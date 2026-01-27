ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
28隻品種貓開放線上登記認養！半數為幼貓...限定嘉義縣民參加

▲▼ 嘉義縣喵星人命定配對活動30日截止 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 嘉義縣喵星人命定配對活動30日截止 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣家畜疾病防治所去年底沒入28隻非法繁殖品種貓，嘉義縣政府於農曆年前推出「喵星人命定配對活動」，由於本次認養貓半數為幼貓，考量後續追蹤管理，限定嘉義縣民參加，線上登記至30日下午5時截止。

家畜所113年認養抽籤突破2.5萬人次登記，認養意願高且極度搶手，中籤率僅萬分之6，不過當時中籤者非嘉義縣民，讓不少人感到遺憾，此次限定嘉義縣民登記，作為一份溫馨的新年禮物，盼透過公開透明的抽籤，為園區內等待家的貓咪，在年前找到願意用愛與責任守護一生的家人。

▲▼ 嘉義縣喵星人命定配對活動30日截止 。（圖／嘉義縣政府提供）

本次認養除28隻品種貓外，還有一隻之前緊急救援治療痊癒的小貓，共計29隻，家畜所逐一公布貓隻的品種、年齡、花色、性別，以及晶片號碼、收容編號等資訊，貓咪正面照也曝光。

線上登記自1月26日上午8時起至1月30日下午5時止https://reurl.cc/mkblEY ，嘉義縣民填寫表單前，可於園區開放時間親自前往，實際了解貓隻的健康狀況、性格與行為表現，確保人與貓之間的適配性。

此外，也須於表單中說明飼養環境與照顧方式，經資格審核後，2月8日上午10時將於家畜所粉絲專頁公開直播抽籤，牽起一段陪伴一輩子的緣分。

嘉義縣政府提醒，本活動僅限戶籍設於嘉義縣、年滿18歲的民眾參加，每隻貓將抽出正取1名、備取2名認養人，每人至多以中籤1隻為原則，若重複中籤則由備取遞補，縣府保有評估該認養人是否合適認養的權利，預約於2月12日中午前完成認養程序，若正取者逾期未認養，將由備取遞補，認養後也將追蹤關懷，若幼貓尚未完成絕育，須依規定期限完成手術，落實動保責任。

▲▼ 嘉義縣喵星人命定配對活動30日截止 。（圖／嘉義縣政府提供）

縣府期盼認養不僅是把動物帶回家，更是一項長期承諾，呼籲大眾應正視犬貓生命價值，強調「認養不棄養，拒買非法繁殖」的重要性，誠摯邀請有意願的民眾把握年前時機，讓更多貓咪不再留在園區，而能走進溫暖家園，一同迎接新年。

