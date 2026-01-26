橘貓叼球跑進房間意外撞見主人　嚇到「張嘴嘴定格」石化場面曝





▲橘貓看到主人嚇到。（圖／翻攝自TikTok／fenway.and.friend）

記者李振慧／綜合報導

國外一段橘貓想自己偷偷玩球，意外「被抓包」的影片在網路上爆紅，短時間就突破百萬點閱。影片中，小貓刁著球開心走進房間，沒想到主人正在拍牠，嚇得牠當場愣住，模樣尷尬又可愛。

跑進房玩球被撞見 橘貓表情瞬間破防

飼主@fenway.and.friend在網路上分享，拍到自家橘貓芬威(Fenway)刁著球跑進房間中，被撞見後一臉驚嚇，不但當場所有動作都停住，還震驚到張大嘴巴，導致球默默掉了下來，一臉做壞事被抓包的模樣。

橘貓的可愛反應獲得上百網友留言，「貓咪：這裡沒有什麼好看的啦」、「貓咪表示，本來想做點什麼，但是算了」、「太可愛了，我的天啊」、「牠的表情，太可愛了」。

還有網友表示，「牠的眼神好像在問，『你為什麼會在這裡』」、「貓咪一臉不敢相信你怎麼會在這的感覺」，引發飼主無奈回覆，「我只是牠家的客人，很顯然我礙事了」。