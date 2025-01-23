主人不在家！阿金窩在角落難過　酷酷貓「突然變溫柔」安慰狗狗

▲平時酷酷的貓咪，安慰想念主人的狗狗。（圖／翻攝自Reddit）

記者李振慧／綜合報導

國外一名飼主外出旅遊時查看家中寵物監視器，意外發現黃金獵犬因為主人不家受到影響，變得很焦慮想要找到主人，沒想到平時酷酷的黑貓察覺狗狗情緒後，竟然溫柔靠近狗狗身邊給予安慰，暖心畫面爆紅。

女網友Aerial_Engage在國外論壇Reddit上發文，假期返鄉過節時，第一次把寵物狗辛巴(Simba)和寵物貓諾瓦(Nova)單獨留在家，雖然有請住在家附近的寵物保母幫忙照顧，然而主人突然不在仍對辛巴造成了很大的打擊。

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女網友用監視器查看寵物情況時，發現辛巴一直窩在角落，焦慮地看著四周，模樣看起來不太開心，沒想到原本我行我素的諾瓦突然跑到辛巴旁邊，不時親吻或磨蹭一下辛巴，似乎在幫狗狗打氣。

貼文曝光後獲得上萬網友留言，「這個貼文讓人感覺溫暖又悲傷，動物無私的愛總是容易讓我感動，希望狗狗能再開心起來」、「貓貓特別去陪伴狗狗，真的是太暖了」、「幸好牠們仍擁有彼此」。

女網友表示，其實論年齡的話，諾瓦的年紀比辛巴小，沒想到牠卻反而像大哥哥一樣照顧辛巴，2隻寵物平時感情雖然不錯，但諾瓦其實很少待在辛巴旁邊。