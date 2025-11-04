ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

「豬咪」超愛躺陽台曬太陽　圓滾滾身材惹網笑：怎麼有海豹？

實習記者陳安榆／採訪報導

苗栗縣7歲的美國短毛貓「寶妹」身材圓滾滾，每天最喜歡做的事情之一就是「曬太陽」，只要媽媽到陽台曬衣服時，就會跟著享受日光浴。可愛的畫面被分享在Threads上，俏皮的身形惹得網友笑道「怎麼有海豹？」瞬間引發熱議。

▲美短「豬咪」超愛躺陽台曬太陽　圓滾滾身材惹網笑：怎麼有海豹？（圖／粉專 寶妹&寶迪喵嗚提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼寶妹曬太陽的樣子超像海豹。（圖／粉專 寶妹&寶迪喵嗚提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲美短「豬咪」超愛躺陽台曬太陽　圓滾滾身材惹網笑：怎麼有海豹？（圖／粉專 寶妹&寶迪喵嗚提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

慵懶是寶妹的代名詞，黏人愛撒嬌的牠最喜歡吃飼料和肉泥。飼主和《ETtoday寵物雲》分享，自從寶妹結紮後就變成「易胖體質」，雖然有減過肥但依舊還是充滿肉感。家中另一隻4歲的英短貓「寶迪」也很喜歡去曬太陽，不過相較於跳不高的寶妹來說，活潑的寶迪在室外就需要繫上牽繩，除非大人陪同不然牠們無法自由進出陽台。

▲美短「豬咪」超愛躺陽台曬太陽　圓滾滾身材惹網笑：怎麼有海豹？（圖／粉專 寶妹&寶迪喵嗚提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲寶迪（左）和寶妹（右）都喜歡日光浴。（圖／粉專 寶妹&寶迪喵嗚提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

姐弟倆享受日光浴大概20分鐘左右就會被媽咪叫回家，免得中暑了。影片發布後獲得極高的迴響，瀏覽次數高達45萬次，網友紛紛在底下回覆「陽台不可以養海豹喔！」、「看起來好香喔」、「感覺出來牠很喜歡曬太陽」、「不會曬傷嗎？」、「老闆，這隻海參曬不乾」，飼主強烈提醒大家，必須了解愛貓的個性且做好防護措施，才能讓寶貝在開放陽台活動，千萬不可以讓牠們獨自逗留。

▲美短「豬咪」超愛躺陽台曬太陽　圓滾滾身材惹網笑：怎麼有海豹？（圖／粉專 寶妹&寶迪喵嗚提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼飼主提醒大家，務必做好防護措施且了解自家貓貓習性，才能讓牠們在陽台活動。（圖／粉專 寶妹&寶迪喵嗚提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲美短「豬咪」超愛躺陽台曬太陽　圓滾滾身材惹網笑：怎麼有海豹？（圖／粉專 寶妹&寶迪喵嗚提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

