極度暴力式愛愛！恐龍交配「常壓斷伴侶脊椎」　過程充滿痛苦

這場「愛的結合」往往伴隨著劇烈的身體創傷，導致承重的一方脊椎受損。（翻攝畫面）

▲這場「愛的結合」往往伴隨著劇烈的身體創傷，導致承重的一方脊椎受損。（翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

古生物學界對於恐龍如何繁衍後代一直充滿好奇，而刊登於《iScience》期刊的最新研究揭露了一個令人瞠目結舌的事實：對於某些史前巨獸而言，交配是一場名副其實的「粉身碎骨」之戀。科學家發現，一種名為「扇冠大天鵝龍」（Olorotitan）的鴨嘴龍，其交配過程極度暴力，激烈的肢體接觸甚至會導致伴侶的脊椎骨直接斷裂。

這項研究的主導者、布魯塞爾自然科學研究所的古生物學家貝爾托佐（Filippo Bertozzo），是在前往俄羅斯布拉戈維申斯克的古生物博物館進行考察時發現了端倪。他在檢視這些生活於白堊紀晚期、身長約8公尺且重達3噸的龐然大物骨骸時，驚訝地發現許多標本的尾部椎骨與臀部附近都有癒合過的骨折痕跡。

起初，學界普遍認為這些傷勢源自於恐龍間的打鬥或是群體遷徙時的推擠意外，但隨著證據拼湊完整，研究團隊確認這些特定部位的創傷，其實是雄性恐龍在交配騎乘時，因巨大的體重與壓力所造成的。

研究團隊確認這些特定部位的創傷，其實是雄性恐龍在交配騎乘時，因巨大的體重與壓力所造成的。（翻攝畫面）

▲研究團隊確認這些特定部位的創傷，其實是雄性恐龍在交配騎乘時，因巨大的體重與壓力所造成的。（翻攝畫面）

恐龍的生殖構造與現代爬行動物類似，擁有一個集排泄與生殖功能於一體的「泄殖腔」，位於尾巴根部下方。貝爾托佐指出，鴨嘴龍的尾巴構造特殊，這條長而肌肉發達的尾巴通常維持高舉並與地面平行，這讓交配變成一道高難度的物理習題。

為了完成傳宗接代的任務，兩隻巨獸必須將泄殖腔完美對齊，過程中雄性的重量會重壓在雌性身上，加上尾部僵硬的結構限制，這場「愛的結合」往往伴隨著劇烈的身體創傷，導致承重的一方脊椎受損。儘管過程充滿痛苦，這些化石紀錄也顯示了生命韌性。研究發現，這些斷裂的骨頭會隨著時間自然癒合，讓牠們得以存活並迎接下一個繁殖季節。

有趣的是，雖然交配過程粗暴，但恐龍在求偶時卻相當講究儀式感。考古學家在岩層中發現的刮痕顯示，這些恐龍會聚集在類似「舞池」的求偶競技場，透過抓扒地面與展示頭部華麗的冠飾來跳舞求愛，展現了鐵漢柔情一面。


