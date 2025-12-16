汪狂吠不止「被搖控器反吉」　秒安靜表情尷尬不失禮貌

記者賈沐蓉／綜合報導

日本一隻名叫たぬ吉的吉娃娃，之前被主人暫時寄放在老家。來到新環境的牠一直不停汪汪叫，大聲宣布這裡是牠未來的新地盤，飼主的媽媽被吵到受不了，於是拿起旁邊的遙控器抵在牠的臉邊制裁，瞬間讓たぬ吉知道這個人不好惹。

▲這是たぬ吉，一隻10歲的吉娃娃。（圖／翻攝自X／@tanu_ha_inu）

照片中的たぬ吉站在沙發上，身體微微僵住、眼睛睜大變得圓滾滾，看起來一臉緊張又無辜。旁邊飼主的媽媽拿著電視遙控器，彷彿拿槍一般貼近牠的臉，形成明顯的「反吉」畫面。這隻汪星人發現對方明顯比自己強，瞬間安靜下來不敢動，眼神驚恐又帶點委屈，目前牠被威嚇的貼文已在X累積超過278萬次點閱。

▲在老家暫住時亂叫，被飼主的媽媽拿遙控器制裁。（圖／翻攝自X／@tanu_ha_inu）

不過，只要たぬ吉待在飼主身邊就會很放鬆，還可以一起在同一張床上睡覺。許多網友看見牠被威嚇後滿臉緊張的表情，也紛紛笑說，「你被槍抵著嗎」、「這是只有家人才能做的事情」、「一副完全明白自己落於下風的模樣」。

▲平時在主人身邊還是很放鬆的。（圖／翻攝自X／@tanu_ha_inu）