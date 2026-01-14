ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
一包飼料兩份心意　與東森寵物X法國皇家一起疼惜熟齡浪浪

▲東森寵物X皇家公益助糧活動。（圖／東森寵物提供）

記者李依融／綜合報導

台灣熟老齡犬貓的照護需求不斷攀升，收容與安置體系中的熟齡浪浪，卻常因身體機能退化、醫療與營養需求高而被忽略。全台最大寵物連鎖通路東森寵物攜手寵物營養專家法國皇家，連續第二年啟動「糧心助浪」公益活動，號召民眾把日常補貨轉化為支持力量，讓更多老病殘浪浪能吃得對、吃得穩，提升生活品質。

活動自1月15日起至2月11日止，民眾只要於全台東森寵物門市購買任一法國皇家「熟老齡」系列乾糧或濕糧，即啟動「買一捐一、等量捐贈」機制，由品牌依銷售總公斤數等量捐出飼料，捐贈對象為「諾亞方舟動物同樂協會」及「Taiwan SPCA 台灣防止虐待動物協會」。本次活動預計捐贈2300公斤飼料，以實際行動支持熟老齡浪浪的營養補給，同步傳遞「尊重生命，終養不棄養」的理念。

法國皇家X東森寵物公益捐糧。（圖／東森寵物提供）

▲此次飼料將捐給「諾亞方舟動物同樂協會」與「Taiwan SPCA 台灣防止虐待動物協會」，他們主要投入老病殘浪浪的安置照護。（圖／東森寵物提供）

東森寵物表示，透過門市第一線與消費者的日常互動，看見收容所中熟老齡犬貓面臨的真實挑戰，包括牙口與消化能力下降、慢性病照護更頻繁，以及合適營養更難取得，進而提高照護與媒合的難度。今年「糧心助浪」持續聚焦熟齡照護議題，讓消費者只要在門市選購熟老齡系列飼料，就能同步完成捐糧支持，讓公益參與變得更簡單。

活動期間，東森寵物也透過門市陳列與資訊提醒，協助飼主認識熟齡犬貓的飲食關鍵，從蛋白質與能量配置、口腔與消化吸收，到關節與免疫支持，讓「買得放心」與「捐得精準」同時發生。法國皇家台灣及香港區總經理張堇琪指出，貓犬的營養與生活品質息息相關，期望發揮「科學營養」的專業優勢，提供「適合的營養」，為熟齡貓犬建立更堅實的後盾。

今年「糧心助浪」也擴大公益觸及，攜手「諾亞方舟動物同樂協會」與「Taiwan SPCA 台灣防止虐待動物協會」，讓資源能更完整覆蓋救援、安置、照護與教育面向。兩個單位分別長期投入老、病、殘流浪動物救援與動物福祉推動，強調救援之外，更需要後續精準照護與責任教育，才能讓生命真正獲得尊重。

「糧心助浪」不只是一次捐糧行動，更試圖把熟齡照護的觀念帶進更多人的日常選擇中。東森寵物期待透過通路串聯、品牌專業與民眾參與，讓熟老齡浪浪被看見、被照顧，也提醒社會大眾：真正的陪伴，不只是在牠年輕健康時，而是在牠變老、變慢、需要更多照護時，依然選擇不放手。

▲東森寵物X皇家公益助糧活動。（圖／東森寵物提供）

▲熟老齡毛孩漸增，所需的營養、治療等也需更加用心把關。（圖／東森寵物提供）

貓孫乖坐等阿嬤「不求人」拍屁屁　圓滾背影惹網笑：根本在敲木魚

貓孫乖坐等阿嬤「不求人」拍屁屁　圓滾背影惹網笑：根本在敲木魚

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

拆家囉！虎斑貓「舉重訓練」　微波爐被挺起下秒直接墮地

拆家囉！虎斑貓「舉重訓練」　微波爐被挺起下秒直接墮地

阿金超愛舔主人的光頭　被制止時還咬對方手XD

阿金超愛舔主人的光頭　被制止時還咬對方手XD

貓咪獨自在家「站著推推車」　來回移動還倒退嚕超獨立XD

貓咪獨自在家「站著推推車」　來回移動還倒退嚕超獨立XD

