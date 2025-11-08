ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
歐告看電視「沉浸在警犬節目」　聽指令Sit立刻跟著坐下

實習記者陳安榆／採訪報導

你家也有超會聽指令的毛孩嗎？台北市4個月的米克斯黑狗Offy天資聰穎，短時間內學會不少技能。這天牠非常認真的在看電視，沉浸在「訓練警犬節目」，媽媽剛好拍下Offy聽到口令也跟著坐下的畫面。超可愛的畫面獲得16萬次瀏覽數，讓不少人敲碗「送牠去上學」，融化一票網友。

▲歐告超認真看電視「沉浸在警犬節目」　聽指令跟著坐下：我也會！（圖／IG @offy_thehugepaw提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Offy平時就超喜歡看電視。（圖／IG @offy_thehugepaw提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

飼主Tabo＆Carrie和《ETtoday寵物雲》分享，Offy個性又皮又拗，但極愛翻肚肚撒嬌，會在家定點大小便，教兩次就學會，但非常有潔癖，大小便過的尿布絕不再碰，甚至會用手摺起來尿過的尿布。貪吃的牠可以說是完全不挑食，最愛的小零食是幼犬的潔牙骨，最愛的玩具是被咬到燒聲的漢堡、木頭和麻繩。

Offy是在日月潭山路被救援的，後來被PO上網送養。Tabo＆Carrie提到，之前曾發願若要領養毛孩，要帶黑色米克斯回家，原因之一是因為這種品種的狗狗較難送養，再來就是頻頻在爬山時遇見歐告主動待路陪玩，覺得很神奇。這次在看見Offy時便決定搭高鐵從台北到台中，相處1小時就拍板定案，當天來回到家時已接近半夜1點。

▲歐告超認真看電視「沉浸在警犬節目」　聽指令跟著坐下：我也會！（圖／IG @offy_thehugepaw提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲獸醫師評估Offy應該是大型犬，目前已達8.5公斤。（圖／IG @offy_thehugepaw提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

體型飛速成長的Offy經獸醫師判斷可能是臘腸混杜賓或德國狼犬，因為腿很長且腳掌非常大，胸口有大麥町點點的星星形狀白色胸毛，獸醫師預估會是大型犬。Offy目前會坐下、握手、換手、趴下、轉圈、原地停留不動，目前正在學習翻滾和裝死的指令。

▲歐告超認真看電視「沉浸在警犬節目」　聽指令跟著坐下：我也會！（圖／IG @offy_thehugepaw提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲聰明伶俐的Offy是家中的超級開心果。（圖／IG @offy_thehugepaw提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

Tabo＆Carrie表示，發現Offy跟著電視的指令一起坐下的時候真的要笑翻， 當時電視正在播警犬教學，畫面中剛好有人下「Sit坐下」的指令，因為牠聽得懂所以看得很入迷，才有機會趕緊錄下過程。不過Offy非常討厭鳥叫聲，聽見就會無情開吼。飼主表示，不管是誰發號施令Offy幾乎都會聽，只是有時候也要看心情，不一定會馬上照做，要多說幾次或用零食和玩具賄賂。

