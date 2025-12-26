下雪天不捨黑白浪貓窩居街頭　女霸氣送「豪華暖氣屋」聖誕禮物

▲女提供街貓豪華暖氣屋。（圖／翻攝自Instagram／kotiki.proglotiki25）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女子在下著雪的屋外發現一隻流浪貓，眼見屋外氣候愈來愈寒冷，然而小貓卻無法進屋一起生活，讓女子突發奇想，特別為小貓準備專屬聖誕禮物，讓牠即使在戶外也可以享有溫暖的家，獲得網友大讚。

無家小貓街頭流浪 好心人送聖誕驚喜

這名女子在網路上分享，她發現一隻黑白流浪貓出現在住家外面，12月的街上開始下雪，然而小貓卻無家可歸，只能窩在戶外門廊上，勉強找個能遮風避雨的地方。

女子表示，由於家裡已經養了2隻貓，且家貓領域性很強，會排斥新貓，所以無法收留這隻貓咪，但也不忍心讓小貓繼續在寒冷街頭流浪，所以上網特別為小貓訂了聖誕禮物，希望能夠幫助牠。

女霸氣買豪華暖氣屋 助小貓過暖冬

影片中可看到，禮物剛好在聖誕節前夕抵達，她為流浪貓買了一間附有暖氣的寵物小屋，為了讓小貓願意進去，還特別使用食物引誘，小貓一開始雖然有點困惑，幸好後來似乎非常喜歡，漸漸把小屋當成自己的家。

影片曝光後獲得許多網友留言，「謝謝你給了貓咪一個家和食物」、「我也常在門廊上為街貓做很多事，希望能讓牠們知道，還是有人關心和愛牠們」、「謝謝你為貓咪做的一切，希望牠能盡快找到一個家」。