ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

比雪還白！稀有「全白松葉蟹」現身　專家：超罕見

日本兵庫縣北部外海捕獲的一對雌雄白色松葉蟹，近日被送往位於豐岡市瀨戶的水族館。（圖／翻攝自城崎海洋世界官網）

▲日本兵庫縣北部外海捕獲的一對雌雄白色松葉蟹，近日被送往位於豐岡市瀨戶的水族館。（圖／翻攝自城崎海洋世界官網）

文／CTWANT

日本兵庫縣北部外海捕獲的一對雌雄白色松葉蟹，近日被送往位於豐岡市瀨戶的水族館「城崎海洋世界」。據悉，兩隻螃蟹全身呈白色，其中雄蟹已於9日放入展示水槽，吸引不少到館遊客駐足觀賞；而抱卵的雌蟹則被安排在後方飼育空間照養，館方計畫在幼生孵化後，持續培育至成蟹階段。

日本《每日新聞》報導，城崎海洋世界與兵庫縣但馬水產技術中心表示，雄性白色松葉蟹甲殼寬約11公分、重455公克，今年1月由新溫泉町的濱坂漁協轉讓。雌性白色松葉蟹更為罕見，甲殼寬約7公分、重110公克，於附近的津居山漁港上岸後，於2025年12月首次送抵城崎海洋世界。

[廣告]請繼續往下閱讀...

館方指出，兩隻白色松葉蟹在眼睛等部位仍保有部分色素，推測屬於全身色素未完全顯現的個體。其甲殼呈現近乎透明的白色，雄蟹的肝胰臟（俗稱蟹膏）略帶藍色，而雌蟹的內子則呈現朱紅色。

城崎海洋世界飼育課長伊藤公一表示，白色個體自幼便十分顯眼，容易成為天敵目標，能存活近10年相當不易。水族館自2017年起推動「螃蟹計畫」，嘗試從卵開始培育，歷時約10年養成親蟹。此次他也期待透過這對白色松葉蟹的繁殖過程，觀察幼蟹是否同樣會呈現白色，為研究帶來新的發現。

