知名法鬥網紅「君根弟弟」過世！　大批粉絲淚崩...湧入臉書哀悼

▲法鬥君根過世。（圖／翻攝自法鬥君根弟弟粉專）

▲法鬥網紅「君根弟弟」過世。（圖／翻攝自法鬥君根弟弟粉專，下同）

記者曾羿翔／綜合報導

知名法鬥網紅「君根弟弟」可愛呆萌，時常穿著小紅鞋與主人在北市街頭散步，擁有高人氣，21日傳出過世消息，飼主悲痛證實「寶貝君根，真的永別了，沒有你的日子會很難熬，我們都會堅強，你也要好好的」，大批粉絲湧入臉書粉專哀悼。

法鬥「君根弟弟」的主人21日發文：

我的君根永遠離開了，我們再也沒有君根了，再也沒有穿紅鞋的君根了，任何地方再也看不到君根胖胖的身軀了。週一看完醫生，其實就已有心理準備，但不管時間還有多久，我都不願讓你受苦。昨天租借了製氧機，心想有了足夠的氧氣你就會舒服一點。剛開始感覺它有幫助到你，因為你大部分時間是可以好好休息的。隨著時間一分一秒過去，病情惡化得很快，你開始越來越煩躁不安，不時的喘息聲讓我心痛到無法呼吸，眼眶濕了又乾，乾了又濕，但卻束手無策。不忍你這樣的煎熬，不停地告訴你，如果你撐不下去，就離開吧！不要擔心媽媽，我們都會好好的。

▲法鬥君根過世。（圖／翻攝自法鬥君根弟弟粉專）

▲「君根弟弟」的小紅鞋讓人印象深刻。

君根主人的發文還提到，謝謝你，讓我陪你一整晚；謝謝你，選在我們一家六口都在的時間離開，讓我們一起陪你走完這最後一程，讓我們沒有留下任何遺憾。謝謝你，療癒了無數人的心，也帶給我們幸福和一輩子美好的回憶。你最清楚我們都很愛你，你現在已經沒有病痛了，從此自由了，不要有牽掛，開心地去遨遊吧！玩膩了，不管用什麼方式再來當我們的家人，我們永遠等著你。寶貝君根，真的永別了……沒有你的日子會很難熬，我們都會堅強，你也要好好的。

大批粉絲湧入君根粉專難過留言，「君根寶貝永別了」、「怎麼這麼突然我好難過」、「君根小寶貝，祢是個有福報的孩子，好好跟菩薩去修行」、「謝謝君根給我們許多美好的回憶」、「不只因為可愛笑容認識君根，紅鞋君根實在是忘不了」、「君根帥寶貝，無病無痛一路好走」、「君根要當可愛小天使守護麻麻一家」、「好難過...我哭了」。

▼法鬥「君根弟弟」相當可愛呆萌，粉專創立至今已近10年。

▲法鬥君根過世。（圖／翻攝自法鬥君根弟弟粉專）▲法鬥君根過世。（圖／翻攝自法鬥君根弟弟粉專）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

