落龜注意！廣島植物公園新增標示牌　石龜抄捷徑：會從陡坡滾下

日本廣島市植物公園近期新增一個特別的標示牌「落龜注意」，將小心落石的配圖主角換成日本石龜，生動的畫面讓人一眼明白。增設警示的起因是工作人員下班時目睹一隻小石龜「抄捷徑」從陡坡上滾落，因此提醒遊客此區有小小居民出沒，也希望看見告示牌的民眾能多加留意，保護自身及動物的安全。

▲日本石龜。（圖／翻攝自愛自然-臺灣iNaturalist Taiwan）



廣島市植物公園於1976年開業，占地18.3公頃，為西日本最大的「大溫室」，匯集了約1萬個品種、20萬棵世界植物。園內設有全年可享受熱帶和亞熱帶氛圍的大型溫室、仙人掌溫室等等，到了春季還能看見大量的粉色櫻花，是不少家庭與學校前往郊遊的熱門選項。

▲落龜注意告示牌，不少網友認為有種莫名的可愛感。（圖／翻攝自廣島市植物公園）



▲廣島市植物公園內的日本石龜。（圖／網友洪小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

園方於IG發佈貼文，提到「路過看到標誌請注意附近有沒有烏龜」。上述經常會出現在園區內的是日本特有種石龜，在國際紅皮書（IUCN紅色名錄）中被列為「接近受脅」（NT, Near Threatened）的物種，為確保族群穩定，其國際貿易受《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（CITES）保護，在台灣則被列為珍貴稀有保育類野生動物的外來種。

▲園內的日本石龜，洪小姐表示夏季更容易看見小居民的出沒。（圖／網友洪小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）