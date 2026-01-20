ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

金門太湖周邊發現水獺屍體　成年雌獺待解剖釐清死因

▲▼金門民眾通報在太湖周邊發現水獺屍體。（圖／金門縣野生動物救援暨保育協會提供)

▲金門民眾通報在太湖周邊發現水獺屍體。（圖／金門縣野生動物救援暨保育協會提供)

記者鄭逢時／金門報導

金門是全台歐亞水獺族群相對穩定的棲地，今（20）日有民眾於金湖鎮太湖周邊發現水獺屍體並通報相關單位，初步檢視未見明顯致死傷勢，後續將透過解剖與病理檢驗釐清死因。

金湖鎮太湖周邊今日傳出發現水獺死亡個體，民眾通報後，由金門縣野生動物救援暨保育協會與相關單位接手處理。野保協會總幹事陳鳳華指出，這起案件為今年首例由民眾通報的水獺死亡事件，已將屍體帶回進行形體量測、傷口紀錄及X光檢查。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳鳳華說明，該隻水獺為成年雌性，外觀未發現足以致命的明顯外傷，後續將送往農業部獸醫研究所進行解剖及病理分析，需彙整檢驗結果後，才能確認實際死因。▲▼金門民眾通報在太湖周邊發現水獺屍體。（圖／金門縣野生動物救援暨保育協會提供)

野保協會常務理事袁守立指出，近十年來研究團隊、在地社區與縣府持續推動水獺友善措施，但自113年後，西半島及島中央地區水獺活動量明顯下降，尤其是島中央的重要湖庫甚至幾乎未再觀察到水獺蹤跡，族群分布逐漸集中於東半島水域與海岸棲地，對長期存續形成隱憂。他也強調，河道與水系是否通暢對水獺生存至關重要，建議改善西半島及島中央水系連結，並在缺水期間評估以再生水補注，以提升棲地品質。

金門縣政府產業發展處表示，目前仍待相關檢驗報告出爐，在過去數年金門曾發生多起水獺路殺案例，縣府已與專家學者合作，在工程涉及水獺活動熱點或敏感區域，設置生態廊道、階梯等友善設施，引導水獺避開一般道路，降低與車輛衝突風險。

產發處也提醒，民眾若發現水獺屍體，可撥打縣府1999專線，或直接聯繫野保協會協助處理。

關鍵字： 金門新聞金門水獺死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

哈士奇與貓妹聯手拆家「衣櫃變睡窩」　網笑翻：一定是受貓指使

姐姐告訴米克斯「全家都去台北」　牠表情超心碎變委屈八字眉

黃金鼠貪吃討食沒坐穩　秒張開小手比出「Safe」手勢萌翻網友

守宮「藏在細節裡」變扁躲縫細　假裝標本每天給主人驚喜

不可以熬夜！愛睏黃金獵犬「咬小被被」站門口　逼主人上床睡覺

活埋10年！磁磚地板下驚見「不死陸龜」　沒水沒光奇蹟活著

收容所350隻貓「其中一隻特別大」　飼主無奈：牠也貓化了

主人收安親班照片　驚見博美「霸氣混進大狗團」網笑：牠才是老大

金門太湖周邊發現水獺屍體　成年雌獺待解剖釐清死因

22公斤山羌「跨級挑戰」1700公斤犀牛　單挑原因曝：為了女朋友

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

虎斑貓踏踏突被搶娃娃　奶音抗議：那是偶的！

虎斑哥「喜當爸」被貓弟狂吸奶　瞇眼開肚發出呼嚕聲超享受XD

爸燙完頭髮貓咪認不出來　緊盯飛機耳壓超低：你誰？

金門太湖周邊發現水獺屍體　成年雌獺待解剖釐清死因

黃金鼠貪吃討食沒坐穩　秒張開小手比出「Safe」手勢萌翻網友

哈士奇與貓妹聯手拆家「衣櫃變睡窩」　網笑翻：一定是受貓指使

長毛柯基綁「屁屁雙馬尾」　烙賽洗乾淨後防止毛弄髒

不可以熬夜！愛睏黃金獵犬「咬小被被」站門口　逼主人上床睡覺

日本「最後2貓熊」1月底要回中國了　日迎54年來首次全境貓熊歸零

「我再ven一次」影片爆紅　陸網氣炸反擊：台灣腔很滑稽

市場變幻莫測　川普關稅案法院三度未作裁決、達飛突宣布返回好望角

爺爺傳至今用不壞「烘焙模具界LV」熄燈　台北70年白鐵號清倉

租賃業挺中小企業突破關稅寒冬 　學者：完善法規防風險

大兒重砲開撕　貝克漢首度現身！當場打破沉默了

斑馬線上多「3條神秘白線」幹嘛用？交通部早已給出解答

川普全球關稅合法？　美國最高法院「關鍵裁決」再等等

27歲網友後悔「青春都花在遊戲」　文破千萬觀看「自律更重要」

基隆男師猥褻國中女學生　93強制罪改判無罪、22猥褻罪判3年8月

吃素卻越吃越胖！營養師列出減肥地雷

寵物動物熱門新聞

哈士奇疑被貓指使　天天開衣櫃

汪聽說全家都去台北　表情超委屈

黃金鼠貪吃討食　沒坐穩秒比Safe

守宮藏在細節裡　每天給主人驚喜

黃金獵犬「咬小被被」站門口　逼主人睡覺

活埋10年！地板下驚見不死陸龜　沒水沒光奇蹟活著

收容所350隻貓「其中一隻特別大」

主人收安親班照片　驚見博美混進大狗團

金門水獺屍體　待解剖釐清死因

山羌跨級挑戰1700公斤犀牛　單挑原因曝

長毛柯基拉肚子　屁屁雙馬尾防髒

吉娃娃散步被問「是麝香豬嗎？」

小臘腸「緊抓棉被」賴床萌翻千萬人！

浪浪12公斤瘦到病危　被愛滋養重生

讀者迴響

熱門新聞

哈士奇疑被貓指使　天天開衣櫃

汪聽說全家都去台北　表情超委屈

黃金鼠貪吃討食　沒坐穩秒比Safe

守宮藏在細節裡　每天給主人驚喜

黃金獵犬「咬小被被」站門口　逼主人睡覺

活埋10年！地板下驚見不死陸龜　沒水沒光奇蹟活著

收容所350隻貓「其中一隻特別大」

主人收安親班照片　驚見博美混進大狗團

金門水獺屍體　待解剖釐清死因

山羌跨級挑戰1700公斤犀牛　單挑原因曝

長毛柯基拉肚子　屁屁雙馬尾防髒

吉娃娃散步被問「是麝香豬嗎？」

小臘腸「緊抓棉被」賴床萌翻千萬人！

浪浪12公斤瘦到病危　被愛滋養重生

日本「最後2貓熊」1月底要回中國了

熱門寵物影片

更多
是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

虎斑貓踏踏突被搶娃娃　奶音抗議：那是偶的！

虎斑貓踏踏突被搶娃娃　奶音抗議：那是偶的！

虎斑哥「喜當爸」被貓弟狂吸奶　瞇眼開肚發出呼嚕聲超享受XD

虎斑哥「喜當爸」被貓弟狂吸奶　瞇眼開肚發出呼嚕聲超享受XD

爸燙完頭髮貓咪認不出來　緊盯飛機耳壓超低：你誰？

爸燙完頭髮貓咪認不出來　緊盯飛機耳壓超低：你誰？

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面