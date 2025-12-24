網傳獵捕黑面琵鷺？　保七總隊澄清經鑑定為白腹秧雞

▲網路流傳疑似獵捕黑面琵鷺影像引發關注，保七總隊澄清經鑑定為白腹秧雞，並不是黑面琵鷺。（民眾提供）

記者林東良／台南報導

近日網路流傳疑似涉及黑面琵鷺在台南遭獵捕、食用之影像與照片，引發社會關注，內政部警政署保安警察第七總隊今出面說明，該案係民眾檢舉疑有外籍移工獵捕黑面琵鷺情事，經通報後即依法展開查處，經鑑定為白腹秧雞並不是黑面琵鷺。

▲保七總隊第七大隊副大隊長王玉琪強調黑面琵鷺屬第一級瀕臨絕種保育類野生動物，依法嚴禁獵捕或宰殺，若查證違反野保法，將依法嚴辦、絕不寬貸。（圖／記者林東良翻攝）

保七總隊第七大隊副大隊長王玉琪表示，已請相關專家協助初步鑑定網路流傳照片內容，確認影像中所示鳥類為「白腹秧雞」，並非黑面琵鷺或其他第一級瀕臨絕種保育類野生動物，釐清外界疑慮。

保七總隊強調，對於任何可能違反《野生動物保育法》的行為，均秉持依法行政、嚴正執法立場，一經查證確有不法情事，必依法究辦，絕不寬貸。

同時也呼籲民眾，黑面琵鷺依《野生動物保育法》第4條規定，屬主管機關公告列管之瀕臨絕種保育類野生動物（第一級保育類），任何獵捕、宰殺行為均屬違法，最高可處5年以下有期徒刑，並得併科新台幣100萬元以下罰金。

保七總隊提醒，民眾應共同重視黑面琵鷺及其他野生動物之棲息環境與生存安全，避免任何干擾、騷擾或不當接近行為，以維護自然生態平衡。