ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

才剛吃飽！萌貓「討價還價」求加菜　誠懇奶音媽溝通壓力山大

▲Wuli剛吃完罐罐不久，又跑去跟媽媽說肚子餓。（圖／Threads@wuli_hana_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／綜合報導

白底虎斑貓Wuli是隻2歲半的小男生。這天牠半小時前剛享用完美味的罐罐，結果又去找媽媽要加菜，真摯的眼神加上誠懇的語氣，差點讓鏟屎官相信牠的肚子還空空的，每次協商都要花掉不少時間，看哪邊先放棄就輸了。

▲。（圖／Threads@wuli_hana_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲語氣和眼神都非常誠懇，讓媽難以招架。（圖／Threads@wuli_hana_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

用最溫柔的語氣討食　對協商超有耐心

Wuli非常有禮貌的坐在媽媽面前，沒有吵鬧或動手動腳，而是用極其誠懇、楚楚可憐的聲音告訴她自己肚子餓。當奴才問「你不是剛才才吃過飯嗎？」牠還心虛地移開視線，聽到媽媽繼續講還很有耐心的回應每一句，彷彿在認真討價還價。飼主也在留言分享，自己跟Wuli聊天久了也覺得牠聽的懂，「我去尿尿的時候也會叫牠去尿尿，結果真的跟著去尿尿」。

▲。（圖／Threads@wuli_hana_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲協商途中不忘舔個毛放鬆心情。（圖／Threads@wuli_hana_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

媽媽偶爾還是會心軟

之後飼主也透露，家裡的貓咪是少量多餐制，Wuli每天有5頓飯可以吃，自己也有算過主子需要的熱量並平均分配。然而，像這樣的討飯場景每天還是會上演1、2次，「大概7成可以堅持住，3成妥協給牠一點點」，家裡的另一隻叫Hana的橘貓反而愛動不愛吃。許多網友也被這場可愛的對話萌翻，「貓界的硬脆硬擠，超可愛的啦」、「講到我都想餵牠了」、「人家還在成長期」

▲。（圖／Threads@wuli_hana_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲家裡另一隻橘貓Hana，比起吃東西更喜歡玩。（圖／Threads@wuli_hana_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

