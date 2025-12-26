ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

下雪天不捨黑白浪貓窩居街頭　女霸氣送「豪華暖氣屋」聖誕禮物

下雪天不捨黑白浪貓窩居街頭　女霸氣送「暖氣小屋」當聖誕禮物。（圖／翻攝自Instagram／kotiki.proglotiki25）

▲女提供街貓豪華暖氣屋。（圖／翻攝自Instagram／kotiki.proglotiki25）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女子在下著雪的屋外發現一隻流浪貓，眼見屋外氣候愈來愈寒冷，然而小貓卻無法進屋一起生活，讓女子突發奇想，特別為小貓準備專屬聖誕禮物，讓牠即使在戶外也可以享有溫暖的家，獲得網友大讚。

無家小貓街頭流浪　好心人送聖誕驚喜

[廣告]請繼續往下閱讀...

這名女子在網路上分享，她發現一隻黑白流浪貓出現在住家外面，12月的街上開始下雪，然而小貓卻無家可歸，只能窩在戶外門廊上，勉強找個能遮風避雨的地方。

女子表示，由於家裡已經養了2隻貓，且家貓領域性很強，會排斥新貓，所以無法收留這隻貓咪，但也不忍心讓小貓繼續在寒冷街頭流浪，所以上網特別為小貓訂了聖誕禮物，希望能夠幫助牠。

女霸氣買豪華暖氣屋　助小貓過暖冬

影片中可看到，禮物剛好在聖誕節前夕抵達，她為流浪貓買了一間附有暖氣的寵物小屋，為了讓小貓願意進去，還特別使用食物引誘，小貓一開始雖然有點困惑，幸好後來似乎非常喜歡，漸漸把小屋當成自己的家。

影片曝光後獲得許多網友留言，「謝謝你給了貓咪一個家和食物」、「我也常在門廊上為街貓做很多事，希望能讓牠們知道，還是有人關心和愛牠們」、「謝謝你為貓咪做的一切，希望牠能盡快找到一個家」。

關鍵字： 流浪貓聖誕禮物暖氣屋街貓寵物

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【才幾歲就遇到人生難題】寶寶版殘酷二選一　爸媽同時放手看選誰

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

曾是浪貓變萌寵　黑白貓聖誕樹下「偷塞最愛玩具」向馬麻報恩

封城期間失蹤　黑貓失蹤5年「聖誕節前突現身」女感動：聖誕奇蹟

「你看不到我」棉花糖波斯貓躲聖誕樹　完美隱形網笑噴：最美裝飾

這禮物送你！　收容所汪見訪客「叼最愛娃娃」開心迎接：帶我回家

散步無視主人指令暴衝　伯恩山犬「雪地救出垂死汪」英勇畫面曝

臉上痘痘別亂擠！女擠破「死亡三角」區　半邊臉下垂癱瘓送醫

買麥當勞早餐釀悲劇　美男「得來速車道被夾死」店員救人也受傷

玩具球卡在櫃子下　約克夏汪汪隊「可愛排排站」執行任務笑翻網

下雪天不捨黑白浪貓窩居街頭　女霸氣送「豪華暖氣屋」聖誕禮物

德牧顧虎斑妹「被狂啃嘴邊肉」　齜牙警告沒效超無奈

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

羚羊寶寶出生

監視器收到通知！一開鏡頭「螢幕塞滿萌貓」　媽心臟暴擊秒融化

柴犬緊咬衣服不讓走！　她崩潰大喊：還我QQ

熊出沒！台灣黑熊罕見現蹤梨山　距部落「僅2公里」官方急應變

玩具球卡在櫃子下　約克夏汪汪隊「可愛排排站」執行任務笑翻網

德牧顧虎斑妹「被狂啃嘴邊肉」　齜牙警告沒效超無奈

冷氣團來襲！動物園開啟「防寒作戰」　麻布袋、厚乾草床來保暖

下雪天不捨黑白浪貓窩居街頭　女霸氣送「豪華暖氣屋」聖誕禮物

封城期間失蹤　黑貓失蹤5年「聖誕節前突現身」女感動：聖誕奇蹟

從陳冠宇的職涯轉折　看運動科學如何改變台灣棒球訓練

日本高速公路50車追撞！至少1死26傷　現場照片曝光

全台首推「可負擔住宅」　每坪只要2字頭

家長還原「王Aden公審女學生」關鍵真相　跨年場全被取消

國道上搶運將鑰匙、扯脖掛繩　乘客撒尿嗆：沒準時到就給你下課

東野圭吾票選No.1神作登台！莫子儀「蓄鬍頹廢風」變身石神　揭開完美犯罪

日本橡膠工廠爆砍人15傷　嫌戴防毒面具、潑漂白劑行兇

天氣冷颼颼暖胃必吃鍋！網友激推「六間特色高檔火鍋」聚餐約會首選

知名內衣行銷翻車！網列5點「厭女情節」炎上　負責人火速道歉

資金風向大風吹　法人：日本不動產商機浮現、REITs投資受矚目

寵物動物熱門新聞

玩具球卡櫃子下　約克夏「排排站執行任務」

雪天不捨浪貓在街頭　女霸氣送「豪華暖氣屋」

德牧顧虎斑妹　被啃嘴邊肉超無奈

台灣黑熊罕見現蹤梨山　距部落僅2公里

女監視器目睹　送貨員順手抓走6歲貓

冷氣團報到　動物園進入防寒模式

奴才被黑貓反鎖　兇手表情超不屑

緝毒犬Vanya退休　全家寵成公主

曾是浪貓變萌寵　黑白貓聖誕樹塞玩具報恩

虎斑貓認錯暖爐　疑惑怎麼烤不熱

狗狗來了！類拒學學生「到校率高4倍」

這禮物送你　收容所汪叼娃娃迎接訪客

傑克羅素犬叼「1公斤槓片」滿場跑

一開鏡頭「螢幕塞滿貓」媽心臟暴擊

讀者迴響

熱門新聞

玩具球卡櫃子下　約克夏「排排站執行任務」

雪天不捨浪貓在街頭　女霸氣送「豪華暖氣屋」

德牧顧虎斑妹　被啃嘴邊肉超無奈

台灣黑熊罕見現蹤梨山　距部落僅2公里

女監視器目睹　送貨員順手抓走6歲貓

冷氣團報到　動物園進入防寒模式

奴才被黑貓反鎖　兇手表情超不屑

緝毒犬Vanya退休　全家寵成公主

曾是浪貓變萌寵　黑白貓聖誕樹塞玩具報恩

虎斑貓認錯暖爐　疑惑怎麼烤不熱

狗狗來了！類拒學學生「到校率高4倍」

這禮物送你　收容所汪叼娃娃迎接訪客

傑克羅素犬叼「1公斤槓片」滿場跑

一開鏡頭「螢幕塞滿貓」媽心臟暴擊

聖誕奇蹟　黑貓失蹤5年突然現身團圓

熱門寵物影片

更多
是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

羚羊寶寶出生

羚羊寶寶出生

監視器收到通知！一開鏡頭「螢幕塞滿萌貓」　媽心臟暴擊秒融化

監視器收到通知！一開鏡頭「螢幕塞滿萌貓」　媽心臟暴擊秒融化

柴犬緊咬衣服不讓走！　她崩潰大喊：還我QQ

柴犬緊咬衣服不讓走！　她崩潰大喊：還我QQ

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面