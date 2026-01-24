奴才時隔20年首次嘗試瀏海　歐告嚇到「倒退嚕」認不出媽媽

實習記者陳安榆／採訪報導

你家也有發生過毛孩認不出自己的窘境嗎？台北市2歲的黑色米克斯犬「不黑」，就在家上演一場鬧劇，奴才時隔20年第一次嘗試剪瀏海，不黑見狀嚇得連連後退，牠臉上錯愕的表情彷彿在說「怎麼看見的跟聞到的好像不一樣？」，貼文發出後至今獲得21萬次瀏覽數。

▲個性溫柔的不黑是家中開心果。（圖／Threads & Instagram ＠aida0620提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



不黑懂事乖巧，個性穩重的牠連不會拆家，就連媽媽調皮鬧牠牠也不會生氣，只是露出一副無奈的表情。這次媽媽剪完頭髮回家，原本想跟不黑介紹自己的新髮型，沒想到卻見證愛犬「第一次認不出自己」的尷尬時刻。

▲媽咪表示不黑從未認不出自己過，這次是第一次。（圖／Threads & Instagram ＠aida0620提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



歐告花10分鐘接受事實 默默用質疑眼神盯奴才

飼主回憶當時的狀況表示，剛開始她到家時燈很暗，不黑因為知道是媽咪回家所以一如往常的興奮迎接，沒想到燈一開，不黑的臉立馬垮掉，震驚地看著倒退了好幾步，同時對著瀏海炸毛狂叫。雖然約莫10分鐘左右不黑就接受這個事實，不過後來的幾天都會站在遠方用奇怪的眼神瞪人，讓奴才快要笑翻。

▲不黑是「天使小狗」，完全不會拆家搗蛋。（圖／Threads & Instagram ＠aida0620提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



@aida0620在Threads上分享不黑連連「倒退嚕」的瞬間，吸引網友留言「你誰啊，不要假扮我媽媽」、「哩喜巷？」、「我想看狗都嫌棄的瀏海」、「你誰？偷走麻麻的味道？？」、「笑死，主人一定很心碎」、「味道似曾相似，看臉我不認識」，引發熱烈迴響，紛紛敲碗要看飼主的瀏海到底多特別，才能讓不黑露出如此戲劇化的表情。

▲媽咪時隔20年首次嘗試瀏海，沒想到不黑給出超戲劇化的反應。（圖／Threads & Instagram ＠aida0620提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）