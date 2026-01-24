ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

奴才時隔20年首次嘗試瀏海　歐告嚇到「倒退嚕」認不出媽媽

實習記者陳安榆／採訪報導

你家也有發生過毛孩認不出自己的窘境嗎？台北市2歲的黑色米克斯犬「不黑」，就在家上演一場鬧劇，奴才時隔20年第一次嘗試剪瀏海，不黑見狀嚇得連連後退，牠臉上錯愕的表情彷彿在說「怎麼看見的跟聞到的好像不一樣？」，貼文發出後至今獲得21萬次瀏覽數。

▲奴才時隔20年首次嘗試瀏海　歐告認不出嚇到「倒退嚕」：還我媽媽。（圖／Threads & Instagram　＠aida0620提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲個性溫柔的不黑是家中開心果。（圖／Threads & Instagram　＠aida0620提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

[廣告]請繼續往下閱讀...

不黑懂事乖巧，個性穩重的牠連不會拆家，就連媽媽調皮鬧牠牠也不會生氣，只是露出一副無奈的表情。這次媽媽剪完頭髮回家，原本想跟不黑介紹自己的新髮型，沒想到卻見證愛犬「第一次認不出自己」的尷尬時刻。

▲奴才時隔20年首次嘗試瀏海　歐告認不出嚇到「倒退嚕」：還我媽媽。（圖／Threads & Instagram　＠aida0620提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲媽咪表示不黑從未認不出自己過，這次是第一次。（圖／Threads & Instagram　＠aida0620提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

歐告花10分鐘接受事實　默默用質疑眼神盯奴才

飼主回憶當時的狀況表示，剛開始她到家時燈很暗，不黑因為知道是媽咪回家所以一如往常的興奮迎接，沒想到燈一開，不黑的臉立馬垮掉，震驚地看著倒退了好幾步，同時對著瀏海炸毛狂叫。雖然約莫10分鐘左右不黑就接受這個事實，不過後來的幾天都會站在遠方用奇怪的眼神瞪人，讓奴才快要笑翻。

▲奴才時隔20年首次嘗試瀏海　歐告認不出嚇到「倒退嚕」：還我媽媽。（圖／Threads & Instagram　＠aida0620提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲不黑是「天使小狗」，完全不會拆家搗蛋。（圖／Threads & Instagram　＠aida0620提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

@aida0620在Threads上分享不黑連連「倒退嚕」的瞬間，吸引網友留言「你誰啊，不要假扮我媽媽」、「哩喜巷？」、「我想看狗都嫌棄的瀏海」、「你誰？偷走麻麻的味道？？」、「笑死，主人一定很心碎」、「味道似曾相似，看臉我不認識」，引發熱烈迴響，紛紛敲碗要看飼主的瀏海到底多特別，才能讓不黑露出如此戲劇化的表情。

▲奴才時隔20年首次嘗試瀏海　歐告認不出嚇到「倒退嚕」：還我媽媽。（圖／Threads & Instagram　＠aida0620提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲媽咪時隔20年首次嘗試瀏海，沒想到不黑給出超戲劇化的反應。（圖／Threads & Instagram　＠aida0620提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

關鍵字： 黑狗米克斯

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【看了頭皮發麻】霍諾德練習爬台北101　畫面看了驚呼連連

