鈴、驅猴砲

奴才盯霍諾德爬101　小狗等散步無奈

網友用碾米機　遭鴿子堵門等米粒

熱門寵物影片

更多
是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

遛狗前回頭關注霍諾德爬101！　汪眼神譴責：到底什麼時候出門

遛狗前回頭關注霍諾德爬101！　汪眼神譴責：到底什麼時候出門

阿金和媽談判想咬抹布進房間　微笑賣萌卻失敗網友笑：太可愛

阿金和媽談判想咬抹布進房間　微笑賣萌卻失敗網友笑：太可愛

橘貓找人玩靠近秒炸毛　一出聲就拱背模樣超ㄎㄧㄤ

橘貓找人玩靠近秒炸毛　一出聲就拱背模樣超ㄎㄧㄤ

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面