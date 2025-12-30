等於人類124歲！　女分享家中「27歲人瑞貓」凍齡外表網驚嚇

▲貓咪竟然已經高齡27歲。（圖／翻攝自TikTok／katarinas.garage）

記者李振慧／綜合報導

國外一隻叫做Sabre的貓咪在網路上爆紅，因為牠的年齡已經高達27歲，若換算成人類年齡大約是124歲，遠遠超過一般貓咪的平均年齡13至17歲，已是貓界人瑞的牠，外表卻看起來十分年輕、健康，令網友大呼驚奇。

史上最強凍齡 27歲高齡貓驚艷網

[廣告]請繼續往下閱讀...

女主人卡特蓮娜(Katarina)在TikTok上分享，她帶著家中寵物貓Sabre去看獸醫的影片，只見Sabre雖然已經是27歲的高齡貓，然而外表卻看不太出來，行動仍然十分敏捷。

影片曝光後立刻爆紅，許多網友留言，「這隻貓的年紀竟然比我還大」、「牠看起來還像個孩子，完全不老」，還有網友分享家中高齡貓的照片，期許自己家的貓咪也能像Sabre一樣長壽健康。

陪伴主人25年 高齡貓依然活力

卡特蓮娜表示，她是在2000年時，收養了原本是流浪貓的Sabre，獸醫那時候預估Sabre可能2歲，從那時候開始Sabre便一直陪伴在她身邊。雖然隨著年紀增長，Sabre的健康也出現一些問題，如今已無法喵喵叫，只能發出低沉的聲音，但這完全不阻礙牠繼續探索世界。