東森寵物「新北八里店」1/10開幕！　全館最低半價滿額再抽大獎

▲。（圖／東森寵物提供）

▲東森寵物新北八里店1/10–1/11盛大開幕，開幕全館最低5折還有多項好康，吸引在地毛爸媽搶先補貨。（圖／東森寵物提供）

記者賈沐蓉／綜合報導

東森寵物宣布「新北八里店」將於1月1大型連鎖寵物通路0日（六）至1月11日（日） 盛大開幕，成為八里地區首間進駐的大型連鎖寵物通路。開幕期間全館最低5折起、9元超低價商品，再加上滿額抽高單價好禮等多重優惠，讓在地毛爸媽享有更便利、安心的消費體驗。

開幕限定　前兩天9元搶好物、滿額再抽高價寵物推車

東森寵物指出，此次選址於交通便利且停車方便的中山路一段、全聯八里中山店旁，希望成為八里毛孩家庭的日長補給站。為歡慶新店開幕，活動期間全館商品最低下殺半價起，還有好康「天天超低價專區」，貓砂、零食等商品最低只要９元！另外單筆消費滿1688元還可參加抽獎，頭獎為市價9590元的卡普奇寵物推車，另有市價2080的佩奇寵物飲水機等獎項，讓毛爸媽補貨之餘，還有機會花小錢把高單價設備帶回家。

金萌卡＋點數宇宙　消費越買越有感

為配合新店開幕，東森寵物也主打旗下會員「金萌卡」，讓會員可依商品類型獲得高比例點數回饋，再結合「1點=1元」的點數宇宙機制，後續消費可直接折抵使用，形成購買後累積並再消費的正向循環。東森寵物表示，希望讓毛爸媽每一次為毛孩補貨都能「越買越划算」，將每次的付出轉化為下一次的實質回饋。

▲。（圖／東森寵物提供）

▲加入金萌卡消費即可累積點數，1點抵1元！買得越多省得越多！。（圖／東森寵物提供）

東森寵物新北八里店資訊
地址：24944 新北市八里區中山路一段25號
（全聯八里中山店旁，停車便利）
開幕活動：1月10日（五）－1月11日（六）
【關於東森寵物】
東森寵物，最方便的一站式寵物連鎖通路，提供全方位的寵物產品、高品質的美容服務，以及最完善的連鎖住宿服務。 擁有全台最多的專業美容師團隊，超過300位美容師為大家提供的美容服務遍及全台，確保每一位毛孩都能享受到最頂級的照顧。此外，我們與成立超過30年的慈愛動物醫院合作，超過70名獸醫師的專業醫療團隊，為所有毛寶貝提供最即時、最專業的醫療護理。我們關心每一個生命，致力於為所有寵物及其飼主提供最優質的產品與服務。通過創新和關懷，我們讓每一個寵物都能享受幸福美滿的生活。

關鍵字： 東森寵物八里開幕寵物用品限時優惠毛爸媽

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