關鍵字： 美短海豹陽台日光浴

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

鄰居搬家狗狗癡等到重傷癱瘓　她收養10年到處旅行：一起感受世界

故宮也有汪汪隊！4隻偵爆犬「全國唯一」　任務保護文物

虎斑幼貓路邊淋雨！被幸運收編　兩年後從「營養不良」胖成海豹

落龜注意！廣島植物公園新增標示牌　石龜抄捷徑：會從陡坡滾下

小貓被棍狂戳哀嚎！　虐貓影片被炎上碗粿店急發文：我錯了

33KG惡霸犬撞飛大門　奴才傻眼：我只是叫牠不要翻垃圾桶

公寓汪參觀新家　目睹「專屬後院草皮」嗨翻當場做記號

非洲「捲毛獅」爆紅！自然捲鬃毛像髮廊燙的　網讚：根本希臘男神

「豬咪」超愛躺陽台曬太陽　圓滾滾身材惹網笑：怎麼有海豹？

女飼主收養新家人　黃金獵犬發現是「收容所好兄弟」超暖反應曝

虎斑被爸「強制洗臉」舌吻含耳朵　眼神死：我要回去流浪

虎斑被爸「強制洗臉」舌吻含耳朵　眼神死：我要回去流浪

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

惡霸犬撞飛門

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

跟柯基「雙向同拍」錄影嚇壞　狗狗視角的奴才真可怕XD

宿舍窗外竟住飛鼠室友　各種睡姿邊睡還說夢話

鬥牛犬下車直衝店內洗澡　賣力爬階梯就定位超可愛

3周沒見！媽偽裝路人接柴犬　牠秒認出還開飛機耳：想妳了

陀螺上身？阿金狂轉數圈　下秒暈到站不穩：我是誰

公貓狂喵討摸摸：阿嬤快理我　撒嬌技能點滿！貼身邊黏超緊

搜救犬下班變貪吃狗勾　牠站起來拜託還被打槍

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

整包「鎮定零食」嗑光沒效！　犯人超嗨燦笑挨罵尾巴還在搖

健身房遇被拋棄浪浪　「淋濕小狗無助望門」女暖心救援網感動

「豬咪」超愛躺陽台曬太陽　圓滾滾身材惹網笑：怎麼有海豹？

報告放桌上「倍感鴨力」　奴才無奈：是可以這樣踩的嗎

公寓汪參觀新家　目睹「專屬後院草皮」嗨翻當場做記號

鷹飛蛇舞進校園！基隆商工特殊寵物講座　學生震撼體驗

牆壁聽到神秘沙沙聲　女開通風口驚見「一隻小腳冒出來」嚇壞

虎斑被爸「強制洗臉」舌吻含耳朵　眼神死：我要回去流浪

女路邊喵喵叫想收編浪浪　沒想到黑貓竟然聽懂「自己走進她家」

吉娃娃失蹤5年「距家836公里」被尋獲　主人開心接回：還長胖了

王子偷吃粿粿二度發聲！　道歉范姜彥豐：錯就是錯

謝和弦等18年出手了！　〈夠愛〉唱自己版本：從從容容、游刃有餘

金曲大師屠穎驟逝原因證實！　兒發聲「一切太突然」曝後事處理狀況

台中下坡路段車禍驚險！男子疲勞駕駛撞女車尾　居民：今年好幾次

遭點名「國民黨最該淘汰的人」　黃敬平表態：願退黨換團結

日本派自衛隊助秋田縣防熊害！居民憂熊恐渡海到九州　專家給答案

新北表揚80處金質績優公廁　打造乾淨舒適如廁環境

蕾菈掰了反骨自立門戶！　露面吐近況：變成更好的自己

吳音寧被轟到無緣台肥董座　綠憶馬時代：酬庸還涉弊判刑5年

9億CEO雙屍案驗出6毒！疑混吸G水昏睡「沒掙扎就猝死」

寵物動物熱門新聞

33公斤惡霸犬撞飛大門　奴才傻眼

公寓汪見新家　後院嗨翻留記號

非洲「捲毛獅子」爆紅！網讚：根本希臘男神

豬咪愛曬太陽　圓滾滾躺地像海豹

女收養新家人　阿金發現是「收容所好友」

桌上報告被鎮鴨　奴才超無奈

女健身房遇淋濕小狗　暖心救援網感動

母雞組團趕跑熊　公雞站在旁邊看

女喵喵叫想收編浪浪　黑貓竟聽懂「自己走進屋」

全球首例「白變」伊比利亞猞猁現蹤　毛色夢幻如傳說

14年愛犬離世　他把信物做成雕像

天天公園陪散步　女發現浪貓「淋雨癡等」感動

拉拉看家吃掉64300元　奴才哭了

日本山形高中「功夫黑熊」吊單槓

讀者迴響

熱門新聞

33公斤惡霸犬撞飛大門　奴才傻眼

公寓汪見新家　後院嗨翻留記號

非洲「捲毛獅子」爆紅！網讚：根本希臘男神

豬咪愛曬太陽　圓滾滾躺地像海豹

女收養新家人　阿金發現是「收容所好友」

桌上報告被鎮鴨　奴才超無奈

女健身房遇淋濕小狗　暖心救援網感動

母雞組團趕跑熊　公雞站在旁邊看

女喵喵叫想收編浪浪　黑貓竟聽懂「自己走進屋」

全球首例「白變」伊比利亞猞猁現蹤　毛色夢幻如傳說

14年愛犬離世　他把信物做成雕像

天天公園陪散步　女發現浪貓「淋雨癡等」感動

拉拉看家吃掉64300元　奴才哭了

日本山形高中「功夫黑熊」吊單槓

牆壁傳神秘沙沙聲　女驚見一隻小腳冒出來

熱門寵物影片

更多
虎斑被爸「強制洗臉」舌吻含耳朵　眼神死：我要回去流浪

虎斑被爸「強制洗臉」舌吻含耳朵　眼神死：我要回去流浪

虎斑被爸「強制洗臉」舌吻含耳朵　眼神死：我要回去流浪

虎斑被爸「強制洗臉」舌吻含耳朵　眼神死：我要回去流浪

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

惡霸犬撞飛門

惡霸犬撞飛門

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面