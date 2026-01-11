她目睹袋鼠寶寶「掉出育兒袋」　驚慌喊話：你忘了小孩！

記者李依融／綜合報導

澳洲網友特蕾西(Tracey Mckendry)在家門外遇到蹦蹦跳的袋鼠，一開始還驚奇「太酷了吧！」，沒想到下一秒一個小小的身影從育兒袋掉了出來，小袋鼠被留在了路邊，而袋鼠媽媽頭也不回地跳走了，頓時讓特蕾西有些驚慌。

特蕾西表示，她原本還沉浸在巧遇野生袋鼠的喜悅中，沒想到目睹小袋鼠掉出來的場景，驚慌地朝袋鼠媽媽喊話「你忘了小孩！」，但袋鼠媽媽頭也不回地離開了。小寶寶一開始朝特蕾西跳來似乎想尋求庇護，但是似乎很快就警覺起來便跳走不見了，她心想必須伸出援手，否則袋鼠寶寶恐怕難以存活，然而在附近找了好久都找不到袋鼠寶寶的蹤影。

特蕾西趕緊致電當地的野生動物救援組織Mosswood Wildlife，救援團隊趕到後，大約花了1小時才找到驚魂未定的小袋鼠。接下來48小時，志工們守在附近陪伴著小袋鼠，盼望著袋鼠媽媽會回來將寶寶接走，然而他們沒有等待，因此接手照顧這隻孤兒寶寶。

救援團隊表示，這是一隻黑尾袋鼠(Swamp wallaby)，是個小女生，所幸狀況不錯沒有明顯受傷，只是非常害怕，「帶回照顧後現在有隻體型相仿的小袋鼠陪伴，牠看起來好多了。」

救援團隊解釋，有這樣的狀況並非袋鼠媽媽不稱職，而是在袋鼠受到驚嚇進入逃跑模式時，育兒袋的肌肉可能會不自主收縮，導致媽媽高速奔逃時，寶寶就這樣被「彈出」育兒袋，被迫造成母女分離，這是個令人心碎的意外。

所幸小袋鼠在第一時間遇到善心的特蕾西，加上救援團隊接力，才能安全獲救能夠得到安全的照顧慢慢長大。未來小袋鼠長得夠大、足夠健康了，也會回到野外生活。

