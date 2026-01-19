神祕守護者！浪浪每天「癡守墓前」不肯走爆紅　家屬驚：沒養狗

▲狗狗每天守在同一墓前。（圖／翻攝自Mason County Animal Shelter）

記者李振慧／綜合報導

美國肯塔基州當地動物收容所接獲一起奇怪案件，一隻小狗每天都會固定跑到同一個墓前，而且不肯離開，許多人員發現小狗後試著給予幫助，然而狗狗卻完全不理會，令人好奇牠跑到墓前的原因。

神祕小狗每天守墓 不讓陌生人靠近

當地動物收容所Mason County Animal Shelter近來在臉書上發文，分享一隻小狗每天都會跑到公墓Maysville-Mason County Cemetery，固定坐在一名叫做布拉梅爾(Bramel)的男子墓前。

收容所人員巴特里(Rick Buttery)表示，這隻小狗每天都會待在墓前，但只要有人試圖靠近就會跑走，所以他和同事們只好每天輪流到墓前，給狗狗一些食物，試圖和牠變熟。

巴特里表示，他們注意到這隻小狗身上沒有項圈，似乎是沒人飼養的小狗，所以分享照片希望網友能夠幫忙提供線索。

小狗守墓感動網 家屬卻爆沒有養狗

貼文曝光後立即爆紅，許多網友猜測小狗每天去的墳墓可能是已故主人，然而布拉梅爾的姪女凱莉(Carrie Silvey Watson)卻對外表示，叔叔生前雖然是一名很善良的人，但從來不記得他有養過任何狗，「我叔叔雖然沒有養狗，但我很高興這隻小狗能從他那裡獲得安慰」。

收容所人員表示，後來他們終於成功把小狗帶回收容所，並且取名為Peanut，由於Peanut身上沒有晶片，所以他們現在還是無法找到牠與死者或是當地家庭的任何聯繫，原本很怕生的Peanut現在已經適應了新環境，相信很快就能準備好，獲得新家庭收養。