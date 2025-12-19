ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

夫妻不捨汪「一直看窗戶發呆」　搬家讓牠擁有大花園奔跑

@miff_lifts Found all these little videos of Morley in his old home and realised he has his own little story to tell  I know buying your first home is a big deal but for me, giving our boy his new life was more special ❤️ #relocation #dog #souldog #london #wales ♬ original sound - KC

記者賈沐蓉／綜合報導

奧斯卡貴賓犬Morley從小跟爸媽住在倫敦的公寓中，但隨著年紀增長開始變得更活潑好動，總是趴在窗邊嚮往著外面的草地。夫妻倆不忍心毛孩天天盯著外面發呆，於是毅然決然的賣掉舊房子搬到郊區，只為給Morley一個能自由活動的大花園。

▲。（圖／翻攝自TikTok／@miff_lifts）

▲活潑好動的Morley經常望著窗外，於是飼主決定搬家到有花園的房子。（圖／翻攝自TikTok／@miff_lifts）

Morley站在舊家的落地窗前，安靜地望向窗外的草地與步道，儘管兩位主人每天都會帶牠出門散步，但仍無法滿足牠對在外界盡情奔跑、玩耍的強烈渴望。隨著牠待在窗邊的時間越長，飼主們也注意到公寓生活已經不再適合Morley，於是決定從倫敦市中心搬到200多公里外的威爾斯，並在找房子的過程中將「擁有花園」設為不可妥協的必要條件。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲。（圖／翻攝自TikTok／@miff_lifts）

▲就算爸爸在身邊，依然會看著外面的世界。（圖／翻攝自TikTok／@miff_lifts）

▲。（圖／翻攝自TikTok／@miff_lifts）

▲在舊家時飼主每天都會帶牠出門散步，但還是無法滿足牠的活動力。（圖／翻攝自TikTok／@miff_lifts）

新家初體驗

首次踏入新家的Morley腳步有些遲疑，在新家的庭院裡小心翼翼地打量，對眼前的花草、步道與氣味充滿好奇，但沒多久就開始興奮的在草地上奔跑，快樂地瘋狂打滾嗅聞，似乎已經認定這裡就是自己的地盤。兩位飼主看見毛孩玩得開心也十分感動，將影片分享至TikTok時也感性表示，「這是我們做過最好的決定」。

▲。（圖／翻攝自TikTok／@miff_lifts）

▲初次進入新家時顯得有些緊張，但很快就踏上大草皮翻滾。（圖／翻攝自TikTok／@miff_lifts）

關鍵字： 貴賓犬搬家倫敦威爾斯大花園

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【在神遊？】男子走馬路邊 公車後照鏡精準巴頭！網看傻：這下醒了吧XD

