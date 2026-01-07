ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

虎斑貓在家硬舉健身「打翻微波爐」　網友全傻眼：荒謬到像AI影片

實習記者陳安榆／採訪報導

台南市的3貓家庭上演了「貓貓健身」，1歲的虎斑貓Deemo在家玩耍，不知為何突然將微波爐硬舉起來打翻，隨後還回到案發現場觀察，讓飼主超無奈，因為這台新微波爐還用不到10次。影片曝光後讓大批網友傻眼，直呼「這是神力貓吧」，畫面荒謬到簡直像是Ai生成。

▲虎斑貓在家硬舉健身「打翻微波爐」　網友全傻眼：荒謬到像Ai影片。（圖／Threads@syu_ren_jung提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲哥哥（左）Fugee什麼都愛吃、妹妹（中）Deemo特愛鮭魚、小妹（右）SheeV最喜歡貓草。（圖／Threads@syu_ren_jung提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

[廣告]請繼續往下閱讀...

飼主和《ETtoday寵物雲》分享，家中還有其他兩隻貓貓，分別是1歲的哥哥Fugee和小妹SheeV。3隻寶貝的個性天差地遠，哥哥Fugee內向、害羞容易怕生、最喜歡被拍屁股，妹妹Deemo不定期會撒嬌、有點異食癖，小妹SheeV則是超級外相、很愛撒嬌、非常的調皮。

天使乖貓從沒拆過家　首次犯案就掀翻新買的微波爐

3隻毛孩被家長稱呼為「天使貓貓」，從來沒有破壞過家裡的任何東西，第一次就獻給了Deemo的微波爐事件。爸媽回看監視器時簡直「傻爆眼」，剛添購不久才用不到幾次居然直接被摔到地上，想破頭也沒想到居然是小小的貓咪搞的事。雖然當下有點不爽，但慢慢釋懷後反而覺得有點好笑，目前「戰損版微波爐」依然功能良好，還能使用。

▲虎斑貓在家硬舉健身「打翻微波爐」　網友全傻眼：荒謬到像Ai影片。（圖／Threads@syu_ren_jung提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Deemo第一次拆家就創下「壯舉」。（圖／Threads@syu_ren_jung提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

貼文在Threads上發佈後獲得16.7萬次的瀏覽數，不少網友紛紛留言「荒唐到我嚴重懷疑這是AI影片」、「我家的貓有時候也會健身」、「說是Ai的不要不相信貓的搗蛋能力」、「嫌犯總是會回到犯罪現場XD」、「有吃舉重配方飼料嗎？」，也有不少人關心當事喵的狀態，飼主則回應牠後來還回去檢查現場，似乎也沒有被嚇到，反而是很淡定的繼續自己玩。

▲虎斑貓在家硬舉健身「打翻微波爐」　網友全傻眼：荒謬到像Ai影片。（圖／Threads@syu_ren_jung提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲爸媽一看監視器真的都「傻爆眼」，幸好毛孩都沒有受傷。（圖／Threads@syu_ren_jung提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