延伸閱讀
6架私人飛機和金鋼琴！　陳志落網　網瘋傳「炫富老婆」是她
南投彩券行「8百萬頭獎」沒人領！台彩緊急尋人　充公倒數24小時
原始連結

關鍵字： 白色松葉蟹兵庫縣螃蟹

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

金唱片觀眾帶大砲狂拍　保全奮力搶相機..強制驅離！

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

連環泡有芒果「大大」離世　飼主不捨病痛折磨：狗生畢業了

阿金出門散步秒變「拒否犬」　背後原因萌翻網：把拔馬麻我都要

大隻貓孫坐等阿嬤拍屁屁　圓滾背影網歪樓：以為在敲木魚

被惡主人狂餵義大利麵「胖到無法走路」　30公斤巨汪成功瘦身

垂耳兔狂嗑香蕉太陶醉！　下一秒「耳朵起飛」萌翻全網

瑪爾濟斯睡一覺變「傘蜥蜴」　媽媽見靜電炸毛笑到岔氣

黃金鼠愛上「扭蛋」拿一顆藏一顆　網笑：是抓寶訓練家

22公斤山羌「跨級挑戰」1700公斤犀牛　單挑原因曝：為了女朋友

阿嬤拍貓孫「巨大化變老虎」　她看傻：到底怎麼拍的？

比雪還白！稀有「全白松葉蟹」現身　專家：超罕見

貓孫乖坐等阿嬤「不求人」拍屁屁　圓滾背影惹網笑：根本在敲木魚

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

拆家囉！虎斑貓「舉重訓練」　微波爐被挺起下秒直接墮地

阿金超愛舔主人的光頭　被制止時還咬對方手XD

薩摩耶重壓媽媽身上討摸　臉帶笑容：偶才1歲寶寶耶

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

用監視器呼叫乳牛貓沒反應　阿嬤秒抱牠到鏡頭前say hi

橘貓找人玩靠近秒炸毛　一出聲就拱背模樣超ㄎㄧㄤ

爸摸綠繡眼陶醉大力吸　牠不反抗還歪頭享受XD

連環泡有芒果「大大」離世　飼主不捨病痛折磨：狗生畢業了

抓拍到「偷雞賊」做案現場！　腳踩贓物還整隻現殺外帶

照顧浪貓意外收驚喜包　2天後「多出3小貓」網笑：貓媽計畫通

22公斤山羌「跨級挑戰」1700公斤犀牛　單挑原因曝：為了女朋友

阿金出門散步秒變「拒否犬」　背後原因萌翻網：把拔馬麻我都要

新年替毛孩打底　慈愛動物醫院「新春三大照護」優惠一次看

被惡主人狂餵義大利麵「胖到無法走路」　30公斤巨汪成功瘦身

快訊／賴清德拍板！蘇嘉全接任海基會董事長　盼推進兩岸正面交流

北車特定區1/22演習無差別攻擊　旅客4時段配合疏散

鬼王溫子仁監製！女兒「消失在神秘沙漠」8年後突現身…全家嚇傻

Ryu談高市早苗惹議！　急刪片道歉：得意忘形裝評論家

「態度不對我會直接罵！」大E人陳念琴擂台上鐵血　甜甜圈意外收服主持人

林心如代言華陀扶元堂雙新品亮相　東森購物同步開賣

總預算案送入立院138天未審　行政院再籲立院儘速審議

快訊／PLG職籃史上第一人　「夜王」盧峻翔生涯2000分達標

金門港旅運中心啟用再等等　航港局履勘認準備不足

ENHYPEN成訓遭私生飯包圍　「機場拔腿狂奔甩跟拍」畫面流出

寵物動物熱門新聞

網紅柯基大大離世　飼主不捨放手

阿金出門散步變「拒否犬」　背後原因萌翻網

貓孫等嬤拍屁屁　網以為在敲木魚

被狂餵義大利麵　30公斤巨汪成功瘦身

垂耳兔狂嗑香蕉　好吃到耳朵起飛

瑪爾濟斯睡一覺靜電變「傘蜥蜴」

黃金鼠超愛扭蛋　全藏起來當寶藏

山羌跨級挑戰1700公斤犀牛　單挑原因曝

嬤拍貓孫「巨大化變老虎」奴才傻眼

比雪還白！稀有「全白松葉蟹」現身　專家：超罕見

珍稀亞洲金貓　現蹤泰國國家公園

虎斑貓打翻微波爐　讓飼主超傻眼

浪犬像泡過水泥　康復模樣驚呆人

袋鼠寶寶「掉出育兒袋」媽跑走了

讀者迴響

熱門新聞

網紅柯基大大離世　飼主不捨放手

阿金出門散步變「拒否犬」　背後原因萌翻網

貓孫等嬤拍屁屁　網以為在敲木魚

被狂餵義大利麵　30公斤巨汪成功瘦身

垂耳兔狂嗑香蕉　好吃到耳朵起飛

瑪爾濟斯睡一覺靜電變「傘蜥蜴」

黃金鼠超愛扭蛋　全藏起來當寶藏

山羌跨級挑戰1700公斤犀牛　單挑原因曝

嬤拍貓孫「巨大化變老虎」奴才傻眼

比雪還白！稀有「全白松葉蟹」現身　專家：超罕見

珍稀亞洲金貓　現蹤泰國國家公園

虎斑貓打翻微波爐　讓飼主超傻眼

浪犬像泡過水泥　康復模樣驚呆人

袋鼠寶寶「掉出育兒袋」媽跑走了

比熊揮拳爭坐位　手短被貓拳壓制

熱門寵物影片

更多
貓孫乖坐等阿嬤「不求人」拍屁屁　圓滾背影惹網笑：根本在敲木魚

貓孫乖坐等阿嬤「不求人」拍屁屁　圓滾背影惹網笑：根本在敲木魚

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

拆家囉！虎斑貓「舉重訓練」　微波爐被挺起下秒直接墮地

拆家囉！虎斑貓「舉重訓練」　微波爐被挺起下秒直接墮地

阿金超愛舔主人的光頭　被制止時還咬對方手XD

阿金超愛舔主人的光頭　被制止時還咬對方手XD

薩摩耶重壓媽媽身上討摸　臉帶笑容：偶才1歲寶寶耶

薩摩耶重壓媽媽身上討摸　臉帶笑容：偶才1歲寶寶耶

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面