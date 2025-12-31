ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

以為「郊狼闖進後院」發現受驚浪汪　女救援收養讓牠變幸福毛孩

以為「郊狼闖進後院」發現受驚浪汪　女救援收養讓牠變幸福毛孩。（圖／翻攝自instagram／yotethedog）

▲女子後院發現受驚嚇小狗。（圖／翻攝自instagram／yotethedog）

記者李振慧／綜合報導

美國德州一名女子發現有小動物闖進家中後院，由於動物的外形神似郊狼，讓她一度擔心會遭到攻擊，後來發現其實是一隻受到驚嚇的小狗，照顧後逐漸產生感情，最後決定收養，給狗狗一個永遠的家。

以為郊狼入侵後院　真相超暖心

[廣告]請繼續往下閱讀...

女子切爾西(Chelsea)在網路上分享，她和丈夫到外地時突然接到鄰居通知，說有小動物闖進她家，她原本以為可能只是附近浪貓，所以沒有想太多，沒想到回家時發現後院疑似出現郊狼。

影片中可看到，這隻看起來神似郊狼的動物，其實是一隻需要照顧的小狗，狗狗因為受到驚嚇，一直躲藏在院子中各個角落、不讓人靠近，經過一段時間後才終於願意接受切爾西的幫助。

從流浪犬到家人　Yote迎接新生活

切爾西帶小狗看獸醫後，開始在網路上發布尋狗消息，希望能夠找到主人，但好幾周過去都無人認領，最後她和丈夫決定飼養小狗，取名為Yote。

溫馨故事分享在IG後獲得30多萬點閱，許多網友看到Yote從一隻擔心受怕的流浪犬，變成飽受寵愛的毛孩都十分感動，留言表示，「謝謝你們收養牠，牠是最棒的禮物」、「太可愛了，這隻快樂狗狗有了幸福結局」。

關鍵字： 流浪狗郊狼寵物德州收養Yote

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【余家昶告別式】女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

跨年倒數預備　獸醫警告飼主「今晚千萬別做1事」：毛孩可能受傷

自己的垃圾自己撿！　闖禍橘貓被主人強迫「一起打掃」畫面萌翻

等於人類124歲！　女分享家中「27歲人瑞貓」凍齡外表網驚嚇

浪浪「想要聖誕禮物」闖玩具店叼娃娃　天使顧客1暖舉幫牠圓夢

大膽女無裝備爬出16層高樓「踩在椅子上擦窗」　玩命畫面瘋傳

曾申請安樂死被拒絕　66歲女兒聖誕節勒死「97歲患病母」被捕

媽脫襪發現4個月嬰腳趾紅腫流血　「因為一根頭髮」差點截肢

「1萬塊在攻擊4萬塊！」爆笑影片吸21萬讚　受害奴才比慘

「樓下大肥貓被擄走！」留下字條聲明　他仔細看超感動：太溫暖了

黑色拉布拉多養7年突變「大麥町」　家人目睹白斑擴散全身

一萬塊攻擊四萬塊

37KG巨嬰汪被吉娃娃兇　委屈鑽媽懷裡大哭討拍

目睹奴才變心偷摸別隻貓　白底虎斑傻眼：你這渣男

16歲臘腸犬吃小泡芙眼神發光　飼主淚：盼牠離開前感到幸福

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

4毛孩「集體避難」躲弟弟哭聲　無奈臉要媽媽自己處理

裝水變「超忙攻防戰」　奴才嘆：手最快除了嬰兒就是貓了！

戴菊遷徙「搭便船」省腳力！　圓滾滾一球與保安官呆萌對望

老汪「舉手要肉肉」認真揮爪　見隔壁發呆也有眼睛睜超大

快訊／馬杜洛遭美軍突襲拘捕　川普：第二波攻擊可能不必了

快訊／川普宣布「立即接管」委內瑞拉　直到安全完成權力交接

快訊／押解畫面曝光！川普PO照「馬杜洛戴眼罩、手銬」登硫磺島號

全台10縣市急凍進冰箱！　深夜「低溫特報」氣象署示警

台南市安南區3樓透天厝晚間驚傳火警　電暖爐不慎釀災8人緊急疏散

《GTA 5》被AI改成北韓風！標語超逼真　網笑：一顆星就全國追殺

阿根廷總統痛批馬杜洛獨裁　公開支持川普拘捕行動：自由萬歲

TOYOTA GR86跑車「變身越野機器」！日改裝廠推套件外觀底盤全升級

全程緊盯美軍「活捉馬杜洛」！川普：像在看電視節目

台女星「錄影胸貼外露」沒發現　全被看光尷尬喊：超糗

寵物動物熱門新聞

「1萬攻擊4萬！」爆笑片吸21萬讚

樓下大肥貓被擄走！留下感動字條

黑色拉布拉多養7年　突變大麥町

奴才裝水超忙「貓咪手速攻防戰」

暖心「大熊」跨年夜離世　粉絲不捨

汪舉手要肉肉　見發呆也有超震驚

無視主人指令暴衝　伯恩山犬雪地救出垂死汪

健檢騎到獸醫頭上　他淡定講電話

戴菊遷徙搭便船　呆萌與船員對望

喵星人把蜥蜴當枕頭　共享保溫燈

貓咪吵醒奴才　見牠虔誠膜拜暖爐

獸醫警告飼主「跨年別做1事」　防毛孩受傷

高雄第2座動物園來了！野森動物學校1/17試營運

喵皇「臉栽枕頭」入睡：這是儀式

讀者迴響

熱門新聞

「1萬攻擊4萬！」爆笑片吸21萬讚

樓下大肥貓被擄走！留下感動字條

黑色拉布拉多養7年　突變大麥町

奴才裝水超忙「貓咪手速攻防戰」

暖心「大熊」跨年夜離世　粉絲不捨

汪舉手要肉肉　見發呆也有超震驚

無視主人指令暴衝　伯恩山犬雪地救出垂死汪

健檢騎到獸醫頭上　他淡定講電話

戴菊遷徙搭便船　呆萌與船員對望

喵星人把蜥蜴當枕頭　共享保溫燈

貓咪吵醒奴才　見牠虔誠膜拜暖爐

獸醫警告飼主「跨年別做1事」　防毛孩受傷

高雄第2座動物園來了！野森動物學校1/17試營運

喵皇「臉栽枕頭」入睡：這是儀式

神秘嘉賓「低頭撿扇」目送新娘

熱門寵物影片

更多
一萬塊攻擊四萬塊

一萬塊攻擊四萬塊

37KG巨嬰汪被吉娃娃兇　委屈鑽媽懷裡大哭討拍

37KG巨嬰汪被吉娃娃兇　委屈鑽媽懷裡大哭討拍

目睹奴才變心偷摸別隻貓　白底虎斑傻眼：你這渣男

目睹奴才變心偷摸別隻貓　白底虎斑傻眼：你這渣男

16歲臘腸犬吃小泡芙眼神發光　飼主淚：盼牠離開前感到幸福

16歲臘腸犬吃小泡芙眼神發光　飼主淚：盼牠離開前感到幸福

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面