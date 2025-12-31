以為「郊狼闖進後院」發現受驚浪汪　女救援收養讓牠變幸福毛孩

▲女子後院發現受驚嚇小狗。（圖／翻攝自instagram／yotethedog）

記者李振慧／綜合報導

美國德州一名女子發現有小動物闖進家中後院，由於動物的外形神似郊狼，讓她一度擔心會遭到攻擊，後來發現其實是一隻受到驚嚇的小狗，照顧後逐漸產生感情，最後決定收養，給狗狗一個永遠的家。

以為郊狼入侵後院 真相超暖心

女子切爾西(Chelsea)在網路上分享，她和丈夫到外地時突然接到鄰居通知，說有小動物闖進她家，她原本以為可能只是附近浪貓，所以沒有想太多，沒想到回家時發現後院疑似出現郊狼。

影片中可看到，這隻看起來神似郊狼的動物，其實是一隻需要照顧的小狗，狗狗因為受到驚嚇，一直躲藏在院子中各個角落、不讓人靠近，經過一段時間後才終於願意接受切爾西的幫助。

從流浪犬到家人 Yote迎接新生活

切爾西帶小狗看獸醫後，開始在網路上發布尋狗消息，希望能夠找到主人，但好幾周過去都無人認領，最後她和丈夫決定飼養小狗，取名為Yote。

溫馨故事分享在IG後獲得30多萬點閱，許多網友看到Yote從一隻擔心受怕的流浪犬，變成飽受寵愛的毛孩都十分感動，留言表示，「謝謝你們收養牠，牠是最棒的禮物」、「太可愛了，這隻快樂狗狗有了幸福結局」。