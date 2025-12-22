後車箱藏「會動聖誕禮物」　人妻打開見「超萌橘貓」秒爆哭

▲女子被丈夫送的禮物感動。（圖／翻攝自TikTok／@erinwithan.e）

記者李振慧／綜合報導

聖誕節將至，國外一名女子近來收到丈夫提前送她的聖誕禮物，完全不知道自己會收到什麼的她，發現聖誕禮物裡面傳出聲音，而且還自己動了起來被嚇了一跳，打開發現內容物後立即爆哭。

禮物袋驚藏橘貓 妻子當場淚崩爆紅

女子艾琳(Erin)在網路上分享，雖然距離聖誕節還有一段時間，丈夫卻突然提前送她禮物，讓她一臉狐疑地走到汽車後車箱，等著迎接自己會收到什麼神秘禮物。

只見艾琳小心翼翼打開後車箱，發現一個紅色禮物袋，正想伸手查看時，禮物袋竟然自己動了起來，裡面還傳出微弱叫聲，她鼓起勇氣打開一看，裡面竟然裝著一隻可愛橘貓，讓她感動到立刻哭了出來。

溫馨影片獲得8千3百多萬的驚人點閱，讓艾琳害羞表示，「請大家原諒我哭得很醜，但我老公真的是今年聖誕節的贏家」。許多網友也感動表示，「牠太可愛了，我看你的影片也哭了」、「貓咪一看到你就喵喵叫『媽媽』，立刻黏著你」、「我已經重複看這支影片好幾遍了」。