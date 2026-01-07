虎斑貓在家硬舉健身「打翻微波爐」　網友全傻眼：荒謬到像AI影片

實習記者陳安榆／採訪報導

台南市的3貓家庭上演了「貓貓健身」，1歲的虎斑貓Deemo在家玩耍，不知為何突然將微波爐硬舉起來打翻，隨後還回到案發現場觀察，讓飼主超無奈，因為這台新微波爐還用不到10次。影片曝光後讓大批網友傻眼，直呼「這是神力貓吧」，畫面荒謬到簡直像是Ai生成。

▲哥哥（左）Fugee什麼都愛吃、妹妹（中）Deemo特愛鮭魚、小妹（右）SheeV最喜歡貓草。（圖／Threads@syu_ren_jung提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



飼主和《ETtoday寵物雲》分享，家中還有其他兩隻貓貓，分別是1歲的哥哥Fugee和小妹SheeV。3隻寶貝的個性天差地遠，哥哥Fugee內向、害羞容易怕生、最喜歡被拍屁股，妹妹Deemo不定期會撒嬌、有點異食癖，小妹SheeV則是超級外相、很愛撒嬌、非常的調皮。

天使乖貓從沒拆過家 首次犯案就掀翻新買的微波爐

3隻毛孩被家長稱呼為「天使貓貓」，從來沒有破壞過家裡的任何東西，第一次就獻給了Deemo的微波爐事件。爸媽回看監視器時簡直「傻爆眼」，剛添購不久才用不到幾次居然直接被摔到地上，想破頭也沒想到居然是小小的貓咪搞的事。雖然當下有點不爽，但慢慢釋懷後反而覺得有點好笑，目前「戰損版微波爐」依然功能良好，還能使用。

▲Deemo第一次拆家就創下「壯舉」。（圖／Threads@syu_ren_jung提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



貼文在Threads上發佈後獲得16.7萬次的瀏覽數，不少網友紛紛留言「荒唐到我嚴重懷疑這是AI影片」、「我家的貓有時候也會健身」、「說是Ai的不要不相信貓的搗蛋能力」、「嫌犯總是會回到犯罪現場XD」、「有吃舉重配方飼料嗎？」，也有不少人關心當事喵的狀態，飼主則回應牠後來還回去檢查現場，似乎也沒有被嚇到，反而是很淡定的繼續自己玩。

▲爸媽一看監視器真的都「傻爆眼」，幸好毛孩都沒有受傷。（圖／Threads@syu_ren_jung提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）