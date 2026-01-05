ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
太大隻交不到朋友　43kg阿拉斯加雪橇犬「落寞躲角落」主人幫圓夢

太大隻交不到朋友　43kg阿拉斯加雪橇犬「落寞躲角落」主人幫圓夢。（圖／翻攝自Instagram／duke.the.malamute）

▲巨型犬終於獲得玩伴。（圖／翻攝自Instagram／duke.the.malamute）

記者李振慧／綜合報導

美國一隻叫做杜克(Duke)的阿拉斯加雪橇犬因為身形太大隻，導致牠交朋友時常遭到其他狗狗拒絕，只能獨自在角落玩耍，神情十分落寞，主人看到後不捨，最後帶了一隻狗妹妹回家，幫助牠圓夢。

毛茸茸大狗被拒絕　只是想找到玩伴

主人在IG上分享，家中寵物犬杜克是一隻體重重達95磅（約43公斤）的毛茸茸大狗，身形巨大的牠想玩耍時常常遭到其他狗狗拒絕，所以牠常常只能自己待在角落，看起來很孤單又落寞。

主人表示，「牠是一隻充滿愛的狗狗，卻總是孤零零的，從來沒有任何狗朋友，或許是因為牠看起來太大隻、太特別了，但牠一直想要的，只是一個朋友，一個不會害怕牠的朋友」。

巨犬終於圓夢　畫面融化網友

主人為了幫杜克圓夢，決定再飼養一隻小狗奧德薩(Odesa)，幸運的是，奧德薩和杜克一見如故，奧德薩似乎完全不害怕體型比牠巨大很多的杜克，杜克終於擁有朋友可以一起玩耍。

可愛影片曝光後獲得17多萬點閱，許多網友為杜克感到開心，留言表示，「真是一隻溫柔巨狗」、「太可愛了，所有狗狗都需要朋友」、「杜克和奧德薩是天生一對」。

