抓拍到「偷雞賊」做案現場！　腳踩贓物還整隻現殺外帶

▲網友叔叔發現菜園的雞被偷，結果兇手是鳳頭蒼鷹。（圖／Threads@impossible_8888提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／綜合報導

網友謝小姐的叔叔發現，自己養在菜園裡的雞神秘失蹤了好幾次，沒想到某天居然親眼目擊「兇手」的犯案瞬間。原來這位偷雞賊是二級保育類猛禽「鳳頭蒼鷹」，被錄影時還一臉理直氣壯的瞪著主人，似乎在說我吃隻雞又不會怎麼樣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲偷抓雞後還大方帶著贓物離場。（圖／Threads@impossible_8888提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

嫌犯大方抓雞 犯罪行為全被主人抓拍

這隻身為現行犯的猛禽按著自己的獵物，圓滾滾的黃色大眼睛直直盯著鏡頭，表情毫不慌張完全沒有要逃跑的意思。謝小姐在留言中表示，一開始他們以為偷雞賊是人，沒想到居然是老鷹，當時叔叔正準備離開菜園，突然看到一個身影飛過，猛然回頭就與鳳頭蒼鷹面對面，由於不敢驚動只好默默拿出手機拍照，並強調完全沒有傷害到兇手本尊。

▲在跟人類互看時偷偷眨眼了一下。（圖／Threads@impossible_8888提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

外帶全雞逍遙飛走

之後鳳頭蒼鷹站在原地給叔叔拍攝了一陣子後，就抓著整隻現殺的雞瀟灑離場。這段影片不僅這場雞隻失竊案的真相，更意外紀錄下保育類猛禽覓食的英姿，許多網友寫笑說牠看起來很囂張，「嫌犯毫無悔意」、「怎麼一副你去報警啊的表情」、「吃了這一大餐，至少可飽足兩週」。

▲鳳頭蒼鷹：剩下的我帶回家，掰掰！（圖／Threads@impossible_8888提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）