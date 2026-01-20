ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
黃金鼠貪吃討食沒坐穩　秒張開小手比出「Safe」手勢萌翻網友

實習記者陳安榆／採訪報導

你家也有超貪吃的鼠寶嗎？新北市1歲的奶油白腰黃金鼠「66」是家中的開心果，超級黏主人的牠最喜歡坐在家人的手手上吃零食。這天媽咪剛好記錄下66吃完想討食沒坐穩的瞬間，牠立刻張開手手維持平衡，就像棒球規則中「Safe」手勢一樣。可愛的畫面瞬間爆紅，飼主同時提醒，跟鼠寶互動切記注意毛孩安全。

▲黃金鼠貪吃討食沒坐穩　秒張開小手比出「Safe」手勢萌翻網友。（圖／threads@62uz提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲66超黏人，喜歡待在爸比媽咪的手手上面。（圖／threads@62uz提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

飼主和《ETtoday寵物雲》分享，66的小名是「妹妹」，最喜歡吃豆腐乾跟玉米乾。牠非常愛吃醋、黏主人、需要抱抱。超級調皮的牠雖然擁有很多磨牙玩具和零食，卻總是喜歡啃沙發、窗簾、門和掃地機器人。這次在手手上發生可愛又搞笑的瞬間，是因為66吃完手上的乾乾又急著想再吃一個才會「晃一下」，並且周遭有做好安全防護，不會讓寶貝真的摔倒。

▲黃金鼠貪吃討食沒坐穩　秒張開小手比出「Safe」手勢萌翻網友。（圖／threads@62uz提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲在讓鼠鼠外出放風時一定要先注意周遭空間，且清潔乾淨，避免寶貝有誤食的風險。（圖／threads@62uz提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

活潑的鼠寶愛放風跑跑　飼主必備「預防針」要打好

媽咪提到「活力充沛的66只要醒著就會想出來籠外跑跑」，因此一天必定會讓牠「放風」好幾次。不過同時要提醒一樣有飼養鼠鼠的飼主們，放風的空間需要簡單沒有雜物，避免攀爬摔落還有夾傷、需要常常吸地確認沒有異物怕鼠鼠誤食、要時刻聽聲音確認牠們的安全，如果突然沒聲音，或至少5分鐘沒看到就一定要馬上找找蹤跡。

▲黃金鼠貪吃討食沒坐穩　秒張開小手比出「Safe」手勢萌翻網友。（圖／threads@62uz提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲活潑好動的66是家中的開心果。（圖／threads@62uz提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

黏人的66會乖乖在爸媽手上待著，就算是放風、跑跑時間也會跑到主人的腳邊爬褲管要抱抱。影片配上媽咪的驚呼聲發佈在Threads上後，獲得14萬次瀏覽數，網友紛紛留言「瞬間平衡太可愛」、「鼠鼠叫聲很特別」、「我第一次聽到鼠鼠聲音」、「安全達陣！」，飼主呼籲大家，請愛護愛惜牠們，小小生命誠可貴，主人就是鼠鼠的一輩子，若決定飼養一定要準備夠大的家、夠多時間來陪伴。

▲黃金鼠貪吃討食沒坐穩　秒張開小手比出「Safe」手勢萌翻網友。（圖／threads@62uz提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲飼主提醒在跟鼠寶互動時一定要做好安全措施。（圖／threads@62uz提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

