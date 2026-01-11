ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

她目睹袋鼠寶寶「掉出育兒袋」　驚慌喊話：你忘了小孩！

記者李依融／綜合報導

澳洲網友特蕾西(Tracey Mckendry)在家門外遇到蹦蹦跳的袋鼠，一開始還驚奇「太酷了吧！」，沒想到下一秒一個小小的身影從育兒袋掉了出來，小袋鼠被留在了路邊，而袋鼠媽媽頭也不回地跳走了，頓時讓特蕾西有些驚慌。

特蕾西表示，她原本還沉浸在巧遇野生袋鼠的喜悅中，沒想到目睹小袋鼠掉出來的場景，驚慌地朝袋鼠媽媽喊話「你忘了小孩！」，但袋鼠媽媽頭也不回地離開了。小寶寶一開始朝特蕾西跳來似乎想尋求庇護，但是似乎很快就警覺起來便跳走不見了，她心想必須伸出援手，否則袋鼠寶寶恐怕難以存活，然而在附近找了好久都找不到袋鼠寶寶的蹤影。

意外拍到小袋鼠掉出來變孤兒。（圖／翻攝自Mosswood Wildlife臉書）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲袋鼠寶寶掉落後呆在原地不知所措。（圖／翻攝自Mosswood Wildlife臉書）

特蕾西趕緊致電當地的野生動物救援組織Mosswood Wildlife，救援團隊趕到後，大約花了1小時才找到驚魂未定的小袋鼠。接下來48小時，志工們守在附近陪伴著小袋鼠，盼望著袋鼠媽媽會回來將寶寶接走，然而他們沒有等待，因此接手照顧這隻孤兒寶寶。

意外拍到小袋鼠掉出來變孤兒。（圖／翻攝自Mosswood Wildlife臉書）

▲袋鼠寶寶一開始跑向特蕾西似乎想求救。（圖／翻攝自Mosswood Wildlife臉書）

救援團隊表示，這是一隻黑尾袋鼠(Swamp wallaby)，是個小女生，所幸狀況不錯沒有明顯受傷，只是非常害怕，「帶回照顧後現在有隻體型相仿的小袋鼠陪伴，牠看起來好多了。」

救援團隊解釋，有這樣的狀況並非袋鼠媽媽不稱職，而是在袋鼠受到驚嚇進入逃跑模式時，育兒袋的肌肉可能會不自主收縮，導致媽媽高速奔逃時，寶寶就這樣被「彈出」育兒袋，被迫造成母女分離，這是個令人心碎的意外。

