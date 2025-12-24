一口能殺死20萬隻老鼠　女低頭發現「世界第二毒蛇」鑽進球鞋





澳洲一名女子在戶外參加活動時突然感覺腿上有東西，仔細一看一條蛇竟然卡在她的球鞋上，而且還是有「世界第二毒蛇」稱號的東部棕蛇(Eastern Brown Snake)，嚇得她跳出花壇求救，目前正在接受治療。

戶外尋寶驚魂 女子鞋上纏東部棕蛇

事件發生在20日下午3時30分左右，這名來自新南威爾斯州的40多歲女子，在雪梨西南部參加戶外尋寶遊戲Geocaching時，意外發現一條東部棕蛇纏在球鞋上，慘被咬傷。

毒蛇自卡球鞋 捕蛇專家驚呼從沒見過

捕蛇專家科里(Cory Kerewaro)表示，這絕對是他職業生涯中接過最奇怪的求救電話，女子告訴他，當時感覺腿上有東西，原本以為是被樹葉纏到，沒想到竟然是毒蛇，「她一發現是蛇，完全不敢動，蛇雖然想離開，卻自己鑽進球鞋後面的環中卡住，後來又繞著她的腳踝好幾圈」。

科里表示，他抵達現場後一眼認出是東部棕蛇，「接下來目睹的景象至今仍讓我難忘，這種事的發生機率幾乎是零，太不可思議了」。

被世界第二毒蛇咬傷 女子送醫後康復

有世界第二毒蛇稱號的東部棕蛇，只要一口就能殺死超過20萬隻老鼠，科里十分擔心蛇若是受到任何驚嚇，有可能突然發動攻擊，幸好當天天氣炎熱，讓蛇的反應比較慢，最後小心固定住蛇，剪斷蛇身上的小環，讓女子脫困。

由於女子在過程中多次遭蛇咬傷，緊急前往醫院接受治療，如今已經康復出院。