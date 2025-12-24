傑克羅素犬叼「1公斤槓片」滿場跑　飼主曝大力士事蹟

▲拿鐵叼1公斤槓片老神在在，在Threads上引起熱烈討論。（圖／Threads@Latte & Midnight提供）

記者李依融／採訪報導

小小的傑克羅素犬竟然叼起1公斤槓片，還在健身房跑跳1小時，驚人的體力讓網友們嘖嘖稱奇。這隻叫做「拿鐵」的傑克羅素犬體力超群，飼主表示，「我一直都知道牠力氣很大，之前還拖過裝了15公斤邊境牧羊犬的運輸籠」，或許是對拿鐵的體力見怪不怪，所以發現貼文爆紅還很訝異。

▲5.8公斤的拿鐵叼著1公斤槓片滿場跑。（圖／Threads@Latte & Midnight提供）



Threads@Latte & Midnight分享，這天飼主帶著拿鐵去健身房，由於之前拿鐵把0.5公斤槓片叼著玩，彷彿「一片小蛋糕」，於是飼主便跟教練說「牠咬1公斤應該也沒問題」，結果拿鐵真的若無其事地叼起，還滿場跑了1小時停不下來。事實上拿鐵是一隻「飛盤狗」，飼主猜想或許是槓片形狀跟飛盤有些類似，才讓拿鐵這麼喜歡。

拿鐵從6個月開始玩飛盤，到現在已經5歲半了，還去參加飛盤比賽曾拿到第二名的佳績。去年拿鐵開始學跳舞，跟主人搭檔出最有默契的舞姿，今年9月曾赴韓國參賽拿到第六名，今年12月在台灣比賽拿了第三名，精力旺盛的牠把體能用在跳舞與玩飛盤上，發揮的淋漓盡致。

▲拿鐵跟飼主一起參加跳舞比賽。（圖／Threads@Latte & Midnight提供）

▲拿鐵還曾經拖過裝著15公斤邊境牧羊犬的運輸籠。（圖／Threads@Latte & Midnight提供）

飼主除了拿鐵之外，還養了邊境牧羊犬Midnight，她提到，大家都以為邊境牧羊犬最聰明、體力最好，「但養過短毛傑克羅素犬，才一直被牠們的體力驚訝到，而且牠們也非常聰明！」飼主建議，如果沒有足夠的訓犬經驗，或是沒辦法狠下心來教導規矩，千萬不要輕易飼養傑克羅素犬，否則飼主和狗狗都會承受很大的壓力。