垂耳兔狂嗑香蕉太陶醉！　下一秒「耳朵起飛」萌翻全網

實習記者陳安榆／採訪報導

高雄市11個月的垂耳兔「菲菲」正津津有味地吃著媽咪餵食的香蕉，沒想到突然一瞬間「耳朵飛起」，就像是在說「好吃到起飛！」一樣，超可愛的畫面獲得27萬次瀏覽數，引發熱議。

▲幼兔時期的菲菲。



飼主和《ETtoday寵物雲》分享，菲菲是好奇寶寶，最喜歡吃黑芝麻、紅棗、牛蒡絲、亞麻子跟藍莓凍乾。平時牠都是吃提摩西草為主，飼料作為輔助一天吃兩次，蔬菜水果是從大約6個月開始成兔期才開始食用。愛撒嬌的寶貝在被媽咪摸摸頭時總會閉眼享受，是家中的開心果。

▲聽見零食袋的聲音或是想吃飼料時會馬上跑到媽咪身旁。



耳朵飛起呆萌可愛 實則暗藏危機

這次耳朵起飛的狀況是第一次發生，飼主分析可能是因為香蕉的質地偏黏稠、沒有水分，因此菲菲吃得太快太急才導致卡到喉嚨差點噎到，後來有控制每口餵食的量，讓牠不要吃那麼快。貼文底下也有人回應自家寶貝遇見相同情形「有次噎到，吐不出來，食物從鼻孔噴發出來，差點去了」，讓自己心有餘悸，呼籲家長們一定要讓兔寶小口、慢慢進食。

▲有時候聽見媽咪叫自己的名字也會迅速過去。



影片發佈在Threads後得到1.5萬次按讚，釣出一票共鳴的聲音，網友紛紛留言「噎到系列+1」、「沒有任何一隻小兔可以拒絕香蕉」、「愛吃香蕉的兔兔+1」、「我家看到新鮮香蕉像看到鬼一樣」、「要小心啊！如果真的噎到會好危險」，對此飼主也認真回覆會再多加注意餵食的情況。

▲太陶醉地菲菲下一秒「耳朵起飛」萌翻全網。