所幸小袋鼠在第一時間遇到善心的特蕾西，加上救援團隊接力，才能安全獲救能夠得到安全的照顧慢慢長大。未來小袋鼠長得夠大、足夠健康了，也會回到野外生活。

意外拍到小袋鼠掉出來變孤兒。（圖／翻攝自Mosswood Wildlife臉書）

▲袋鼠寶寶得救了，是個小女生。（圖／翻攝自Mosswood Wildlife臉書）

關鍵字： 袋鼠孤兒袋鼠

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【阿北叫不起來！】6歲女童機警求助 男天冷獲救

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

連環泡有芒果「大大」離世　飼主不捨病痛折磨：狗生畢業了

阿金出門散步秒變「拒否犬」　背後原因萌翻網：把拔馬麻我都要

大隻貓孫坐等阿嬤拍屁屁　圓滾背影網歪樓：以為在敲木魚

被惡主人狂餵義大利麵「胖到無法走路」　30公斤巨汪成功瘦身

垂耳兔狂嗑香蕉太陶醉！　下一秒「耳朵起飛」萌翻全網

瑪爾濟斯睡一覺變「傘蜥蜴」　媽媽見靜電炸毛笑到岔氣

黃金鼠愛上「扭蛋」拿一顆藏一顆　網笑：是抓寶訓練家

22公斤山羌「跨級挑戰」1700公斤犀牛　單挑原因曝：為了女朋友

阿嬤拍貓孫「巨大化變老虎」　她看傻：到底怎麼拍的？

比雪還白！稀有「全白松葉蟹」現身　專家：超罕見

貓孫乖坐等阿嬤「不求人」拍屁屁　圓滾背影惹網笑：根本在敲木魚

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

拆家囉！虎斑貓「舉重訓練」　微波爐被挺起下秒直接墮地

阿金超愛舔主人的光頭　被制止時還咬對方手XD

薩摩耶重壓媽媽身上討摸　臉帶笑容：偶才1歲寶寶耶

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

用監視器呼叫乳牛貓沒反應　阿嬤秒抱牠到鏡頭前say hi

橘貓找人玩靠近秒炸毛　一出聲就拱背模樣超ㄎㄧㄤ

爸摸綠繡眼陶醉大力吸　牠不反抗還歪頭享受XD

連環泡有芒果「大大」離世　飼主不捨病痛折磨：狗生畢業了

抓拍到「偷雞賊」做案現場！　腳踩贓物還整隻現殺外帶

照顧浪貓意外收驚喜包　2天後「多出3小貓」網笑：貓媽計畫通

22公斤山羌「跨級挑戰」1700公斤犀牛　單挑原因曝：為了女朋友

阿金出門散步秒變「拒否犬」　背後原因萌翻網：把拔馬麻我都要

新年替毛孩打底　慈愛動物醫院「新春三大照護」優惠一次看

被惡主人狂餵義大利麵「胖到無法走路」　30公斤巨汪成功瘦身

快訊／賴清德拍板！蘇嘉全接任海基會董事長　盼推進兩岸正面交流

北車特定區1/22演習無差別攻擊　旅客4時段配合疏散

鬼王溫子仁監製！女兒「消失在神秘沙漠」8年後突現身…全家嚇傻

Ryu談高市早苗惹議！　急刪片道歉：得意忘形裝評論家

「態度不對我會直接罵！」大E人陳念琴擂台上鐵血　甜甜圈意外收服主持人

林心如代言華陀扶元堂雙新品亮相　東森購物同步開賣

總預算案送入立院138天未審　行政院再籲立院儘速審議

快訊／PLG職籃史上第一人　「夜王」盧峻翔生涯2000分達標

金門港旅運中心啟用再等等　航港局履勘認準備不足

ENHYPEN成訓遭私生飯包圍　「機場拔腿狂奔甩跟拍」畫面流出

寵物動物熱門新聞

網紅柯基大大離世　飼主不捨放手

阿金出門散步變「拒否犬」　背後原因萌翻網

貓孫等嬤拍屁屁　網以為在敲木魚

被狂餵義大利麵　30公斤巨汪成功瘦身

垂耳兔狂嗑香蕉　好吃到耳朵起飛

瑪爾濟斯睡一覺靜電變「傘蜥蜴」

黃金鼠超愛扭蛋　全藏起來當寶藏

山羌跨級挑戰1700公斤犀牛　單挑原因曝

嬤拍貓孫「巨大化變老虎」奴才傻眼

比雪還白！稀有「全白松葉蟹」現身　專家：超罕見

珍稀亞洲金貓　現蹤泰國國家公園

虎斑貓打翻微波爐　讓飼主超傻眼

浪犬像泡過水泥　康復模樣驚呆人

袋鼠寶寶「掉出育兒袋」媽跑走了

讀者迴響

熱門新聞

網紅柯基大大離世　飼主不捨放手

阿金出門散步變「拒否犬」　背後原因萌翻網

貓孫等嬤拍屁屁　網以為在敲木魚

被狂餵義大利麵　30公斤巨汪成功瘦身

垂耳兔狂嗑香蕉　好吃到耳朵起飛

瑪爾濟斯睡一覺靜電變「傘蜥蜴」

黃金鼠超愛扭蛋　全藏起來當寶藏

山羌跨級挑戰1700公斤犀牛　單挑原因曝

嬤拍貓孫「巨大化變老虎」奴才傻眼

比雪還白！稀有「全白松葉蟹」現身　專家：超罕見

珍稀亞洲金貓　現蹤泰國國家公園

虎斑貓打翻微波爐　讓飼主超傻眼

浪犬像泡過水泥　康復模樣驚呆人

袋鼠寶寶「掉出育兒袋」媽跑走了

比熊揮拳爭坐位　手短被貓拳壓制

熱門寵物影片

更多
貓孫乖坐等阿嬤「不求人」拍屁屁　圓滾背影惹網笑：根本在敲木魚

貓孫乖坐等阿嬤「不求人」拍屁屁　圓滾背影惹網笑：根本在敲木魚

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

拆家囉！虎斑貓「舉重訓練」　微波爐被挺起下秒直接墮地

拆家囉！虎斑貓「舉重訓練」　微波爐被挺起下秒直接墮地

阿金超愛舔主人的光頭　被制止時還咬對方手XD

阿金超愛舔主人的光頭　被制止時還咬對方手XD

薩摩耶重壓媽媽身上討摸　臉帶笑容：偶才1歲寶寶耶

薩摩耶重壓媽媽身上討摸　臉帶笑容：偶才1歲寶寶耶

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面