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

鄰居搬家狗狗癡等到重傷癱瘓　她收養10年到處旅行：一起感受世界

「豬咪」超愛躺陽台曬太陽　圓滾滾身材惹網笑：怎麼有海豹？

故宮也有汪汪隊！4隻偵爆犬「全國唯一」　任務保護文物

歐告看電視「沉浸在警犬節目」　聽指令Sit立刻跟著坐下

虎斑幼貓路邊淋雨！被幸運收編　兩年後從「營養不良」胖成海豹

落龜注意！廣島植物公園新增標示牌　石龜抄捷徑：會從陡坡滾下

小貓被棍狂戳哀嚎！　虐貓影片被炎上碗粿店急發文：我錯了

女半夜床上驚見「毛毛闖入者」　虎斑貓緊抱泰迪熊娃娃熟睡萌翻

凍未條！樹懶「縮成毛球」吹暖氣　陸龜集體變保暖燈信徒

哈士奇「髮際線分太開」頭頂全白　天生地中海超像禿掉

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

爸燙完頭髮貓咪認不出來　緊盯飛機耳壓超低：你誰？

奴才時隔20年首次嘗試瀏海　歐告嚇到「倒退嚕」認不出媽媽

郵差怎麼投信都失敗！　喵星人出手狂擋奴才寫信幫道歉

「寵物易誤食清單」懶人包　百合花、肥料都上榜居家用品超常見

柴犬討食失敗「石化生悶氣」　奴才祭肉肉、牛奶牠都不理

夫妻農場發現「全身爬滿蛆」瀕死小鹿　善良阿金當養母守護長大

哈士奇「髮際線分太開」頭頂全白　天生地中海超像禿掉

女半夜床上驚見「毛毛闖入者」　虎斑貓緊抱泰迪熊娃娃熟睡萌翻

凍未條！樹懶「縮成毛球」吹暖氣　陸龜集體變保暖燈信徒

男凌晨「攜多種武器」闖民宅被比特犬嚇退　屋主看監視畫面嚇壞

銀行警報狂響以為被搶劫　警到場發現「凶手是雄鹿」混亂畫面曝

哈佛、MIT青年訪團走進立法院　張嘉郡：讓世界走進台灣、理解台灣

瑀熙出國脫了！　「挺孕肚解放比基尼」網狂讚：最美的媽媽

玩死一個陳時中之後… 鄭麗君能從「談判桌」轉台到「市民餐桌」？

攻城獅主場湧入5897人　高國豪轟22分率隊本季新高6連勝

優雅禮服亮相！　小珍奶生日會首唱新歌〈有你真好〉　

美國多州宣布進入緊急狀態！　8000多架航班取消

快訊／4縣市大雨特報！水氣偏多雨強襲　最新警戒區曝

不只是說再見！40歲瓦林卡澳網最終章　全場起立致敬瑞士傳奇

快訊／21:32台南市東山區規模3.7「極淺層地震」　最大震度3級

台南蜜棗新加坡高島屋熱銷　黃偉哲攜手網紅直播行銷拓展海外市場

寵物動物熱門新聞

女床上驚見「毛毛闖入者」　虎斑緊抱娃娃睡翻

冬季穿山甲館　動物保暖有一套

汪髮際線分太開　天生地中海髮型

柴犬剛吃飽　討食失敗石化生悶氣

汪聽說全家都去台北　表情超委屈

主人不在家　酷酷貓溫暖安慰焦慮狗狗

水族館星鰻惠方捲　內餡活跳跳

奴才剪瀏海　歐告嚇到狂倒退嚕

柴犬把桌腳當潔牙骨　啃6個月斷了

長毛柯基拉肚子　屁屁雙馬尾防髒

小臘腸「緊抓棉被」賴床萌翻千萬人！

農場發現瀕死小鹿　善良阿金當養母守護

郵差怎麼投信都失敗！喵出手狂擋

浪浪每天癡守墓前　家屬驚：沒有養狗

讀者迴響

熱門新聞

女床上驚見「毛毛闖入者」　虎斑緊抱娃娃睡翻

冬季穿山甲館　動物保暖有一套

汪髮際線分太開　天生地中海髮型

柴犬剛吃飽　討食失敗石化生悶氣

汪聽說全家都去台北　表情超委屈

主人不在家　酷酷貓溫暖安慰焦慮狗狗

水族館星鰻惠方捲　內餡活跳跳

奴才剪瀏海　歐告嚇到狂倒退嚕

柴犬把桌腳當潔牙骨　啃6個月斷了

長毛柯基拉肚子　屁屁雙馬尾防髒

小臘腸「緊抓棉被」賴床萌翻千萬人！

農場發現瀕死小鹿　善良阿金當養母守護

郵差怎麼投信都失敗！喵出手狂擋

浪浪每天癡守墓前　家屬驚：沒有養狗

浪貓臉超圓「嘴邊肉捧著溢出來」　

熱門寵物影片

更多
是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

爸燙完頭髮貓咪認不出來　緊盯飛機耳壓超低：你誰？

爸燙完頭髮貓咪認不出來　緊盯飛機耳壓超低：你誰？

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面