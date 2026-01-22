下班接到「娃娃緊急手術」　家屬心急陪診出院又家暴患者

▲柴犬抹茶不小心把娃娃咬破，爸爸只好緊急幫牠動手術。（圖／Threads@alex_yu31、@matcha_shibaken提供）

記者賈沐蓉／綜合報導

八歲的柴犬「抹茶」不小心把最心愛的小熊維尼娃娃咬破，飼主劉泓佑一下班就立刻展開急救行動，親手替布偶進行縫合手術。身為肇事者兼家屬的抹茶，全程神情嚴肅守在一旁緊盯進度，彷彿對自己犯下的錯誤十分自責。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲爸爸剛把娃娃修好，抹茶就急著帶病人出院。（圖／Threads@alex_yu31、@matcha_shibaken提供）

家屬擔心手術進度 緊盯擔心娃娃傷勢

抹茶爸爸爸一針一線地替娃娃補上破洞，抹茶則安靜地坐在旁邊「陪診」，視線完全沒離開過病患。雖然最後手術成功，但小熊臉上仍留下一些縫線痕跡，飼主還開玩笑地告訴抹茶「這邊收您手術費共10萬」。沒想到這位急著幫病人辦出院的家屬，下一秒又忍不住對剛康復的娃娃又啃又咬，彷彿忘記剛才的傷害都是自己造成的。

▲剛修好的娃娃本尊。（圖／Threads@alex_yu31、@matcha_shibaken提供）

對此爸爸也特地幫抹茶澄清，愛犬玩娃娃的唯一興趣就是把棉花給咬出來，過程中自己都會盯著關心，「牠也從來沒有亂吃不該吃的東西！」。同時牠還是隻個性溫和的天使狗狗，任人擺佈而且打針也無感，連普遍最討厭的洗澡也不反抗。這場「娃娃的緊急手術」也讓許多網友笑說，「咬了人家又送他去醫院的概念」、「家屬跟加害人是同一位」、「很著急的眼神」。

▲帶病人出院後又繼續拿它磨牙。（圖／Threads@alex_yu31、@matcha_shibaken提供）