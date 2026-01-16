散步中「腳底打滑」差點變落湯狗！　媽好無奈被迫提前洗澡

記者賈沐蓉／綜合報導

喜樂蒂「阿里」像平常一樣跟飼主出門散步，結果忘記地板有缺口，一個腳滑就掉進底下的生態池。全程狀況外、跟牧羊犬的聰明形象差距過大，讓媽媽哭笑不得，而且幫牠預約的洗澡時間是明天，「這不是智商堪憂，什麼是智商堪憂」。

▲阿里走路腳滑掉進池塘，兩隻後腳都變得濕答答。（圖／網友Thread@sheltie_ari0310s提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

腳底打滑散步變玩水

落水後的阿里毫不在意，爬上來後一路在地板上留下水漬，又興奮地衝去聞花圃，結果原本潔白的長毛不只溼答答，還因為沾到泥巴多了幾道汙痕。阿里媽媽苦笑表示，這場意外「沒有小狗受到傷害，只有人類荷包受傷」，更讓人哭笑不得的是，似乎玩上癮的阿里之後還試圖挑戰更高難度的路線，結果左腳、右腳又輪流再泡一次水。

▲落水後還衝去花圃觀察植物，踩得到處都是狗腳印。（圖／網友Thread@sheltie_ari0310s提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲玩太開心於是挑戰更高難度路線，結果腳又一次濕掉。（圖／網友Thread@sheltie_ari0310s提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

媽媽趕快緊急補救

眼看情況已經無法挽回，媽媽只好緊急拜託美容師，臨時將原本隔天的洗澡行程改到當天，讓阿里重新恢復成一隻香噴噴的小喜樂蒂。許多網友也笑說，阿里說不定是想清涼一下才故意踩空，「牠是想偷玩水吧」、「我家狗也是，直接往水溝跳」、「螢幕前的阿姨抖了好大一下」。

▲後來媽媽提前帶牠去洗澡，重新變的香噴噴。（圖／網友Thread@sheltie_ari0310s提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）