關鍵字： 掀翻微波爐貓咪健身拆家

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

77歲葉啟田被傳失智澄清　記者提問突然當機（？

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

鄰居搬家狗狗癡等到重傷癱瘓　她收養10年到處旅行：一起感受世界

「豬咪」超愛躺陽台曬太陽　圓滾滾身材惹網笑：怎麼有海豹？

故宮也有汪汪隊！4隻偵爆犬「全國唯一」　任務保護文物

歐告看電視「沉浸在警犬節目」　聽指令Sit立刻跟著坐下

虎斑幼貓路邊淋雨！被幸運收編　兩年後從「營養不良」胖成海豹

落龜注意！廣島植物公園新增標示牌　石龜抄捷徑：會從陡坡滾下

小貓被棍狂戳哀嚎！　虐貓影片被炎上碗粿店急發文：我錯了

當看門犬失敗！德牧每晚叼娃娃陪睡　反差萌翻網：內心還是寶寶

虎斑貓在家硬舉健身「打翻微波爐」　網友全傻眼：荒謬到像AI影片

太大隻交不到朋友　43kg阿拉斯加雪橇犬「落寞躲角落」主人幫圓夢

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

虎斑貓賴媽腿上不讓出門吃飯　被拜託離開...牠無奈：好啦～

一萬塊攻擊四萬塊

大狗和小狗同時搶玩具　體型差距太大根本搶不贏

「橘色大麵包」占臥推椅不練　店長偷睡中假裝組間休息

寶寶躺床被四貓包圍　露幸福笑容太療癒啦♥

女聚餐被貪吃阿金選中「超萌討食」　網哀號：誰能抵抗那張臉

巴丹討摸舒服到「手開腳開」　曬出蓬鬆鳥肚變呆萌大白雞

買到「台灣黑熊排遺」他嘆天才！　熱銷到「便祕中」

虎斑貓在家硬舉健身「打翻微波爐」　網友全傻眼：荒謬到像AI影片

亞洲象一見飼育員秒露「幸福燦笑」！12萬人融化：像戀愛中少女

13歲明星長頸鹿「遭門夾頸身亡」！無緣見即將出生的第3隻寶寶

綿羊大軍入侵超市　「50隻羊擠爆收銀台」男嚇逃爬上輸送帶

流浪狗全身結痂「像被水泥浸泡過」　收編後幸福模樣驚呆人

奴才自製「一貓食包廂」　放飯秒客滿3顆圓滾滾屁屁外露

養到「大隻毛毛蟲」超愛吃蔬菜　對決萵苣大口猛啃津津有味

劉雨柔「無後援育兒」曝身體變化　霸氣拒醫美：等著看我變瘦

蔡依林演唱會遭斷章取義！　合作公司硬起來告了：網路非法外之地

無人機6億元「非紅供應鏈」案挨批顧問標！經濟部3點澄清

《沉默之丘》導演自爆曾收到粉絲死亡威脅　等了20年新篇章終於圓夢

限韓令有解？習近平「古文27字」回應　李在明：中方態度不一樣了

Uber收購皇冠大車隊過關！公平會評估「利大於弊」：不禁止結合

新北推動AI教育治理　侯友宜：優化行政效率及實踐適性教育

人工生殖法明審查　陳昭姿喊話綠營：別讓代孕淪為政治對決犧牲品

曖昧退流行？2026約會關鍵詞「Clear-Coding」：喜歡就說、不喜歡也別拖

連江地檢署攜手台電綠能座談　強化屋頂型太陽能與廉政治理

寵物動物熱門新聞

當看門犬失敗　德牧叼娃娃陪睡萌翻網

虎斑貓打翻微波爐　讓飼主超傻眼

太大隻交不到朋友　主人幫43公斤巨犬圓夢

媽讓阿金換人遛　牠四輪鎖死抗議

浪犬像泡過水泥　康復模樣驚呆人

「台灣黑熊排遺」熱銷到「便祕」

媽忘說開動！汪繞潔牙骨轉30分鐘

奴才自製一貓食包廂　放飯秒客滿

櫻花鉤吻鮭野外族群數量16020尾　歷史第三高

13歲明星長頸鹿「遭門夾頸身亡」！動物園員工心碎

臘腸狗3樓墜1樓　飼主遭罰12.8萬

綿羊大軍入侵超市　50隻擠爆收銀台

胖橘鑽褲管　頭過身沒過變米腸

女參加聚餐　被可愛黃金獵犬選中

讀者迴響

熱門新聞

當看門犬失敗　德牧叼娃娃陪睡萌翻網

虎斑貓打翻微波爐　讓飼主超傻眼

太大隻交不到朋友　主人幫43公斤巨犬圓夢

媽讓阿金換人遛　牠四輪鎖死抗議

浪犬像泡過水泥　康復模樣驚呆人

「台灣黑熊排遺」熱銷到「便祕」

媽忘說開動！汪繞潔牙骨轉30分鐘

奴才自製一貓食包廂　放飯秒客滿

櫻花鉤吻鮭野外族群數量16020尾　歷史第三高

13歲明星長頸鹿「遭門夾頸身亡」！動物園員工心碎

臘腸狗3樓墜1樓　飼主遭罰12.8萬

綿羊大軍入侵超市　50隻擠爆收銀台

胖橘鑽褲管　頭過身沒過變米腸

女參加聚餐　被可愛黃金獵犬選中

汪超愛吃菜　對決萵苣大口猛啃

熱門寵物影片

更多
是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

虎斑貓賴媽腿上不讓出門吃飯　被拜託離開...牠無奈：好啦～

虎斑貓賴媽腿上不讓出門吃飯　被拜託離開...牠無奈：好啦～

一萬塊攻擊四萬塊

一萬塊攻擊四萬塊

大狗和小狗同時搶玩具　體型差距太大根本搶不贏

大狗和小狗同時搶玩具　體型差距太大根本搶不贏

「橘色大麵包」占臥推椅不練　店長偷睡中假裝組間休息

「橘色大麵包」占臥推椅不練　店長偷睡中假裝組間休息

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面