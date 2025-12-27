ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
4毛孩「集體避難」躲弟弟哭聲　無奈臉要媽媽自己處理

▲。（圖／Threads@__chloe1026提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲網友家的誕生了一位新弟弟，家中的毛孩也升格為哥哥姐姐。（圖／Threads@__chloe1026提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／綜合報導

快逃啊！貓咪「可麗露」、「姚湯圓 」與狗狗「姚Choya」、「姚波卡」最近剛升格成哥哥姐姐，但聽見小嬰兒的哭聲仍會不知所措。這天飼主一早聽見寶寶在哭，轉頭卻發現4隻毛孩集體躲進房間避難，無奈的表情彷彿要奴才自己處理。

▲。（圖／Threads@__chloe1026提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲兩貓兩狗一聽見弟弟在哭，全衝進安全屋避難。（圖／Threads@__chloe1026提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

初見面很緊張，逐漸接受弟弟存在

身為老二的Choya躺在地板上，湯圓則藏在床後方躲好，可麗露與波卡則霸占了最舒服的床墊，小房間瞬間變身專屬毛孩的安全屋。五寶媽與《ETtoday》寵物雲分享，家中4隻毛孩都知道這位新來的「哭哭獸」是弟弟，儘管剛開始兩隻狗因為膽小顯得比較緊張，但發現家人都正常行動，也逐漸把弟弟視為生活的一部分，偶爾小孩不哭時還會過來幫媽媽照顧。

▲。（圖／Threads@__chloe1026提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Choya正在擔任弟弟陪睡員。（圖／Threads@__chloe1026提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

至於弟弟本人，媽媽發現他似乎知道身邊有好幾位毛茸茸的哥哥姐姐，身為老大的可麗露還經常來主動陪睡，但他還沒有特別喜歡誰。目前媽媽除了照顧寶寶外，偶爾還要鎮壓經常擔任「拆除大隊」的Choya與波卡，把媽媽的椅背拆爛後其中一位兇手還在嘻皮笑臉，另一位則已經感受到媽媽的怒火，一臉無辜的假裝不干自己的事。

▲。（圖／Threads@__chloe1026提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲可麗露也經常主動靠近小寶寶。（圖／Threads@__chloe1026提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Choya與波卡把餐桌椅子的椅背咬爛，正被媽媽訓話。（圖／Threads@__chloe1026提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

關鍵字： 寵物嬰兒狗狗貓咪家庭

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

