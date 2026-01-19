ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

守宮「藏在細節裡」變扁躲縫細　假裝標本每天給主人驚喜

▲。（圖／Threads@tturtles.diary提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。） 

▲島灰把自己藏進小空間，跟媽媽玩躲貓貓。（圖／Threads@tturtles.diary提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／綜合報導

守宮「島灰」特別喜歡玩躲貓貓，經常藏在各種角落考驗鏟屎官的觀察力。這天媽媽打開飼養盒，左看右看又找不到島灰，這才發現牠居然把自己卡進縫隙裡，扁平的模樣彷彿變成了「守宮乾」，讓網友差點嚇壞以為牠真的出事。

▲。（圖／Threads@tturtles.diary提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲擠在縫隙中變得扁扁平平的一隻。（圖／Threads@tturtles.diary提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

喜歡把自己擠得扁扁的

島灰擠在躲避屋與飼養盒間的縫隙，似乎覺得窄一點比較有安全感，圓滾滾的肚子被擠壓後貼在透明的牆壁上，除了清晰的皮膚紋路外、甚至可以隱約看見內臟的形狀，一動不動彷彿真的變成標本。不過島灰媽媽表示牠其實只是比較皮，並沒有因為意外變成小扁，自己也經常要猜牠躲在哪裡，「每天都給主人驚喜感」。

▲。（圖／Threads@tturtles.diary提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲島灰平常的樣子。（圖／Threads@tturtles.diary提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

後來飼主也分享了島灰一口接一口，津津有味享用媽媽親手餵食的蟲泥大餐影片，證明牠還活蹦亂跳。不少網友也表示自己一開始也被嚇到，「差點以為真的變成乾了」、「我家的也這樣，每次都要嚇死」、「這傢伙上輩子九成是貓」。

▲島灰：我沒事喔～還可以吃大餐～（圖／Threads@tturtles.diary提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

關鍵字： 守宮躲貓貓島灰寵物趣聞壁虎

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

李多慧台中搭計程車被認出！　視訊司機女兒還給超多小費

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

姐姐告訴米克斯「全家都去台北」　牠表情超心碎變委屈八字眉

萌兔「屁屁飛彈」重擊鏟屎官　發射前還先跳舞計算彈道

貓咪緊盯烤麵包機　烤好瞬間「嚇到起飛」變殘影逃超遠

散步中「腳底打滑」差點變落湯狗！　媽好無奈被迫提前洗澡

邊牧熱愛「獵人舞台劇」超專心欣賞　忘記放給牠看就拆家

才剛吃飽！萌貓「討價還價」求加菜　誠懇奶音媽溝通壓力山大

鏟屎官「幫主子蓋被」遭嫌熱　秒鑽出壓身下表示不喜歡

連環泡有芒果「大大」離世　飼主不捨病痛折磨：狗生畢業了

抓拍到「偷雞賊」做案現場！　腳踩贓物還整隻現殺外帶

浪貓臉超圓「嘴邊肉捧著溢出來」　志工：看來是街頭老大

萌兔「屁屁飛彈」重擊鏟屎官　發射前還先跳舞計算彈道

帶狗散步巧遇22kg巨柴　賴皮不回家主人超無奈...

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

救到「腐爛神」全身髒厚毛走不動　剪完毛萌樣志工也驚訝

主人收安親班照片　驚見博美「霸氣混進大狗團」網笑：牠才是老大

日本「海豹保安官」新人報到！　俏皮吐舌賣萌參加就職典禮

吉娃娃散步被問「是麝香豬嗎？」　小朋友誤認網笑翻

神祕守護者！浪浪每天「癡守墓前」不肯走爆紅　家屬驚：沒養狗

胸口重重的！女以為愛犬討抱　醒來發現「2.5公尺長蟒蛇」趴身上

守宮「藏在細節裡」變扁躲縫細　假裝標本每天給主人驚喜

姐姐告訴米克斯「全家都去台北」　牠表情超心碎變委屈八字眉

浪浪12公斤瘦成「行走的骷髏」幾乎病危　被愛滋養重生

「捕鼠高手」看準獵物卻被黏在陽台　竟是「黏鼠板」惹的禍

陳冠宇告假國訓中心…驚喜現身挺《冠軍之路》　親曝辛苦球員路！

潘瑋柏隱藏版AP名錶上手　月相變可愛笑臉

44年沒人繼承！信義、文山「大地主」1.4億土地全歸國庫

宜蘭集團「護照收購」賣中國14本已寄出境　外交部列管追蹤

史上第3高！信義區陸保廠C基地標脫　凱基人壽「101億」拿下地上權

MSC「櫻桃快線」船隻在廣州外海故障　大陸媒體抨擊不應派老船運送

當提摩西夏勒梅跟小勞勃道尼打對台　戲稱「沙丘末日」

啃老男嫌「每月5千零用錢太少」狠殺父母　落網喊：已經忍很久了

墨爾本十冠王喬科維奇開紅盤　澳網百勝到手還創史詩級紀錄

新北市長人選拍板時程曝！鄭麗文：農曆年前完成提名「不必初選」

寵物動物熱門新聞

浪貓臉超圓「嘴邊肉捧著溢出來」　

浪浪12公斤瘦到病危　被愛滋養重生

收容所350隻貓「其中一隻特別大」

女以為愛犬討抱　醒來發現2.5公尺蟒蛇趴身上

小臘腸「緊抓棉被」賴床萌翻千萬人！

活埋10年！地板下驚見不死陸龜　沒水沒光奇蹟活著

浪浪每天癡守墓前　家屬驚：沒有養狗

山羌跨級挑戰1700公斤犀牛　單挑原因曝

比熊逃出濃煙　媽超推毛孩防災演習

巷口收編流浪貓「體型巨大化」依偎懷裡　媽媽傻眼：

汪聽說全家都去台北　表情超委屈

收編米克斯橘貓　10年來越養越毛

守宮藏在細節裡　每天給主人驚喜

吉娃娃散步被問「是麝香豬嗎？」

讀者迴響

熱門新聞

浪貓臉超圓「嘴邊肉捧著溢出來」　

浪浪12公斤瘦到病危　被愛滋養重生

收容所350隻貓「其中一隻特別大」

女以為愛犬討抱　醒來發現2.5公尺蟒蛇趴身上

小臘腸「緊抓棉被」賴床萌翻千萬人！

活埋10年！地板下驚見不死陸龜　沒水沒光奇蹟活著

浪浪每天癡守墓前　家屬驚：沒有養狗

山羌跨級挑戰1700公斤犀牛　單挑原因曝

比熊逃出濃煙　媽超推毛孩防災演習

巷口收編流浪貓「體型巨大化」依偎懷裡　媽媽傻眼：

汪聽說全家都去台北　表情超委屈

收編米克斯橘貓　10年來越養越毛

守宮藏在細節裡　每天給主人驚喜

吉娃娃散步被問「是麝香豬嗎？」

收容所浪貓「隔鐵籠牽手手」　志工秒融化

熱門寵物影片

更多
萌兔「屁屁飛彈」重擊鏟屎官　發射前還先跳舞計算彈道

萌兔「屁屁飛彈」重擊鏟屎官　發射前還先跳舞計算彈道

帶狗散步巧遇22kg巨柴　賴皮不回家主人超無奈...

帶狗散步巧遇22kg巨柴　賴皮不回家主人超無奈...

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面