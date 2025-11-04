「豬咪」超愛躺陽台曬太陽　圓滾滾身材惹網笑：怎麼有海豹？

實習記者陳安榆／採訪報導

苗栗縣7歲的美國短毛貓「寶妹」身材圓滾滾，每天最喜歡做的事情之一就是「曬太陽」，只要媽媽到陽台曬衣服時，就會跟著享受日光浴。可愛的畫面被分享在Threads上，俏皮的身形惹得網友笑道「怎麼有海豹？」瞬間引發熱議。

▲▼寶妹曬太陽的樣子超像海豹。（圖／粉專 寶妹&寶迪喵嗚提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

慵懶是寶妹的代名詞，黏人愛撒嬌的牠最喜歡吃飼料和肉泥。飼主和《ETtoday寵物雲》分享，自從寶妹結紮後就變成「易胖體質」，雖然有減過肥但依舊還是充滿肉感。家中另一隻4歲的英短貓「寶迪」也很喜歡去曬太陽，不過相較於跳不高的寶妹來說，活潑的寶迪在室外就需要繫上牽繩，除非大人陪同不然牠們無法自由進出陽台。

▲寶迪（左）和寶妹（右）都喜歡日光浴。（圖／粉專 寶妹&寶迪喵嗚提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



姐弟倆享受日光浴大概20分鐘左右就會被媽咪叫回家，免得中暑了。影片發布後獲得極高的迴響，瀏覽次數高達45萬次，網友紛紛在底下回覆「陽台不可以養海豹喔！」、「看起來好香喔」、「感覺出來牠很喜歡曬太陽」、「不會曬傷嗎？」、「老闆，這隻海參曬不乾」，飼主強烈提醒大家，必須了解愛貓的個性且做好防護措施，才能讓寶貝在開放陽台活動，千萬不可以讓牠們獨自逗留。

▲▼飼主提醒大家，務必做好防護措施且了解自家貓貓習性，才能讓牠們在陽台活動。（圖／粉專 寶妹&寶迪喵嗚提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）