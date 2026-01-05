萌貓「一個大跳」拆爆防開罩！　半小時破解把氣氛拉到最高

▲奴才用防護罩阻止貓咪開門，結果沒多久就慘遭破解。（圖／Threads@chia12686提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／綜合報導

萌貓「麥茶」因為太愛玩門把手，兩位爸媽只好用盒子與掛勾自製防護罩，防止主子擅自跑出去遇見危險。正當兩人得意洋洋認為自己贏了，結果麥茶轉頭一個大跳，就把奴才精心打造的防護設備拆掉，囂張的表情直接把氣氛拉到最高。

▲麥茶一個大跳將整個防開門裝置擊落。（圖／Threads@chia12686提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

奴才滿懷信心慘遭打臉

麥茶看著被封印的門把，不滿地喵喵叫表達抗議，掛在防護罩上左抓右抓就是打不開。飼主們發現主子開門失敗，對這道防線信心滿滿，終於阻止這位逆女每天表演越獄。然而劇情很快反轉，麥茶在經過半小時的觀察與多次嘗試後，瞄準最脆弱的掛鉤跳起猛力一擊，瞬間將整台裝置擊落，俐落又篤定的動作似乎在挑釁奴才，「想跟我鬥，嫩～」。

▲防開門裝置被破壞前的樣子。（圖／Threads@chia12686提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲麥茶：這點小事難不倒本喵～（圖／Threads@chia12686提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲拆掉防護罩還一臉囂張。（圖／Threads@chia12686提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

開門練出好臂力

飼主後來補充，現在家裡還有內鎖跟一道鐵門，但未來的新家只有一道電子鎖。麥茶至今也與這道門鬥智鬥勇了三年，早早練出身體懸空、用雙手掛在門把的好臂力。不少網友也幽默告訴奴才不要浪費麥茶的高智商，「有志者事竟成」、「送牠上幼稚園吧，不然成天在家搞破壞」、「以後忘記帶鑰匙就靠牠幫忙了」。

▲三年前就喜歡開門，藉此練出超強臂力。（圖／Threads@chia12686提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）