鏟屎官「幫主子蓋被」遭嫌熱　秒鑽出壓身下表示不喜歡

記者賈沐蓉／綜合報導

最近一位日本飼主擔心冬天家裡的貓ンダちゃん會冷，於是多拿了一條棉被幫牠蓋在身上保暖，還很貼心的讓貓咪的頭露出來，確保牠不會被悶到。沒想到主子對鏟屎官的好意不怎麼賞臉，下一秒就嫌熱自己鑽到外面透透氣。

▲。（圖／翻攝自X／@linda1013blue）

▲飼主怕ンダちゃん會冷，幫忙加毯子結果被嫌棄。（圖／翻攝自X／@linda1013blue）

有種冷叫奴才怕你冷

原本ンダちゃん安穩的趴在沙發上，底下還鋪著毛毯增加舒適度，但加上奴才給的被子就顯得有點熱。於是牠乾脆自行掙脫被窩的「魔掌」，爬出來後還整隻壓在剛剛出現的棉被上，似乎在用這種肢體語言告訴奴才現在溫度適中，最好別多管閒事。不過飼主也留言笑說，自己肯定會不小心再犯，「不學會教訓的飼主，明天還是會幫牠蓋上毛毯」。

▲。（圖／翻攝自X／@linda1013blue）

▲ンダちゃん：太熱了！（圖／翻攝自X／@linda1013blue）

還是逃不過飼主的關心

事後ンダちゃん還真的又被鏟屎官用毛巾包住，變成一條滿臉無奈的貓咪捲，似乎已經放棄應付奴才過多的關心。目前這篇貓與人因為溫差產生的趣事，至今已在X累積超過151萬次點閱，網友們也表示他們非常能理解飼主的行為，「我也每次都這樣」、「牠有穿皮草呢」、「貓咪比較喜歡肚子暖暖的」。

▲。（圖／翻攝自X／@linda1013blue）

▲被奴才包成了貓咪捲。（圖／翻攝自X／@linda1013blue）

關鍵字： 貓咪保暖寵物趣事日本冬天

