散步無視主人指令暴衝　伯恩山犬「雪地救出垂死汪」英勇畫面曝

國外一隻叫做班森(Bunsen)的伯恩山犬和主人在雪地散步時，突然不對勁暴衝起來，完全不理會主人指令，主人辛苦在後面追了一段路後，沒想到雪地中發現一隻被凍僵的垂死狗狗，英勇行為讓牠在網路上被大讚。

班森的主人近來在網路上分享，4年前在同樣寒冷的冬季，他帶著班森在雪地中散步時，沒想到班森突然改變方向，在已經及腰的積雪地中不停狂奔，不管他怎麼叫都沒有停下或回頭。

主人一路緊跟著在班森身後，最後來到一處雪堆旁，驚見一隻奄奄一息的狗狗，「我們當時都嚇壞了，不知道這隻狗怎麼會這裡，我趕快打電話給妻子，15分鐘後她和兒子帶著補給品和雪橇趕到」。

這一家人費了許多努力，最後成功博取狗狗信任，成功用雪橇把牠帶回家中，後來才發現原來這隻在雪地中迷路的狗狗叫貝利(Bailey)，已經失蹤2天，原本的主人一直在網路上尋找牠。

最後貝利平安回到家中，讓原PO感動表示，「如果不是班森找到牠，牠可能已經被凍死，我們一起努力救出了貝利，但班森才是真正的英雄」。

影片曝光後獲得142多萬點閱，班森的英勇表現被網友大讚，「你的狗值得因為牠的英勇行為獲得大大的肯定」、「這是一個很棒的故事，幹得好」、「班森是沒有披風的真正狗英雄」。