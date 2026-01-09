暖爐前「貓狗大戰」爭座位　比熊手短揮空遭貓拳壓制

▲比熊妹妹與虎斑哥都想睡在最舒服的位置。（圖／有點毛毛的／臉書粉專「狗奴腸腸遇到貓」）

記者賈沐蓉／綜合報導

粉專「狗奴腸腸遇到貓」經常紀錄家中一貓二狗的日常。這天比熊妹「卷卷」正躺在電熱扇前最舒服的地方睡覺，但虎斑哥哥「胖福」也看上了同個位子。雙方上演了一場無聲的爭鬥，結果卷卷因為手太短，每次都揮棒落空被哥哥壓制。

▲飼主經常分享家中兩狗一貓的日常。（圖／有點毛毛的／臉書粉專「狗奴腸腸遇到貓」）

小短手限制了發揮

胖福先是輕咬妹妹的手示意牠讓位，發現無效後決定喵喵拳伺候。突然挨了一巴掌的卷卷先是翻肚假裝投降，企圖伸手反擊時卻發現自己的腿太短，就算用力揮也根本打不到哥哥，反而再度被胖福的巴掌制裁，吵到在旁邊睡覺的臘腸犬都忍不住抬頭看戲。媽媽原本只是想拍毛孩一起溫馨取暖的模樣，目睹貓狗大戰後超傻眼，「到底要不要介入啊」。

▲卷卷想對哥哥揮拳，結果因為手短沒打中。（圖／有點毛毛的／臉書粉專「狗奴腸腸遇到貓」）

▲平時兩隻會一起幫媽媽看店。（圖／有點毛毛的／臉書粉專「狗奴腸腸遇到貓」）

平時也愛鬧哥哥

同時鏟屎官也在留言區補充，不用擔心卷卷會被胖福欺負，「平常牠對哥哥也是沒大沒小的」。之前牠出門就曾被路人說腿短，但家裡的臘腸犬「嚕咪」底盤比牠更低，讓媽媽哭笑不得，「我是不知道比熊腿該多長，至少牠是家裡的狗最長的」。許多網友也被牠們爭位子的模樣逗樂，「比熊脾氣超好」、「讓牠們自己去喬啦！」

▲雖然卷卷腿比較短，但已經是家裡腿最長的了！（圖／有點毛毛的／臉書粉專「狗奴腸腸遇到貓」）