關鍵字： 標籤:虎斑貓討食加菜寵物生活貓咪行為

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

林依晨生二寶出妙招　讓四歲愛女不吃弟弟醋

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

鏟屎官「幫主子蓋被」遭嫌熱　秒鑽出壓身下表示不喜歡

連環泡有芒果「大大」離世　飼主不捨病痛折磨：狗生畢業了

抓拍到「偷雞賊」做案現場！　腳踩贓物還整隻現殺外帶

賓士貓「假裝掰咖」騙點心　叫聲委屈得逞馬上自己痊癒

「巨大胖麻荖」被摩托車卡住　見救星登場秒燦笑迎接

餅乾賣完「被鹿嫌棄」狂碎念　氣噗噗抱怨感覺罵得很髒

餅乾賣完「被鹿嫌棄」狂碎念　氣噗噗抱怨感覺罵得很髒

東森寵物「新北八里店」1/10開幕！　全館最低半價滿額再抽大獎

巴丹討摸舒服到「手開腳開」　曬出蓬鬆鳥肚變呆萌大白雞

收容所350隻貓「其中一隻特別大」　飼主無奈：牠也貓化了

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

大白熊犬剪指甲超乖不反抗　淡定交出手手：這有什麼難的

拆家囉！虎斑貓「舉重訓練」　微波爐被挺起下秒直接墮地

貓孫乖坐等阿嬤「不求人」拍屁屁　圓滾背影惹網笑：根本在敲木魚

白柴躺床睡到沒形象　大字型豪邁睡姿還狂打呼

女新年計畫5天就夭折　霸氣貓「揮掌全擦光」網笑：人類想去哪

350隻主子認證！狗狗在貓舍當保母　「學貓咪收手手」超可愛

東森廣場北車K區「免費毛孩健檢」　限額20位快來報名！

才剛吃飽！萌貓「討價還價」求加菜　誠懇奶音媽溝通壓力山大

活埋10年！磁磚地板下驚見「不死陸龜」　沒水沒光奇蹟活著

收容所350隻貓「其中一隻特別大」　飼主無奈：牠也貓化了

鏟屎官「幫主子蓋被」遭嫌熱　秒鑽出壓身下表示不喜歡

真·韭菜水餃！1顆7元裡面竟沒包肉　店家神回覆

不來就課100%關稅　商務部長：目標台灣半導體「40%產能移美」

劣！　華為「耍詐」險讓台積電虧330億

「天大好消息！」WBC官方公告掀歡呼　搶票地獄出現轉機

米可白搭高鐵目睹「車長被罵髒話」　心疼：禮貌不該只留在家裡！

WBC中華隊場次被秒殺！　球迷訂好機票只差門票

憂燒到自家！海灣4國「斡旋48小時」　成功阻川普攻擊伊朗

抖音未成年模式再升級　夜間自動防沉迷、同步推出AI筆記

陳亭妃「十年磨一劍」爭歷史定位　林俊憲難敵

洛鞍最新「大迴轉」路徑曝光　今起4地防大雨

寵物動物熱門新聞

收容所350隻貓「其中一隻特別大」

萌貓求加菜　奶音溝通超誠懇

活埋10年！地板下驚見不死陸龜　沒水沒光奇蹟活著

退役搜救犬Beta撿700球捐棒球隊

收容所浪貓「隔鐵籠牽手手」　志工秒融化

女新年計畫5天就夭折　霸氣貓揮掌全擦光

山羌跨級挑戰1700公斤犀牛　單挑原因曝

網紅柯基大大離世　飼主不捨放手

珍稀亞洲金貓　現蹤泰國國家公園

阿金出門散步變「拒否犬」　背後原因萌翻網

狗狗在350隻貓舍當保母　「學貓咪收手手」超可愛

鏟屎官幫貓蓋被　嫌熱秒鑽出拒絕

胖柴被摩托車卡住　見救星秒燦笑

流貓胖且委屈　帶回家疼變幸福了

讀者迴響

熱門新聞

收容所350隻貓「其中一隻特別大」

萌貓求加菜　奶音溝通超誠懇

活埋10年！地板下驚見不死陸龜　沒水沒光奇蹟活著

退役搜救犬Beta撿700球捐棒球隊

收容所浪貓「隔鐵籠牽手手」　志工秒融化

女新年計畫5天就夭折　霸氣貓揮掌全擦光

山羌跨級挑戰1700公斤犀牛　單挑原因曝

網紅柯基大大離世　飼主不捨放手

珍稀亞洲金貓　現蹤泰國國家公園

阿金出門散步變「拒否犬」　背後原因萌翻網

狗狗在350隻貓舍當保母　「學貓咪收手手」超可愛

鏟屎官幫貓蓋被　嫌熱秒鑽出拒絕

胖柴被摩托車卡住　見救星秒燦笑

流貓胖且委屈　帶回家疼變幸福了

陪小瑪到醫院　汪聽到要打針崩潰

熱門寵物影片

更多
是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

大白熊犬剪指甲超乖不反抗　淡定交出手手：這有什麼難的

大白熊犬剪指甲超乖不反抗　淡定交出手手：這有什麼難的

拆家囉！虎斑貓「舉重訓練」　微波爐被挺起下秒直接墮地

拆家囉！虎斑貓「舉重訓練」　微波爐被挺起下秒直接墮地

貓孫乖坐等阿嬤「不求人」拍屁屁　圓滾背影惹網笑：根本在敲木魚

貓孫乖坐等阿嬤「不求人」拍屁屁　圓滾背影惹網笑：根本在敲木魚

白柴躺床睡到沒形象　大字型豪邁睡姿還狂打呼

白柴躺床睡到沒形象　大字型豪邁睡姿還狂打呼

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面