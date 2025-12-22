去探病遇「超級E喵」扯衣刷存在感　後來的故事「有洋蔥」

記者李依融／綜合報導

Threads網友@ritadesertrose到醫院探望貓咪，卻遇到隔壁病房的虎斑貓不斷「伸手騷擾」，不僅躺著想跟人玩，甚至還直接伸爪勾住衣服，用盡全力在說「你看看我呀！」。@ritadesertrose表示，當天其實她是去為貓咪送行的，「隔壁這位大E貓可能是牠交代來陪我，讓我不那麼傷心難過的。」

@ritadesertrose在杜拜生活，經常有隻賓士貓會光顧家裡的花園，不久前她發現貓咪很虛弱，送醫才知道貓咪的心臟旁有一顆超大腫瘤，「醫生說牠沒有機會存活，再次出現或許是要來道別的。」@ritadesertrose去跟賓士貓道別時，隔壁病房的虎斑貓用盡全力刷存在感，甚至還出抓拉她，讓她不得不讚嘆「隔壁床這位是大寫的E貓」，然而問了獸醫才知道這隻貓咪身世乖舛。

▲這隻賓士貓消失了幾天又突然出現，看起來非常虛弱，送醫檢查才發現患了重病無法醫治。（圖／翻攝自Threads@ritadesertrose）



原來這隻貓咪是流浪貓，因為骨折被送進醫院，但送牠到醫院的人不願意付醫藥費，甚至要求醫院「直接安樂」，院方無法這麼做，便讓貓咪在那裡待了一周，直到這隻親人活潑的虎斑貓在@ritadesertrose面前大刷存在感，事情才有了轉機。@ritadesertrose當場就告訴醫生「我可以帶牠回家」，不過依照程序，需要等到送貓過去的人簽名，才能正式領養。

經過幾天等待，這位「E喵」總算回家了，@ritadesertrose為了迎接新家人，特地在網路上買了寵物床，沒想到一送來是個「超迷你尺寸」，簡直就是給天竺鼠用的，不過E喵還是很喜歡把自己塞進去。@ritadesertrose又重新下單「L號尺寸」，這次送來的床超大，只好給家裡的狗狗當狗窩。

▲貓奴買了床給E喵，但是太小了根本是「天竺鼠尺寸」。（圖／翻攝自Threads@ritadesertrose）

▲媽媽上訴買了L號，結果太大啦！（圖／翻攝自Threads@ritadesertrose）

現在E喵已經適應得很好，雖然行動有點一跛一跛的，但是非常活潑愛撒嬌。媽咪也用E喵的口吻寫道，「其實我媽媽走進病房那一刻，我就知道她會帶我回家了，只是她那天哭得很傷心，因為我隔壁的病友要回喵星了，我告訴牠『把你媽咪交給我吧，別擔心，我會很努力讓她開心的』。」確實E喵從看到媽媽的第一秒開始，就超會逗媽咪開心。

網友們看到這段故事都很感動，原本以為只是在獸醫院遇到「世紀E喵」的搞笑故事，沒想到後續竟然滿滿洋蔥，大家都祝福E喵跟媽咪一家都能幸福快樂。

▲E喵很捧場媽媽買錯的小床，同時也超級會撒嬌。（圖／翻攝自Threads@ritadesertrose）