夫妻不捨汪「一直看窗戶發呆」　搬家讓牠自由在大花園奔跑

記者賈沐蓉／綜合報導

奧斯卡貴賓犬Morley從小跟爸媽住在倫敦的公寓中，但隨著年紀增長開始變得更活潑好動，總是趴在窗邊嚮往著外面的草地。夫妻倆不忍心毛孩天天盯著外面發呆，於是毅然決然的賣掉舊房子搬到郊區，只為給Morley一個能自由活動的大花園。

▲活潑好動的Morley經常望著窗外，於是飼主決定搬家到有花園的房子。（圖／翻攝自TikTok／@miff_lifts）

Morley站在舊家的落地窗前，安靜地望向窗外的草地與步道，儘管兩位主人每天都會帶牠出門散步，但仍無法滿足牠對在外界盡情奔跑、玩耍的強烈渴望。隨著牠待在窗邊的時間越長，飼主們也注意到公寓生活已經不再適合Morley，於是決定從倫敦市中心搬到200多公里外的威爾斯，並在找房子的過程中將「擁有花園」設為不可妥協的必要條件。

▲就算爸爸在身邊，依然會看著外面的世界。（圖／翻攝自TikTok／@miff_lifts）

▲在舊家時飼主每天都會帶牠出門散步，但還是無法滿足牠的活動力。（圖／翻攝自TikTok／@miff_lifts）

新家初體驗

首次踏入新家的Morley腳步有些遲疑，在新家的庭院裡小心翼翼地打量，對眼前的花草、步道與氣味充滿好奇，但沒多久就開始興奮的在草地上奔跑，快樂地瘋狂打滾嗅聞，似乎已經認定這裡就是自己的地盤。兩位飼主看見毛孩玩得開心也十分感動，將影片分享至TikTok時也感性表示，「這是我們做過最好的決定」。

▲初次進入新家時顯得有些緊張，但很快就踏上大草皮翻滾。（圖／翻攝自TikTok／@miff_lifts）