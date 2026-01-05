ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
英7歲邊境牧羊犬「辨識220個單字」獲認證天才犬　全球僅10隻

▲▼邊境牧羊犬,狗。（示意圖／達志影像）

▲邊境牧羊犬。（示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國一隻叫做哈維(Harvey)的邊境牧羊犬因為能記住200多個單字，並且能根據不同名字把所有玩具正確叼回來，而獲得「英國最聰明狗狗」的稱號，而根據研究大學發現，目前世界上擁有和哈維一樣技能的狗狗只有10隻左右。

超強記憶力　7歲哈維能辨識出220個玩具

居住在英國雷丁(Reading)的7歲邊境牧羊犬哈維，目前已能認出220個玩具的名字，除了能夠辨識單字外，還能根據名字，把這些玩具指認出來並且正確叼回，超強學習能力讓牠被布達佩斯(Budapest)和朴次茅斯(Portsmouth)等多個天才犬研究機構錄取。

飼養哈維的52歲女主人艾琳(Irene Hewlett)表示，由於邊境牧羊犬是天生的工作犬，需要保持忙碌，所以她從哈維還是小狗開始，便開始以遊戲方式訓練牠學習單字，最開始學的玩具名字是Little Lamb，如今正在學習第221個玩具名字Larry the Leek。

從小開始玩遊戲訓練　每天需進行2小時

艾琳表示，「我們每天都會玩這個遊戲，牠非常喜歡，我會讀完所有玩具的名字，然後讓牠跑到每個房間中把玩具找出來，拿過來給我，雖然每次玩完遊戲幾乎快2小時，但其實哈維找每個玩具的時間不到5分鐘」。

艾琳表示，她當初閱讀一本關於美國狗狗蔡司(Chaser)的書，其在2名研究人員的幫助下成功學會1022個物品名稱，所以她也從哈維還是小狗時開始訓練，雖然一開始訓練時哈維還有點搞不太清楚狀況，所幸到第4個玩具時，哈維開始進入狀況。

艾琳表示，不像一般狗狗看到玩具會變得非常興奮，哈維不會這樣，牠只會完成指令把玩具叼過來，而且完全不會把玩具咬壞，是一隻非常乖巧的狗。

全球約10隻天才犬　研究機構盼遊戲模式助訓練工作犬

朴次茅斯大學研究發現，目前世界上擁有和哈維一樣能力的狗狗還有10隻，他們希望利用哈維的遊戲方式，能幫助識別那些擅長幫助人類的狗狗，「對許多慈善機構來說，訓練任何犬隻都是非常困難的，或許以後能透過這個方式挑選、找到適合的幼犬，讓他們的工作能變得更輕鬆」。

關鍵字： 邊境牧羊犬聰明狗玩具天才犬英國邊牧Irene Hewlett

