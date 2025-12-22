ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

去探病遇「超級E喵」扯衣刷存在感　後來的故事「有洋蔥」

記者李依融／綜合報導

Threads網友@ritadesertrose到醫院探望貓咪，卻遇到隔壁病房的虎斑貓不斷「伸手騷擾」，不僅躺著想跟人玩，甚至還直接伸爪勾住衣服，用盡全力在說「你看看我呀！」。@ritadesertrose表示，當天其實她是去為貓咪送行的，「隔壁這位大E貓可能是牠交代來陪我，讓我不那麼傷心難過的。」

@ritadesertrose在杜拜生活，經常有隻賓士貓會光顧家裡的花園，不久前她發現貓咪很虛弱，送醫才知道貓咪的心臟旁有一顆超大腫瘤，「醫生說牠沒有機會存活，再次出現或許是要來道別的。」@ritadesertrose去跟賓士貓道別時，隔壁病房的虎斑貓用盡全力刷存在感，甚至還出抓拉她，讓她不得不讚嘆「隔壁床這位是大寫的E貓」，然而問了獸醫才知道這隻貓咪身世乖舛。

探病遇到E喵。（圖／翻攝自Threads@ritadesertrose）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲這隻賓士貓消失了幾天又突然出現，看起來非常虛弱，送醫檢查才發現患了重病無法醫治。（圖／翻攝自Threads@ritadesertrose）

原來這隻貓咪是流浪貓，因為骨折被送進醫院，但送牠到醫院的人不願意付醫藥費，甚至要求醫院「直接安樂」，院方無法這麼做，便讓貓咪在那裡待了一周，直到這隻親人活潑的虎斑貓在@ritadesertrose面前大刷存在感，事情才有了轉機。@ritadesertrose當場就告訴醫生「我可以帶牠回家」，不過依照程序，需要等到送貓過去的人簽名，才能正式領養。

經過幾天等待，這位「E喵」總算回家了，@ritadesertrose為了迎接新家人，特地在網路上買了寵物床，沒想到一送來是個「超迷你尺寸」，簡直就是給天竺鼠用的，不過E喵還是很喜歡把自己塞進去。@ritadesertrose又重新下單「L號尺寸」，這次送來的床超大，只好給家裡的狗狗當狗窩。

探病遇到E喵。（圖／翻攝自Threads@ritadesertrose）

▲貓奴買了床給E喵，但是太小了根本是「天竺鼠尺寸」。（圖／翻攝自Threads@ritadesertrose）

探病遇到E喵。（圖／翻攝自Threads@ritadesertrose）

▲媽媽上訴買了L號，結果太大啦！（圖／翻攝自Threads@ritadesertrose）

現在E喵已經適應得很好，雖然行動有點一跛一跛的，但是非常活潑愛撒嬌。媽咪也用E喵的口吻寫道，「其實我媽媽走進病房那一刻，我就知道她會帶我回家了，只是她那天哭得很傷心，因為我隔壁的病友要回喵星了，我告訴牠『把你媽咪交給我吧，別擔心，我會很努力讓她開心的』。」確實E喵從看到媽媽的第一秒開始，就超會逗媽咪開心。

