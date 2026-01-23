夫妻農場發現「全身爬滿蛆」瀕死小鹿　善良阿金當養母守護長大

▲黃金獵犬收養小鹿。（圖／翻攝自TikTok／brownhikingtrails）

記者李振慧／綜合報導

美國密蘇里州一對夫妻在自家擁有的農場發現一頭小鹿，小鹿雖然剛出生但是全身爬滿蛆蟲，似乎遭到母鹿拋棄，他們於心不忍把小鹿帶回家，沒想到家中黃金獵犬立即扮演媽媽的角色幫忙照顧，讓小鹿最後健康長大。

小鹿瀕死獲救 狗狗細心照顧重生

這對夫妻在TikTok上創建@brownhikingtrails帳號，時常分享農場生活，農場中有一隻貝兒(Belle)的母鹿與他們的關係十分親近，然而2024年某天貝兒生下一頭小鹿後，卻遺棄了孩子。

這對夫妻表示，他們原本不打算干預野生動物的生活，然而幾天後發現被遺棄的小鹿全身爬滿蛆蟲，膝蓋上還有傷口，最後決定幫忙醫治並且帶回家，沒想到家中黃金獵犬朱尼(Junie)不但不排斥小鹿，還充當養母的角色細心照顧，讓垂死的小鹿成功恢復健康。

這對夫妻後來將小鹿取名為Biscuit。影片中可看到，健康長大的Biscuit與家中2隻黃金獵犬都相處得非常融洽，就連寵物貓似乎也很喜歡牠，全家和樂融融依偎在一起，讓原PO欣慰表示，「我們覺得自己非常幸運能夠擁有牠，並且救了牠」。