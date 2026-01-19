守宮「藏在細節裡」變扁躲縫細　假裝標本每天給主人驚喜

▲島灰把自己藏進小空間，跟媽媽玩躲貓貓。（圖／Threads@tturtles.diary提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／綜合報導

守宮「島灰」特別喜歡玩躲貓貓，經常藏在各種角落考驗鏟屎官的觀察力。這天媽媽打開飼養盒，左看右看又找不到島灰，這才發現牠居然把自己卡進縫隙裡，扁平的模樣彷彿變成了「守宮乾」，讓網友差點嚇壞以為牠真的出事。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲擠在縫隙中變得扁扁平平的一隻。（圖／Threads@tturtles.diary提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

喜歡把自己擠得扁扁的

島灰擠在躲避屋與飼養盒間的縫隙，似乎覺得窄一點比較有安全感，圓滾滾的肚子被擠壓後貼在透明的牆壁上，除了清晰的皮膚紋路外、甚至可以隱約看見內臟的形狀，一動不動彷彿真的變成標本。不過島灰媽媽表示牠其實只是比較皮，並沒有因為意外變成小扁，自己也經常要猜牠躲在哪裡，「每天都給主人驚喜感」。

▲島灰平常的樣子。（圖／Threads@tturtles.diary提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

後來飼主也分享了島灰一口接一口，津津有味享用媽媽親手餵食的蟲泥大餐影片，證明牠還活蹦亂跳。不少網友也表示自己一開始也被嚇到，「差點以為真的變成乾了」、「我家的也這樣，每次都要嚇死」、「這傢伙上輩子九成是貓」。

▲島灰：我沒事喔～還可以吃大餐～（圖／Threads@tturtles.diary提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）