黑面琵鷺中毒獲救　嘉義跨單位合力救治野放布袋沿海

▲▼ 黑面琵鷺中毒獲救，嘉義縣跨單位救傷治療完成野放 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府日前救援行為異常的黑面琵鷺，送往農業部生物多樣性研究所野生動物急救站治療與密集照護，個體逐漸恢復食慾與飛行能力，今16日評估體況穩定，順利完成野放，返回布袋沿海棲地。

嘉義縣政府114年12月28日接獲通報，在布袋五區鹽田發現1隻黑面琵鷺倒臥灘地、無法飛行，並出現軟頸、翅膀下垂、站立不穩及精神不振等異常症狀，縣府隨即啟動野生動物救傷應變機制，迅速派員前往救援。

高雄市野鳥學會、台南市野鳥學會及台灣黑面琵鷺保育學會等專業團隊及時協助，將該黑面琵鷺送往農業部生物多樣性研究所野生動物急救站檢查。經獸醫師診斷為肉毒桿菌毒素中毒，開始積極治療照護，讓黑面琵鷺逐步恢復，飛行能力也完全復原，於今16日順利野放。

農業處說明，肉毒桿菌是自然環境中常見細菌，特別容易在高溫、缺氧的腐敗魚蝦或有機物中大量繁殖並產生毒素，黑面琵鷺可能誤食受污染的獵物而中毒，縣府已同步加強棲地巡查與環境清理，避免腐敗魚貝類殘留。

黑面琵鷺是瀕臨絕種野生動物野生動物(一級保育類野生動物)，也被列入國際自然保育聯盟（IUCN）易危物種紅皮書，嘉義縣布袋及東石沿海濕地是黑面琵鷺全球3大重要度冬區之一。

近年普查資料指出，嘉義縣度冬黑面琵鷺數量已穩定超過2,000隻，占全球族群三分之一，縣府長期推動鹽田濕地復育、生態水位管理與干擾管制，讓布袋鹽田成為黑面琵鷺與多種水鳥的重要棲息與覓食環境。

目前正值黑面琵鷺度冬高峰期，如發現野生鳥類異常虛弱、無法飛行或死亡，以及水域出現大量魚貝類死亡情形，可通報嘉義縣政府農業處協助處理（05-3620123分機8807）。