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

邊牧陪追劇「聽見有人喊自己」　歪頭豎耳睜大眼表情超困惑

「毛毛守財奴」咬鈔票捲款潛逃　見奴才靠近立刻撤退溜走

奴才準備出門中　主子拍按鈕「生氣、擔心」要她講清楚

出國6天回家「被訓斥半小時」　主子委屈狂喵表情超擔心

汪狂吠不止「被搖控器反吉」　秒安靜表情尷尬不失禮貌

朋友拜託顧貓「很兇很流氓」　結果黏TT狂蹭猛聞超撒嬌

喵皇拆出「巨大螺絲」獻寶　奴才嚇爆：會不會出大事啊？！

阿金見奶汪弟嗨翻　興奮踏步「叼玩具分享」笑容沒停過

「吸血鬼小貓」苦待收容所700天　呆萌吐舌萌翻網：給牠一個家

澳公車出現毛茸茸乘客　小無尾熊「乖乖坐扶手」搭車可愛爆紅

米克斯小吉

馬爾濟斯超偏心「我們是媽寶」　爸比被無視已心碎：我還有做蛋糕

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

農業部表揚退役工作犬　毛英雄卸任回家幸福肥

農業部工作犬退役記者會

虎斑＆橘貓激情上演「貓片」　網笑翻：這是可以免費看的嗎

夫妻不捨汪「一直看窗戶發呆」　搬家讓牠自由在大花園奔跑

桃園非犬貓特寵認養12／20登場　這次有蜜袋鼯、鸚鵡

「你看不到我」棉花糖波斯貓躲聖誕樹　完美隱形網笑噴：最美裝飾

「吸血鬼小貓」苦待收容所700天　呆萌吐舌萌翻網：給牠一個家

邊牧陪追劇「聽見有人喊自己」　歪頭豎耳睜大眼表情超困惑

聖誕節表演駱駝突然「飛踢觀眾席」　女被一腳踹中當場昏迷

鯊魚闖海灘淺水區「正面對上貴賓犬」　主人目睹畫面驚嚇

「毛毛守財奴」咬鈔票捲款潛逃　見奴才靠近立刻撤退溜走

棉頭絹猴身旁蹦跳、樹獺攀頂吸睛　逛穿山甲館記得「社交距離」

陳美鳳爆料「方馨剃光頭」內幕！　心疼揭私下真實面：靠它找回自信

5月大男嬰遭棄屍大排！生父與同住女涉殺人重罪「檢聲押禁見」

「5個方法」找回內心安定　先安撫身體才能穩住情緒

北市突發重大砍人事件！　衛生局即刻啟動「24小時心理諮詢」

新店深夜火警！木材鐵皮工廠濃煙直竄　消防出動百人搶救

恐怖巧合！北捷恐攻地點「撞上漫畫劇情」　作者曝原因：幾乎一樣

賓士「電動豪華廂型車VLE」預告3／10亮相！車頭實拍照首度曝光

養生又養顏！冬天適合的「3款綠拿鐵食譜」　身體立刻暖起來

張文隨機砍人徘徊店外！　星巴克、麥當勞緊急降鐵門救命瞬間曝光

停紅燈遭張文割喉亡...遇害騎士姊姊警局外痛喊「他殺了我弟弟！」

寵物動物熱門新聞

吐舌模樣超呆萌　「吸血鬼小貓」苦待收容所700天

公車出現毛毛乘客　無尾熊「乖乖坐扶手」搭車

黏TT小貓化身副廚　站爸爸肩上可愛監工

汪整天看窗發呆　夫妻決定搬新家

邊牧陪追劇　以為被喊名字超困惑

媽喊「帶回來試試」現在狂唱歌逗狗

衝苗栗領養吉娃娃　最後帶米克斯回家

棉花糖波斯貓躲聖誕樹　完美隱形網笑噴

桃園非犬貓特寵認養12／20登場

出國回家被貓訓話　狂喵委屈巴巴

流浪橘貓每天準時報到　窗外狂做1動作萌翻

棉頭絹猴、樹懶出沒　記得社交距離

娃娃壞掉　巨汪焦急找「最愛奶奶」幫忙

金門海巡犬AJ退役　爸笑曝最大改變

讀者迴響

熱門新聞

吐舌模樣超呆萌　「吸血鬼小貓」苦待收容所700天

公車出現毛毛乘客　無尾熊「乖乖坐扶手」搭車

黏TT小貓化身副廚　站爸爸肩上可愛監工

汪整天看窗發呆　夫妻決定搬新家

邊牧陪追劇　以為被喊名字超困惑

媽喊「帶回來試試」現在狂唱歌逗狗

衝苗栗領養吉娃娃　最後帶米克斯回家

棉花糖波斯貓躲聖誕樹　完美隱形網笑噴

桃園非犬貓特寵認養12／20登場

出國回家被貓訓話　狂喵委屈巴巴

流浪橘貓每天準時報到　窗外狂做1動作萌翻

棉頭絹猴、樹懶出沒　記得社交距離

娃娃壞掉　巨汪焦急找「最愛奶奶」幫忙

金門海巡犬AJ退役　爸笑曝最大改變

退休汪汪隊「職業病」檢查路人包包

熱門寵物影片

更多
米克斯小吉

米克斯小吉

馬爾濟斯超偏心「我們是媽寶」　爸比被無視已心碎：我還有做蛋糕

馬爾濟斯超偏心「我們是媽寶」　爸比被無視已心碎：我還有做蛋糕

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

農業部表揚退役工作犬　毛英雄卸任回家幸福肥

農業部表揚退役工作犬　毛英雄卸任回家幸福肥

農業部工作犬退役記者會

農業部工作犬退役記者會

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面