黃金鼠愛上「扭蛋」拿一顆藏一顆　網笑：是抓寶訓練家

實習記者陳安榆／採訪報導

新北市9個月的黃金鼠「島灰」對扭蛋一見鍾情，總是興奮地將所有球球都蒐集起來，藏在桌子底下的縫隙。可愛的畫面讓網友們笑翻，直呼「這是要當抓寶訓練家了嗎？」，至今共獲得4.4萬次瀏覽數。

▲黃金鼠對「扭蛋」一見鍾情　拿一顆藏一顆惹網笑：是抓寶訓練家。（圖／Threads@_bibu____提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲島灰超有活力，喜歡跑來跑去。（圖／Threads@_bibu____提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

飼主和《ETtoday寵物雲》分享，島灰最喜歡吃豆腐乾、紅棗跟香蕉乾，牠的膽子很大，可以說是「活力近乎無限」，只要有空時就會將牠放出籠在家中跑跑。特別的是島灰非常喜歡挖土，而且只挑「有植物的盆栽」，找到一個舒服的位置時，還會泡在裡面休息。

黃金鼠花色繁多　不變的共通點是活動力爆表

島灰是黑波利黃金鼠（敘利亞倉鼠），為此品種中毛色與花紋的表現形式之一。根據社團法人台灣愛鼠協會中的資料顯示，這種鼠鼠領域性很強，為獨居動物，不能將兩隻（含）以上養在同一個籠子裡。黃金鼠是所有倉鼠中最容易親近人類，但同時也是最調皮最好動，需要大空間的鼠種。

▲黃金鼠對「扭蛋」一見鍾情　拿一顆藏一顆惹網笑：是抓寶訓練家。（圖／Threads@_bibu____提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲媽咪特地幫島灰買椰土，但是牠還是鍾愛「有植物的土」。（圖／Threads@_bibu____提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

媽咪透漏，島灰甚至時不時還會回去藏寶地點巡視、定期整理，是超聰明的鼠寶。影片在Threads上發佈後引來不少網友留言，紛紛表示「收服成功！」、「看得出來牠很喜歡」、「活力滿滿」、「黃金鼠就是喜歡跑跑」、「要玩寶可夢嗎？」，扭蛋配色神似動畫《寶可夢》裡頭的寶貝球，也讓粉絲超有共鳴。

▲黃金鼠對「扭蛋」一見鍾情　拿一顆藏一顆惹網笑：是抓寶訓練家。（圖／Threads@_bibu____提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲島灰將球球全部藏在同一區，還會定時整理。（圖／Threads@_bibu____提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

關鍵字： 黃金鼠扭蛋藏寶

