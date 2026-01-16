ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

散步中「腳底打滑」差點變落湯狗！　媽好無奈被迫提前洗澡

記者賈沐蓉／綜合報導

喜樂蒂「阿里」像平常一樣跟飼主出門散步，結果忘記地板有缺口，一個腳滑就掉進底下的生態池。全程狀況外、跟牧羊犬的聰明形象差距過大，讓媽媽哭笑不得，而且幫牠預約的洗澡時間是明天，「這不是智商堪憂，什麼是智商堪憂」。

▲。（圖／網友Thread@sheltie_ari0310s提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲阿里走路腳滑掉進池塘，兩隻後腳都變得濕答答。（圖／網友Thread@sheltie_ari0310s提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

[廣告]請繼續往下閱讀...

腳底打滑散步變玩水

落水後的阿里毫不在意，爬上來後一路在地板上留下水漬，又興奮地衝去聞花圃，結果原本潔白的長毛不只溼答答，還因為沾到泥巴多了幾道汙痕。阿里媽媽苦笑表示，這場意外「沒有小狗受到傷害，只有人類荷包受傷」，更讓人哭笑不得的是，似乎玩上癮的阿里之後還試圖挑戰更高難度的路線，結果左腳、右腳又輪流再泡一次水。

▲。（圖／網友Thread@sheltie_ari0310s提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲落水後還衝去花圃觀察植物，踩得到處都是狗腳印。（圖／網友Thread@sheltie_ari0310s提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲玩太開心於是挑戰更高難度路線，結果腳又一次濕掉。（圖／網友Thread@sheltie_ari0310s提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

媽媽趕快緊急補救

眼看情況已經無法挽回，媽媽只好緊急拜託美容師，臨時將原本隔天的洗澡行程改到當天，讓阿里重新恢復成一隻香噴噴的小喜樂蒂。許多網友也笑說，阿里說不定是想清涼一下才故意踩空，「牠是想偷玩水吧」、「我家狗也是，直接往水溝跳」、「螢幕前的阿姨抖了好大一下」。

▲。（圖／網友Thread@sheltie_ari0310s提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲後來媽媽提前帶牠去洗澡，重新變的香噴噴。（圖／網友Thread@sheltie_ari0310s提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

 

關鍵字： 喜樂蒂掉水寵物趣事洗澡時間狗狗安全

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【甜蜜的負擔】孩子們躺地上奶音撒嬌！爸爸默默把門關上...

