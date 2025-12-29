浪浪「想要聖誕禮物」闖玩具店叼娃娃　天使顧客1暖舉幫牠圓夢

▲狗狗堅持想要帶走娃娃。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

聖誕節假期期間，墨西哥一隻流浪犬似乎感受到佳節氣氛，闖進當地玩具店中，想帶走一隻心儀的絨毛玩具作為聖誕禮物，一名店員試圖阻止小狗，沒想到其他顧客發現後不但沒有驅趕狗狗，反而幫忙掏錢買下禮物，暖心畫面在網路爆紅。

流浪狗想要娃娃 好心民眾出手幫忙

事件上周發生在墨西哥猶加敦州首府梅里達(Mérida)當地一購物中心，從網路流傳畫面中可看到，一隻流浪犬在玩具店中試圖叼走一個絨毛娃娃，然而被店員發現，店員與狗狗爭奪娃娃的畫面引發附近民眾注意。

???? Un perrito de la calle enterneció a todos en una tienda Miniso en México al negarse a soltar un peluche. Los clientes se unieron, reunieron dinero y se lo compraron. Un gesto simple que recordó que la empatía también se aprende. ???????? pic.twitter.com/eOoTjmBdaU — Kienyke (@kienyke) December 25, 2025

眼見小狗堅持不肯鬆口，店員雖然有些心軟但基於工作職責，也不能放任小狗偷走娃娃，就在雙方堅持不下時，現場有好心顧客掏錢，最後幫小狗買下娃娃，狗狗後來開心叼著娃娃在商場內跑來跑去。

流浪狗終獲聖誕禮物 暖心故事爆紅

影片後來被網友分享在網路上，他在貼文中表示，「小狗原本非常傷心，所以大家幫忙準備了牠的聖誕禮物，我不知道小狗屬於誰的，希望有人能夠收養牠」。

影片曝光後立即爆紅，許多網友感動表示，「謝謝那個掏錢幫忙買娃娃的人，希望他能獲得老天爺加倍的回報」、「小狗最後獲得玩具，那個滿足的樣子」、「小狗後來有人收養了嗎」。

流浪狗變家犬 與新主人幸福同住

故事最後有了一個圓滿的結局，一名叫做艾倫(Allan)的男子在網路上看到小狗的故事後，決定半夜出門去尋找狗狗，結果成功找到並帶回家飼養，取名為索爾(Thor)，如今索爾在新家中與其他寵物一起生活，過著幸福的生活。