日本「最後2貓熊」1月底要回中國了　日迎54年來首次全境貓熊歸零

▲▼日本東京上野動物園僅存的2隻熊貓曉曉、蕾蕾預計明年1月返回中國，而牠們的姊姊「香香」返回中國後似乎看起來相當開心。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本最後的旅日大貓熊將於27日啟程返回中國。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

日本東京都政府 19 日宣布，上野動物園旅日的大貓熊「曉曉」與「蕾蕾」將在 27 日啟程返回中國，若未來中日沒有簽新的租借協議，日本將暫時進入「無貓熊」時代。

根據日本共同社報導，雄性大貓熊「曉曉」與雌性大貓熊「蕾蕾」於 2021 年出生，父母為「力力」與「真真」。「力力」與「真真」2011 年 2 月赴日，參與中日為期 10 年的大貓熊合作交流計畫，後續合作期限又延長了 5 年，兩隻大貓熊在 2017 年產下「香香」，2021 年再產下龍鳳胎「曉曉」與「蕾蕾」。「力力」與「真真」2024 年因健康問題，提前返回中國接受治療。

東京都表示，「曉曉」與「蕾蕾」將於本月 27 日從上野動物園出發，在成田機場搭機返回中國，預計 28 日抵達中國並入住與「香香」相同的相關保育設施。由於「曉曉」與「蕾蕾」的父母是以繁殖研究目的出借日本，因此後代的所有權都屬於中國。

隨著「曉曉」與「蕾蕾」返回中國，日本國內將不再有大貓熊。去年 6 月，和歌山縣白濱町「冒險世界」的 4 隻大貓熊也因租期屆滿返還中國，「曉曉」與「蕾蕾」已是日本最後一對大貓熊，上野動物園目前已停止受理參觀申請，最後參觀日為本月 25 日，抽籤倍率高達 24.6 倍。

日本自 1972 年 10 月首次迎接大貓熊以來，大貓熊一直被視為中日友好的象徵。外界分析，受日本首相高市早苗日前台灣有事言論影響，中日關係趨於緊張，未來是否能再度引進大貓熊仍存變數。

