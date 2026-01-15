收容所350隻貓「其中一隻特別大」　飼主無奈：牠也貓化了

記者李依融／綜合報導

美國明尼蘇達州收容所Furball Farm Cat Sanctuary收容超過350隻貓咪，其中有一隻看起來「不太對勁」，原來那是一隻叫做Bella的狗狗，牠堅持要跟貓咪待在一起，一開始工作人員也緊張貓狗大戰，不過Bella跟貓咪們處得出奇地好。

Bella是收容所其中一位負責人Janis領養7年的狗狗，一開始牠只是跟著主人上班，而貓咪生活的空間是牠的「禁區」，不過Bella總是表達出不滿，吵著想跟貓咪待在一起。一開始Janis有些擔心，循序漸進地讓愛犬跟貓咪接觸，仔細觀察每一個反應，但是大多數的貓咪都表現得很自在，幾天後Bella就從早到晚都跟貓咪們一起窩著，甚至變成貓咪們的「陪玩志工」。

Janis強調，如果有些貓咪不適應狗狗，也會與Bella隔開，而Bella還有另一個附加功能，那就是能讓志工們知道，哪些貓咪未來適合生活在有狗狗的家庭，也能為送養作為審核參考。

Janis發現，Bella似乎越來越「貓」，明明知道不能吃貓咪的食物，但會偷偷摸摸去偷吃幾口，還喜歡躺在地上「貓式睡覺」，看來這隻狗狗真的很享受跟一大群貓貓一起生活。Janis笑說，「有時候我們真的覺得，牠可能以為自己是超大隻貓貓吧」。

▲Bella在貓咪堆中非常愜意，貓咪們也習慣牠的存在。（圖／翻攝自Furball Farm Cat Sanctuary ）