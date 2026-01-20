金門太湖周邊發現水獺屍體　成年雌獺待解剖釐清死因

▲金門民眾通報在太湖周邊發現水獺屍體。（圖／金門縣野生動物救援暨保育協會提供)

記者鄭逢時／金門報導

金門是全台歐亞水獺族群相對穩定的棲地，今（20）日有民眾於金湖鎮太湖周邊發現水獺屍體並通報相關單位，初步檢視未見明顯致死傷勢，後續將透過解剖與病理檢驗釐清死因。

金湖鎮太湖周邊今日傳出發現水獺死亡個體，民眾通報後，由金門縣野生動物救援暨保育協會與相關單位接手處理。野保協會總幹事陳鳳華指出，這起案件為今年首例由民眾通報的水獺死亡事件，已將屍體帶回進行形體量測、傷口紀錄及X光檢查。

陳鳳華說明，該隻水獺為成年雌性，外觀未發現足以致命的明顯外傷，後續將送往農業部獸醫研究所進行解剖及病理分析，需彙整檢驗結果後，才能確認實際死因。

野保協會常務理事袁守立指出，近十年來研究團隊、在地社區與縣府持續推動水獺友善措施，但自113年後，西半島及島中央地區水獺活動量明顯下降，尤其是島中央的重要湖庫甚至幾乎未再觀察到水獺蹤跡，族群分布逐漸集中於東半島水域與海岸棲地，對長期存續形成隱憂。他也強調，河道與水系是否通暢對水獺生存至關重要，建議改善西半島及島中央水系連結，並在缺水期間評估以再生水補注，以提升棲地品質。

金門縣政府產業發展處表示，目前仍待相關檢驗報告出爐，在過去數年金門曾發生多起水獺路殺案例，縣府已與專家學者合作，在工程涉及水獺活動熱點或敏感區域，設置生態廊道、階梯等友善設施，引導水獺避開一般道路，降低與車輛衝突風險。

產發處也提醒，民眾若發現水獺屍體，可撥打縣府1999專線，或直接聯繫野保協會協助處理。