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

邊牧熱愛「獵人舞台劇」超專心欣賞　忘記放給牠看就拆家

才剛吃飽！萌貓「討價還價」求加菜　誠懇奶音媽溝通壓力山大

鏟屎官「幫主子蓋被」遭嫌熱　秒鑽出壓身下表示不喜歡

連環泡有芒果「大大」離世　飼主不捨病痛折磨：狗生畢業了

抓拍到「偷雞賊」做案現場！　腳踩贓物還整隻現殺外帶

賓士貓「假裝掰咖」騙點心　叫聲委屈得逞馬上自己痊癒

「巨大胖麻荖」被摩托車卡住　見救星登場秒燦笑迎接

餅乾賣完「被鹿嫌棄」狂碎念　氣噗噗抱怨感覺罵得很髒

餅乾賣完「被鹿嫌棄」狂碎念　氣噗噗抱怨感覺罵得很髒

收容所350隻貓「其中一隻特別大」　飼主無奈：牠也貓化了

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

大白熊犬剪指甲超乖不反抗　淡定交出手手：這有什麼難的

拆家囉！虎斑貓「舉重訓練」　微波爐被挺起下秒直接墮地

貓孫乖坐等阿嬤「不求人」拍屁屁　圓滾背影惹網笑：根本在敲木魚

白柴躺床睡到沒形象　大字型豪邁睡姿還狂打呼

散步中「腳底打滑」差點變落湯狗！　媽好無奈被迫提前洗澡

昏睡12小時　女醒來見吉娃娃「悲傷臉等門」網鼻酸：以為你消失

黑面琵鷺中毒獲救　嘉義跨單位合力救治野放布袋沿海

每天努力靠近！超暖阿金「自己收編害羞浪貓」　放閃照萌翻網

邊牧熱愛「獵人舞台劇」超專心欣賞　忘記放給牠看就拆家

女新年計畫5天就夭折　霸氣貓「揮掌全擦光」網笑：人類想去哪

350隻主子認證！狗狗在貓舍當保母　「學貓咪收手手」超可愛

東森廣場北車K區「免費毛孩健檢」　限額20位快來報名！

才剛吃飽！萌貓「討價還價」求加菜　誠懇奶音媽溝通壓力山大

活埋10年！磁磚地板下驚見「不死陸龜」　沒水沒光奇蹟活著

陳玉珍稱對岸「不會打金門、只打台北賴清德」！美智庫反應曝

新北金山學童陪伴獨居長輩　區長劉昌松：跨世代關懷延續

《黑白大廚2》熱血動畫版！孫鍾元貴公子帥翻　名場面全還原影片瘋傳

「肛門凸一顆」染菜花！20歲女大生爆哭：沒性行為　醫抓元凶

AV震撼彈！40萬粉正妹饒舌歌手「下海當女優」　性慾太強無處發洩

快訊／台南大樓工地驚傳起火　28樓頂狂噴火

「隔夜菜會致癌」大逆轉！　專家揭真相：一種食品才真正要注意

2025台人旅遊消費觀察！出國首選日本　普發一萬加持訂單暴增25%

常以喝茶、咖啡代替白開水？ 注意身體其實已發出「缺水訊號」

韓星消失6年認：頸椎摔傷癱瘓　轉戰直播奪冠「刻意藏輪椅」引鼻酸

寵物動物熱門新聞

收容所350隻貓「其中一隻特別大」

萌貓求加菜　奶音溝通超誠懇

活埋10年！地板下驚見不死陸龜　沒水沒光奇蹟活著

退役搜救犬Beta撿700球捐棒球隊

女新年計畫5天就夭折　霸氣貓揮掌全擦光

收容所浪貓「隔鐵籠牽手手」　志工秒融化

阿金自己收編害羞浪貓　放閃照萌翻

山羌跨級挑戰1700公斤犀牛　單挑原因曝

網紅柯基大大離世　飼主不捨放手

胖柴被摩托車卡住　見救星秒燦笑

窩買太小　胖貓屁卡住爆餡流出來

阿金出門散步變「拒否犬」　背後原因萌翻網

珍稀亞洲金貓　現蹤泰國國家公園

邊牧熱愛舞台劇　沒得看就搞破壞

讀者迴響

熱門新聞

收容所350隻貓「其中一隻特別大」

萌貓求加菜　奶音溝通超誠懇

活埋10年！地板下驚見不死陸龜　沒水沒光奇蹟活著

退役搜救犬Beta撿700球捐棒球隊

女新年計畫5天就夭折　霸氣貓揮掌全擦光

收容所浪貓「隔鐵籠牽手手」　志工秒融化

阿金自己收編害羞浪貓　放閃照萌翻

山羌跨級挑戰1700公斤犀牛　單挑原因曝

網紅柯基大大離世　飼主不捨放手

胖柴被摩托車卡住　見救星秒燦笑

窩買太小　胖貓屁卡住爆餡流出來

阿金出門散步變「拒否犬」　背後原因萌翻網

珍稀亞洲金貓　現蹤泰國國家公園

邊牧熱愛舞台劇　沒得看就搞破壞

鏟屎官幫貓蓋被　嫌熱秒鑽出拒絕

熱門寵物影片

更多
是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

大白熊犬剪指甲超乖不反抗　淡定交出手手：這有什麼難的

大白熊犬剪指甲超乖不反抗　淡定交出手手：這有什麼難的

拆家囉！虎斑貓「舉重訓練」　微波爐被挺起下秒直接墮地

拆家囉！虎斑貓「舉重訓練」　微波爐被挺起下秒直接墮地

貓孫乖坐等阿嬤「不求人」拍屁屁　圓滾背影惹網笑：根本在敲木魚

貓孫乖坐等阿嬤「不求人」拍屁屁　圓滾背影惹網笑：根本在敲木魚

白柴躺床睡到沒形象　大字型豪邁睡姿還狂打呼

白柴躺床睡到沒形象　大字型豪邁睡姿還狂打呼

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面