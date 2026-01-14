ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
志工目睹收容所浪貓「隔著鐵籠牽手手」　秒融化：像在比愛心

志工目睹收容所浪貓「隔著鐵籠牽手手」　秒融化：像在比愛心。（圖／翻攝自Instagram／humanesocietyofyorkcounty）

▲愛撒嬌小貓即使隔著鐵籠，也要和朋友牽手。（圖／翻攝自Instagram／humanesocietyofyorkcounty）

記者李振慧／綜合報導

美國南卡羅來納州動物收容所中出現令人融化的畫面，收容所志工發現，所內一隻叫做柯琳(Colleen)的貓，是他們遇過最活潑外向的貓咪，喜歡交朋友的牠，竟然隔著鐵籠和另外一隻叫做佩德羅(Pedro Pascal)的小貓緊緊牽著手、彼此依賴。

超有默契　收容所小貓隔籠牽手手

南卡州當地動物收容所Humane Society of York County在網路上分享，2隻同樣都是13周大的小貓柯琳與佩德羅，不是同胎手足的牠們，雖然分別住在不同鐵籠中，卻很快就建立了交情，有默契地伸出貓掌、隔著鐵籠牽手，可愛畫面讓志工表示，「看起來好像在比愛心」。

工作人員表示，柯琳剛來到收容所時，因為沒有尾巴特別引來志工們的關注，擔心牠以前可能受過人類傷害，但這沒有阻止柯琳成為一隻愛社交的可愛小貓，時常可以看到牠和其他小貓依偎在一起。

貼文曝光後立即爆紅，佩德羅很快就獲得收養，只剩柯琳被留了下來，收容所人員希望人們能注意到柯琳是一隻多特別的小貓，已經完成疫苗與節育，個性溫和的牠非常適合與家中已經有養貓的家庭相處。

