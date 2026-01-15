才剛吃飽！萌貓「討價還價」求加菜　誠懇奶音媽溝通壓力山大

▲Wuli剛吃完罐罐不久，又跑去跟媽媽說肚子餓。（圖／Threads@wuli_hana_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

白底虎斑貓Wuli是隻2歲半的小男生。這天牠半小時前剛享用完美味的罐罐，結果又去找媽媽要加菜，真摯的眼神加上誠懇的語氣，差點讓鏟屎官相信牠的肚子還空空的，每次協商都要花掉不少時間，看哪邊先放棄就輸了。

▲語氣和眼神都非常誠懇，讓媽難以招架。（圖／Threads@wuli_hana_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

用最溫柔的語氣討食 對協商超有耐心

Wuli非常有禮貌的坐在媽媽面前，沒有吵鬧或動手動腳，而是用極其誠懇、楚楚可憐的聲音告訴她自己肚子餓。當奴才問「你不是剛才才吃過飯嗎？」牠還心虛地移開視線，聽到媽媽繼續講還很有耐心的回應每一句，彷彿在認真討價還價。飼主也在留言分享，自己跟Wuli聊天久了也覺得牠聽的懂，「我去尿尿的時候也會叫牠去尿尿，結果真的跟著去尿尿」。

▲協商途中不忘舔個毛放鬆心情。（圖／Threads@wuli_hana_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

媽媽偶爾還是會心軟

之後飼主也透露，家裡的貓咪是少量多餐制，Wuli每天有5頓飯可以吃，自己也有算過主子需要的熱量並平均分配。然而，像這樣的討飯場景每天還是會上演1、2次，「大概7成可以堅持住，3成妥協給牠一點點」，家裡的另一隻叫Hana的橘貓反而愛動不愛吃。許多網友也被這場可愛的對話萌翻，「貓界的硬脆硬擠，超可愛的啦」、「講到我都想餵牠了」、「人家還在成長期」

▲家裡另一隻橘貓Hana，比起吃東西更喜歡玩。（圖／Threads@wuli_hana_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）