網友們看到這段故事都很感動，原本以為只是在獸醫院遇到「世紀E喵」的搞笑故事，沒想到後續竟然滿滿洋蔥，大家都祝福E喵跟媽咪一家都能幸福快樂。

探病遇到E喵。（圖／翻攝自Threads@ritadesertrose）

▲E喵很捧場媽媽買錯的小床，同時也超級會撒嬌。（圖／翻攝自Threads@ritadesertrose）

關鍵字： 虎斑貓接班貓喵星人毛小孩貓奴

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

孟子義跌倒

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

緝毒犬Vanya退休當公主　全家鼓起勇氣收養老狗：更怕牠們過不好

登山如廁中「水鹿嗷嗷待哺」　逼進熱切舔嘴：快一點好嗎

娃娃壞掉巨汪焦急找「最愛奶奶」幫忙　一旁耐心搖尾等待超萌

阿金穿雪靴「走路變跳舞」　每一步笨手笨腳堅持出門玩

澳公車出現毛茸茸乘客　小無尾熊「乖乖坐扶手」搭車可愛爆紅

後車箱藏「會動聖誕禮物」　人妻打開見「超萌橘貓」秒爆哭

出國6天回家「被訓斥半小時」　主子委屈狂喵表情超擔心

去探病遇「超級E喵」扯衣刷存在感　後來的故事「有洋蔥」

獲救小奶狗第一次吃飼料「飽到度估」　集體睡翻畫面萌翻網

經歷「世紀颶風」失蹤443天　小貓奇蹟回家網感動：最棒聖誕禮物

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

小貓看媽媽吃麻糬表情超凝重　低頭一聞誤認便便秒逃跑

朋友拜託顧貓「很兇很流氓」　結果牠黏TT狂蹭猛聞超撒嬌

去探病遇「超級E喵」扯衣刷存在感　後來的故事「有洋蔥」

汪霸占新狗大床「被肥屁股震壓」　腳腳狂踢掙扎狼狽逃跑

後車箱藏「會動聖誕禮物」　人妻打開見「超萌橘貓」秒爆哭

登山如廁中「水鹿嗷嗷待哺」　逼進熱切舔嘴：快一點好嗎

獲救小奶狗第一次吃飼料「飽到度估」　集體睡翻畫面萌翻網

經歷「世紀颶風」失蹤443天　小貓奇蹟回家網感動：最棒聖誕禮物

阿金穿雪靴「走路變跳舞」　每一步笨手笨腳堅持出門玩

五月天阿信重摔流血發聲了！　踩空墜2米高舞台「集滿F3親親安慰」

10歲兒「測耐用度」竟折斷整箱SSD　爸崩潰損12萬+上萬GB空間

Hyundai「小改款Staria廂型車」在韓亮相！內外質感全面提升

國內航線貨物夾藏「花生娘娘」　攔查發現簡體字加工品10.36公斤

擷發科攜手高市府　進駐亞灣打造AI軟體設計基地

李文宗嘆沒瘋已萬幸　痛批檢「太懶了」瞎說他是柯文哲分身

阿信同台F3開唱「向朱孝天道謝」　1用詞被網友讚：很體面

快訊／高雄男揚言炸小港機場！檢方複訊後聲請羈押

謝銘洋等五位大法官枉法判決　全民應嚴肅面對憲政危機

騎士等紅燈遭張文砍頸「恐僅180萬補償」？蔣萬安：市府3方向協助

寵物動物熱門新聞

緝毒犬Vanya退休　全家寵成公主

登山如廁水鹿亂入　舔嘴嗷嗷待哺

娃娃壞掉　巨汪焦急找「最愛奶奶」幫忙

阿金穿雪靴　走路變跳舞堅持出門

公車出現毛毛乘客　無尾熊「乖乖坐扶手」搭車

後車箱藏「會動聖誕禮物」　女打開秒爆哭

出國回家被貓訓話　狂喵委屈巴巴

去探病遇E喵刷存在感　故事藏洋蔥

獲救小奶狗第一次吃飼料　集體「飽到度估」

「世紀颶風」失蹤443天　小貓奇蹟回家

馴鹿闖聖誕商店　警笑是來找雪撬

汪霸占新狗大床　卻被肥屁股震壓

緝毒犬Xylon退役變成「露營達狗」

阿金洗澡太舒服　滿身泡泡睡翻

讀者迴響

熱門新聞

緝毒犬Vanya退休　全家寵成公主

登山如廁水鹿亂入　舔嘴嗷嗷待哺

娃娃壞掉　巨汪焦急找「最愛奶奶」幫忙

阿金穿雪靴　走路變跳舞堅持出門

公車出現毛毛乘客　無尾熊「乖乖坐扶手」搭車

後車箱藏「會動聖誕禮物」　女打開秒爆哭

出國回家被貓訓話　狂喵委屈巴巴

去探病遇E喵刷存在感　故事藏洋蔥

獲救小奶狗第一次吃飼料　集體「飽到度估」

「世紀颶風」失蹤443天　小貓奇蹟回家

馴鹿闖聖誕商店　警笑是來找雪撬

汪霸占新狗大床　卻被肥屁股震壓

緝毒犬Xylon退役變成「露營達狗」

阿金洗澡太舒服　滿身泡泡睡翻

吐舌模樣超呆萌　「吸血鬼小貓」苦待收容所700天

熱門寵物影片

更多
是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

小貓看媽媽吃麻糬表情超凝重　低頭一聞誤認便便秒逃跑

小貓看媽媽吃麻糬表情超凝重　低頭一聞誤認便便秒逃跑

朋友拜託顧貓「很兇很流氓」　結果牠黏TT狂蹭猛聞超撒嬌

朋友拜託顧貓「很兇很流氓」　結果牠黏TT狂蹭猛聞超撒嬌

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面